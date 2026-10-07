Circulația pe noul pod peste Tisa va fi deschisă joi, 8 octombrie 2026, iar în aceeași zi va fi inaugurat Punctul de Trecere a Frontierei Sighetul Marmației II. Noua infrastructură creează o legătură rutieră suplimentară între România și Ucraina, iar accesul prin punctul de frontieră va fi extins treptat, în funcție de infrastructura disponibilă.

„Joi, 8 octombrie 2026, la ora 12:30, deschidem circulaţia pe noul pod peste Tisa şi inaugurăm Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II! Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina”, arată, miercuri, CNAIR într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că, prin contract, a fost construit un pod rutier peste râul Tisa și a fost amenajat un nou Punct de Trecere a Frontierei.

Proiectul a inclus și realizarea clădirilor necesare funcționării punctului de frontieră, a halelor de control, a instalațiilor și a dotărilor aferente.

Deschiderea PTF Sighetul Marmației II va avea loc etapizat.

Prima etapă începe pe 8 octombrie 2026. În această fază, punctul va fi deschis autovehiculelor destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv.

În etapa a doua, circulația va fi permisă și vehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzelor.

Etapa a treia este programată pentru decembrie 2027. Atunci, punctul de trecere a frontierei va fi extins și pentru traficul pietonal, potrivit reprezentanților CNAIR.

Noul pod peste Tisa a costat peste 50 de milioane de euro și va lega municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țerkva din Ucraina.

Potrivit informațiilor comunicate de Consiliul Județean Maramureș, podul are o lungime de 268 de metri.

Construcția a fost proiectată astfel încât să aibă o durată de exploatare de cel puțin 100 de ani.