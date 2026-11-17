HAI România! Povestea emoționantă a Regelui Mihai la Cotroceni. Mărturia lui Cătălin Harnagea







Revenirea Regelui Mihai la Palatul Cotroceni, după aproximativ 50 de ani, a fost unul dintre momentele care l-au impresionat cel mai mult pe Cătălin Harnagea în perioada petrecută în administrația lui Emil Constantinescu. Invitat în emisiunea „Contrapunct”, moderată de Dan Andronic, fostul consilier prezidențial a povestit cum l-a însoțit pe Regele Mihai prin vechiul palat și momentul în care acesta s-a oprit în fața unui tablou al mamei sale, Regina Elena.

Vizita a avut loc după instalarea lui Emil Constantinescu la Cotroceni. Regele Mihai venise împreună cu familia, iar la un moment dat a fost întrebat dacă dorește să vadă și partea veche a palatului, pe care o cunoscuse înainte de plecarea din România.

„Momentul pentru mine absolut impresionant a fost când Regele Mihai a venit la Palatul Cotroceni, la copia Palatului pe care el îl știa, fiindcă a locuit acolo”, a povestit Harnagea.

Vizita a continuat târziu în noapte.

Cătălin Harnagea a relatat că Emil Constantinescu l-a întrebat pe Regele Mihai dacă dorește să viziteze și Palatul Regal.

„Era noaptea la 11 noaptea, la 12 noaptea”, a spus acesta. După ce au fost găsite cheile, Harnagea a fost rugat să îl însoțească. „M-au rugat pe mine să îl însoțesc pe Regele Mihai. Și am mers cu Regele trecând din palatul nou în palatul vechi”, a relatat fostul consilier prezidențial.

În timpul vizitei, Regele Mihai s-a oprit în fața unui tablou de mari dimensiuni în care era reprezentată Regina Elena.

Harnagea a spus că Regele Mihai a rămas în fața tabloului timp de câteva minute.

„Regina Elena, și a stat nemișcat, nemișcat, a stat, cred că, 4-5 minute”, a povestit acesta.

Fostul consilier prezidențial se afla în spatele Regelui și nu înțelegea inițial motivul pentru care acesta privea atât de mult tabloul.

„Eu stând în spatele lui, neștiind ce să fac. Fiindcă s-a oprit, parcă era hipnotizat”, a relatat Harnagea. După câteva minute, Regele Mihai i-ar fi explicat motivul. „Am stat și m-am uitat, fiindcă văd pentru prima oară tot ce avea mama, podoabe, și pe care eu a trebuit să le vând ca să trăiesc unde am plecat”, a povestit Harnagea.

Dan Andronic a intervenit și a explicat că era vorba despre bijuteriile Reginei Elena. Cătălin Harnagea a continuat relatarea, spunând că Regele Mihai i-ar fi mărturisit că nu mai văzuse acele obiecte după ce le vânduse.

„Bijuteriile, și am vrut să le mai văd o dată, fiindcă din momentul în care le-am vândut nu mai știam de ele și acum le văd pentru prima oară”, a relatat acesta.

Cătălin Harnagea a legat momentul și de afirmațiile care circulaseră în perioada comunistă despre bunurile cu care Regele Mihai ar fi plecat din România.

„Tot ce s-a spus de Regele Mihai că a plecat cu vagoane întregi de tablouri, de lingouri, de nu știu ce ziceau comuniști... De fapt, el a plecat cu ce avea, probabil foarte puține, și cu lucruri la care ținea foarte mult”, a spus Harnagea.

Dan Andronic a remarcat că Regele Mihai revenea la Cotroceni după aproximativ 50 de ani. În timpul vizitei, acesta ar fi recunoscut mai multe obiecte din palat.

„Era și o măsuță unde a semnat abdicarea. Și era inclusiv dormitorul. Erau câteva lucruri pe care le-a recunoscut, o măsuță, un scaun și așa mai departe”, a spus Harnagea.

Fostul consilier prezidențial a remarcat că Regele își amintea aceste obiecte chiar și după trecerea unei perioade atât de lungi. Pentru Harnagea, însă, momentul care a rămas cel mai puternic a fost cel petrecut în fața tabloului Reginei Elena.

„Ceea ce pe mine m-a impresionat a fost, să spun, practic, înlemnirea asta în fața tabloului mamei sale”, a afirmat acesta.