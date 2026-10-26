Trei adolescenți cu vârste de 16 și 17 ani și un tânăr de 21 de ani din Arad au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzați că au imobilizat și dezbrăcat cu forța un copil de 11 ani într-un parc din comuna Șeitin, județul Arad.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre cei implicați a filmat incidentul, iar înregistrarea a fost publicată ulterior pe rețelele de socializare.

Măsura preventivă a fost dispusă de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad. Cei patru sunt obligați să poarte dispozitive electronice de supraveghere și să nu se apropie de victimă sau să comunice cu aceasta.

Potrivit procurorilor, incidentul s-a produs în seara zilei de 9 octombrie 2026, în jurul orei 22:00, în parcul central din Șeitin. Unul dintre adolescenți ar fi alergat după copil, l-ar fi prins din spate și l-ar fi imobilizat la sol, împiedicându-l să se miște.

În acest timp, alți doi adolescenți i-ar fi dat jos pantalonii și lenjeria intimă, expunându-i zona intimă.

Tânărul de 21 de ani ar fi înregistrat întreaga scenă cu telefonul mobil. În data de 22 octombrie, acesta ar fi publicat imaginile pe Facebook și Instagram.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor după ce, în 23 octombrie, în jurul orei 1:10, tânărul de 21 de ani a sunat la 112 pentru a reclama o posibilă agresiune. Acesta le-ar fi spus polițiștilor că publicase un videoclip pe o rețea de socializare și că alte persoane îl acuzau că ar fi participat la o agresiune.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că apelantul ar fi fost chiar cel care a filmat incidentul. Pe baza probelor strânse, toți cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore.

La 24 octombrie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

Adolescentul de 17 ani care ar fi imobilizat copilul este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal, ceilalți doi minori pentru complicitate la această infracțiune, iar tânărul de 21 de ani pentru complicitate la lipsire de libertate și violarea vieții private.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.