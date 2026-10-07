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Se deschide noul pod dintre România și Ucraina. Cum va funcționa punctul de frontieră Sighetul Marmației II

Se deschide noul pod dintre România și Ucraina. Cum va funcționa punctul de frontieră Sighetul Marmației IINoul pod peste Tisa. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Circulația pe noul pod peste Tisa va fi deschisă joi, 8 octombrie 2026, iar în aceeași zi va fi inaugurat Punctul de Trecere a Frontierei Sighetul Marmației II. Noua infrastructură creează o legătură rutieră suplimentară între România și Ucraina, iar accesul prin punctul de frontieră va fi extins treptat, în funcție de infrastructura disponibilă.

„Joi, 8 octombrie 2026, la ora 12:30, deschidem circulaţia pe noul pod peste Tisa şi inaugurăm Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II! Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina”, arată, miercuri, CNAIR într-o postare pe Facebook.

Se deschide noul pod dintre România și Ucraina

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că, prin contract, a fost construit un pod rutier peste râul Tisa și a fost amenajat un nou Punct de Trecere a Frontierei.

Proiectul a inclus și realizarea clădirilor necesare funcționării punctului de frontieră, a halelor de control, a instalațiilor și a dotărilor aferente.

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Punctul de frontieră se deschide în trei etape

Deschiderea PTF Sighetul Marmației II va avea loc etapizat.

Prima etapă începe pe 8 octombrie 2026. În această fază, punctul va fi deschis autovehiculelor destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv.

În etapa a doua, circulația va fi permisă și vehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzelor.

Etapa a treia este programată pentru decembrie 2027. Atunci, punctul de trecere a frontierei va fi extins și pentru traficul pietonal, potrivit reprezentanților CNAIR.

Noul pod peste Tisa

Noul pod peste Tisa. Sursă foto: Facebook

Podul a costat peste 50 de milioane de euro

Noul pod peste Tisa a costat peste 50 de milioane de euro și va lega municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țerkva din Ucraina.

Potrivit informațiilor comunicate de Consiliul Județean Maramureș, podul are o lungime de 268 de metri.

Construcția a fost proiectată astfel încât să aibă o durată de exploatare de cel puțin 100 de ani.

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