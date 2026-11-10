Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sprijin pentru Ucraina, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și al apropierii sezonului rece. Ajutorul va urmări asigurarea alimentării cu energie electrică, funcționarea spitalelor și menținerea serviciilor esențiale pentru populație.

Comisia Europeană lucrează împreună cu autoritățile de la Kiev pentru a identifica cele mai urgente necesități ale țării. Sprijinul va fi acordat prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a vorbit marți, la un briefing de presă organizat la Bruxelles, despre obiectivele noului pachet de ajutor și despre eforturile europene de a sprijini populația ucraineană în timpul iernii.

„Vom ține luminile aprinse în Ucraina, vom asigura funcționarea spitalelor și a serviciilor esențiale. Acest lucru este deja prevăzut în planul pe care îl avem pentru această iarnă și pe care președinta von der Leyen l-a anunțat în februarie”, a afirmat Hrncirova.

Uniunea Europeană pregătește și transferul echipamentelor unei centrale electrice către Ucraina. Potrivit reprezentantei Comisiei Europene, instalația a fost demontată, iar componentele sale urmează să fie transportate în țara afectată de război.

Echipamentele vor putea fi folosite pentru reconstruirea infrastructurii energetice și refacerea capacităților de producție a electricității, afectate de bombardamentele rusești.

Hrncirova a explicat că ajutorul trebuie direcționat în funcție de nevoile concrete ale populației și de situația din fiecare zonă.

„Vrem să livrăm ajutorul potrivit, în locul potrivit, oamenilor potriviți și la momentul potrivit. Nu este vorba doar despre furnizarea de asistență, ci despre direcționarea acesteia astfel încât să aibă un impact asupra ucrainenilor”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Evaluarea nevoilor Ucrainei a fost discutată luni de comisarul european Hadja Lahbib și premierul ucrainean Serhii Koretskyi. Cei doi oficiali urmau să aibă o nouă convorbire marți, pentru a stabili mai exact ce echipamente și resurse sunt necesare și în ce regiuni trebuie trimise.

„Astăzi va avea loc o nouă convorbire între comisarul Lahbib și premierul Koretskyi, în cadrul căreia ne așteptăm să primim deja o evaluare detaliată a ceea ce este necesar și unde este nevoie de ajutor în Ucraina. Apoi, pe baza acesteia, putem pregăti detaliile tehnice și putem livra ajutorul solicitat de Ucraina”, a declarat Hrncirova.

De la începutul războiului, Uniunea Europeană a direcționat aproape 1,5 miliarde de euro către ajutorul umanitar destinat Ucrainei.

În septembrie, Comisia Europeană a anunțat o finanțare suplimentară de 52 de milioane de euro. Prin această alocare, valoarea totală a sprijinului umanitar european acordat în acest an a depășit 200 de milioane de euro.

Luni, reprezentanții Comisiei Europene și cei ai Ucrainei au discutat despre necesitățile urgente ale țării, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii critice.

Tot luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a ajuns la un acord cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind activarea unui mecanism special al Uniunii Europene pentru furnizarea de ajutor de urgență Ucrainei.