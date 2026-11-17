Marine Le Pen, lidera partidului francez Rassemblement National (RN), a declarat că Franța va continua să ofere Ucrainei ajutor material și umanitar în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale programate pentru primăvara anului viitor. Declarația a fost făcută după o întâlnire cu ambasadorul ucrainean la Paris, Vadym Omelchenko, relatează Reuters.

Marine Le Pen a precizat că Franța nu dispune de resursele bugetare necesare pentru a acorda Kievului un sprijin financiar mult mai consistent. Cu toate acestea, ea a afirmat că, dacă va ajunge la conducerea țării, va respecta angajamentele deja asumate de Paris în privința Ucrainei.

Printre acestea se numără și participarea Franței la împrumutul comun al Uniunii Europene, în valoare de 90 de miliarde de euro, destinat sprijinirii Ucrainei. Poziția sa a fost prezentată într-un comunicat publicat după discuțiile cu reprezentantul diplomatic ucrainean.

În cadrul întâlnirii, lidera RN i-a transmis ambasadorului că este dispusă să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski, fie la Paris, fie la Bruxelles. La rândul său, Omelchenko a declarat că Le Pen a fost invitată să efectueze o vizită în Ucraina.

Potrivit ambasadorului, Zelenski consideră că Europa, în special Franța, trebuie să fie reprezentată la negocierile de pace care urmăresc încheierea războiului declanșat de Rusia.

Cei doi au discutat și despre perspectivele aderării Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO, precum și despre posibilitățile de cooperare în domeniile digitalizării, energiei nucleare și apărării.

Poziția exprimată de Le Pen vine în contextul în care aceasta s-a opus în trecut aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, unul dintre obiectivele strategice ale Kievului.

Declarația sa actuală indică disponibilitatea de a menține angajamentele deja asumate de Franța, chiar dacă nu susține o extindere substanțială a sprijinului financiar pentru Ucraina.

Discuția cu ambasadorul ucrainean are loc înaintea alegerilor prezidențiale franceze de anul viitor, în care Le Pen este una dintre figurile politice importante. Sondajele menționate de Reuters indică faptul că lidera Rassemblement National ar putea ocupa primul loc în primul tur al scrutinului.