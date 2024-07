International Acuzații grave pentru cel mai bun jurnalist din Marea Britanie. Riscă ani grei de închisoare







Marea Britanie. Huw Edwards, un cunoscut prezentator la postul de televiziune britanică BBC, a fost inculpat într-un dosar de pornografie infantilă, proces care i-a adus și retragerea de la televiziunea britanică.

Jurnalist celebru, acuzat de pornografie infantilă

Jurnalist celebru, acuzat de pornografie infantilă. În vârstă de 62 de ani, Huw Edwards cunoscut apogeul carierei sale la începutul anilor 2000, când a fost jurnalistul preferat de televiziuni să prezinte cele mai importante evenimente din Albion.

Potrivit unui comunicat al Poliției Metropolitane, jurnalistul britanic se va prezenta miercuri, 31 iulie, în fața unei instanțe din Londra pentru a răspunde acuzațiilor de pornografie infantilă.

Pe numele lui Edwards au fost emise trei capete de acuzare referitor la imaginile pe care jurnalistul le-a distribuit pe aplicație de mesagerie WhatsApp în perioada decembrie 2020 - aprilie 2022.

Huw Edwards a intrat în depresie

Un an mai târziu, pe 8 noiembrie 2023, jurnalistul britanic a fost arestat și pus sub acuzare pentru pornografie infantilă pe 26 iunie an curent. Huw Edwards a prezentat jurnalul de seară vreme de două decenii înainte să fie retras din cauza scandalului de pornografie infantilă iscat în vara anului trecut.

Deși este tată la rândul lui, jurnalistul a plătit un minor pentru a obține în schimb fotografii cu caracter sexual. Scandalul a făcut repede înconjurul tabloidelor britanice. A apărut pentru prima dată în publicația The Sun, dar fără a se preciza și numele prezentatorului BBC. Ulterior, Huw Edwards a fost spitalizat pentru depresie.

Acuzat de pornografie infantilă, Huw Edwards nu s-a mai întors la pupitrul știrilor

Cu toate că poliția nu a găsit anul trecut nicio probă care să-l incrimineze de pornografie infantilă, prezentatorul nu a mai revenit la pupitrul știrilor, și într-un final a demisionat în luna aprilie. Huw Edwards a fost vreme de mult timp cel mai cunoscut și cel mai bine plătit prezentator al televiziunii de stat britanice.

Tot el a fost cel care a anunțat moartea reginei Elisabeta a II-a pe 8 septembrie 2022. De asemenea, Huw Edwards a comentat căsătoria regală dintre prințul William și Kate Middleton, deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2022, precum și încoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, potrivit publicației The Sun.