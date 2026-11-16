Ucraina ar putea primi un împrumut record de la UE. Comisia Europeană urmează să prezinte miercuri, 18 noiembrie 2026, o propunere privind acordarea unui împrumut de 45 de miliarde de euro Ucrainei, pentru acoperirea nevoilor financiare din 2027. Finanțarea ar urma să fie garantată prin bugetul Uniunii Europene, însă planul necesită acordul unanim al statelor membre. Ungaria, Slovacia, Cehia și Bulgaria au transmis că nu doresc să participe la noi împrumuturi pentru Kiev, potrivit informațiilor publicate de Politico.

Executivul european pregătește un mecanism de finanțare care să permită Ucrainei să primească fonduri suplimentare în contextul războiului cu Rusia. Doi oficiali europeni au declarat pentru POLITICO că propunerea va fi prezentată miercuri, înaintea reuniunii liderilor Uniunii Europene din 26-27 noiembrie.

Autoritățile de la Kiev se confruntă cu necesități financiare tot mai mari, în timp ce atacurile rusești cu drone și rachete asupra infrastructurii continuă. Fondurile sunt necesare atât pentru funcționarea instituțiilor statului, cât și pentru susținerea eforturilor militare în perioada următoare. Propunerea Comisiei Europene urmează să fie analizată de șefii de stat și de guvern ai statelor membre la summitul programat spre sfârșitul lunii.

Potrivit informațiilor obținute de sursa citată, Bruxellesul intenționează să folosească marja disponibilă în actualul buget multianual al Uniunii Europene pentru garantarea finanțării destinate Ucrainei.

Este vorba despre un mecanism asemănător celui utilizat pentru programul anterior de împrumuturi de 90 de miliarde de euro. Prin această formulă, bugetul comun al Uniunii Europene ar asigura garanțiile necesare pentru obținerea fondurilor, fără ca întreaga sumă să trebuiască să existe imediat în numerar.

Marja bugetară reprezintă diferența dintre limita maximă a resurselor financiare pe care Uniunea le poate mobiliza și obligațiile bugetare deja asumate. Această diferență poate fi folosită pentru garantarea unor finanțări, însă activarea mecanismului presupune obținerea acordului tuturor statelor membre.

Ungaria, Slovacia, Cehia și Bulgaria au semnalat că nu intenționează să participe la alte programe de împrumut destinate autorităților ucrainene, potrivit sursei citate.

Poziția celor patru guverne ar putea îngreuna negocierile, deoarece propunerea privind utilizarea marjei bugetare nu poate fi adoptată fără unanimitate. Totuși, refuzul de a participa direct la finanțarea unui nou împrumut nu presupune în mod obligatoriu și blocarea garanțiilor oferite prin bugetul european.

În cazul unor mecanisme precedente de sprijin financiar pentru Ucraina, cele patru state nu s-au opus utilizării bugetului multianual al Uniunii pentru garantarea împrumuturilor, chiar dacă au exprimat rezerve în privința participării directe.

Această situație ar putea permite identificarea unei soluții și pentru noua propunere, în cazul în care guvernele vor accepta utilizarea garanțiilor europene.

Noua propunere apare în contextul în care Ucraina se confruntă cu un deficit important de finanțare pentru anul viitor. Estimările oficialilor europeni indicau un necesar de aproximativ 70 de miliarde de euro care nu era încă acoperit pentru 2027.

Uniunea Europeană a aprobat anterior un program de împrumuturi în valoare totală de 90 de miliarde de euro, destinat perioadei 2026-2027. Acesta a fost împărțit în două tranșe, fiecare în valoare de 45 de miliarde de euro.

La sfârșitul lunii octombrie, Comisia Europeană a anunțat avansarea procedurilor pentru implementarea tranșei aferente anului 2027. Potrivit structurii financiare prezentate la acel moment, până la 13,3 miliarde de euro ar urma să fie utilizate pentru susținerea bugetului ucrainean.

Alte 31,7 miliarde de euro sunt destinate sprijinirii capacităților industriei de apărare din Ucraina. Propunerea care urmează să fie prezentată miercuri este distinctă de tranșa de 45 de miliarde de euro deja inclusă în programul aprobat anterior și vizează discuțiile privind necesarul suplimentar de finanțare al Kievului.

Liderii statelor membre vor discuta despre sprijinul financiar destinat Ucrainei în cadrul reuniunii din 26 și 27 noiembrie. Pe agenda summitului se află și negocierile referitoare la viitorul buget multianual al Uniunii Europene, care va acoperi perioada 2028-2034.

Cele două subiecte sunt legate prin necesitatea identificării resurselor financiare pentru sprijinirea Ucrainei și pentru celelalte priorități pe care Uniunea Europeană le va avea în următorii ani. Potrivit Financial Times, cancelarul german Friedrich Merz a discutat posibilitatea condiționării unui acord asupra viitorului buget european de participarea tuturor statelor membre la finanțarea Ucrainei.

Ideea a întâmpinat obiecții, inclusiv din partea premierului ceh Andrej Babiš, care nu susține introducerea unei asemenea condiții în negocierile privind bugetul UE.

În aceste condiții, statele membre trebuie să ajungă la un acord atât asupra mecanismului de sprijin financiar pentru Kiev, cât și asupra modului în care vor fi gestionate resursele bugetare europene. Propunerea Comisiei Europene din 18 noiembrie și negocierile programate pentru summitul din 26-27 noiembrie vor stabili dacă noul mecanism de garantare a împrumutului poate primi susținerea tuturor guvernelor europene.