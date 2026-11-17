Noul pod hobanat peste râul Mureș, din municipiul Arad, a ajuns în centrul unui nou incident, după ce o mare parte dintre proiectoarele sistemului de iluminat arhitectural au fost sparte. La mai puțin de un an de la inaugurare, investiția de aproximativ 165 de milioane de lei se confruntă atât cu probleme de vandalism, cât și cu deficiențe ale infrastructurii pietonale.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a confirmat distrugerea echipamentelor și a anunțat că administrația locală încearcă să identifice producătorii pentru a găsi soluții de înlocuire. Situația este complicată de faptul că proiectoarele fac parte dintr-un sistem informatic integrat, care permitea reglarea culorilor, intensității și programului de iluminare.

Podul hobanat din Arad a fost deschis circulației la 24 decembrie 2025. Construcția, care traversează râul Mureș și face legătura între strada Andrei Șaguna și strada Câmpia Turzii, a fost realizată cu o investiție de aproximativ 165 de milioane de lei.

Unul dintre elementele sale distinctive era sistemul de iluminat arhitectural, care punea în valoare hobanele prin efecte luminoase și schimbarea culorilor. Acum, instalația nu mai funcționează în parametrii inițiali, după ce proiectoarele montate pe cablurile podului au fost distruse.

Primarul Călin Bibarț a explicat că echipamentele nu puteau fi deteriorate prin simpla atingere de la nivelul solului, fiind montate la înălțime. Din acest motiv, există suspiciunea că persoanele responsabile au aruncat obiecte asupra lor de pe pod.

„Noi din calculator stabileam culorile, intensitatea, frecvența, orele”, a explicat edilul, potrivit declarațiilor.

Administrația locală încearcă să contacteze producătorii pentru a afla ce echipamente sunt necesare și cât va costa înlocuirea lor. Primarul a estimat că factura ar putea ajunge la câteva mii sau chiar zeci de mii de euro, însă valoarea exactă nu a fost stabilită.

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, podul dispune de camere de supraveghere, însă acestea nu acoperă toate zonele în care s-au produs distrugerile. Unele dintre proiectoare au fost sparte în locuri care nu sunt monitorizate complet.

Pe lângă iluminatul arhitectural, au fost vandalizate și panourile transparente amplasate pe digul dinspre Mureș. Autoritățile încearcă să stabilească cine se află în spatele acestor acțiuni.

Până la identificarea persoanelor responsabile, municipalitatea trebuie să evalueze pagubele și să stabilească modalitatea prin care echipamentele distruse pot fi înlocuite.

Vandalismul nu este singura problemă cu care se confruntă noua construcție. La aproximativ nouă luni de la deschiderea circulației, au apărut defecțiuni și la suprafețele destinate pietonilor și bicicliștilor.

Stratul de tartan montat pe trotuare și pe pista de biciclete a început să se desprindă, iar administrația locală a fost nevoită să demareze lucrări de remediere.

Pe una dintre laturile podului au fost instalate garduri metalice pentru delimitarea zonelor în care se desfășurau intervențiile. Pietonii și bicicliștii puteau utiliza partea opusă, în timp ce circulația rutieră nu era afectată.

Primele imagini cu deteriorarea suprafețelor au apărut în timpul verii, la aproximativ șase luni de la inaugurare. Tartanul fusese ales în locul asfaltului pentru a reduce greutatea suplimentară suportată de structura podului.

Situația s-a agravat ulterior, iar circulația pietonilor a fost suspendată, potrivit informațiilor publicate de Digi24 la 17 noiembrie.

Podul hobanat reprezintă una dintre investițiile importante de infrastructură ale municipiului Arad. Deschis traficului în ajunul Crăciunului din 2025, acesta a fost proiectat pentru a îmbunătăți legăturile dintre zonele orașului și pentru a facilita traversarea râului Mureș.

La mai puțin de un an de la inaugurare, autoritățile au însă de gestionat mai multe probleme: proiectoarele distruse, panourile transparente vandalizate și deteriorarea suprafețelor pietonale.

Deocamdată, nu există un bilanț final al pagubelor provocate de vandalism și nici un termen anunțat pentru refacerea completă a sistemului de iluminat. Costurile intervențiilor urmează să fie stabilite după evaluarea echipamentelor și identificarea soluțiilor tehnice.