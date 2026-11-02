Aeroportul Internațional Arad a preluat, începând de luni dimineață, zborurile operate până acum de companiile aeriene pe Aeroportul Internațional Timișoara. Măsura este valabilă timp de trei săptămâni, perioadă în care la aeroportul din Timișoara vor avea loc lucrări la baza aeriană, potrivit anunțului făcut de conducere.

Schimbarea va aduce aproximativ 50.000 de pasageri în orașul Arad, potrivit estimărilor conducerii aeroportului. Pentru a putea gestiona numărul suplimentar de curse și pasageri, administrația aeroportuară a pregătit mai multe modificări și a investit 1,5 milioane de lei.

Directorul general al Aeroportului Internațional Arad, Ovidiu Moșneag, a declarat că pregătirile au fost realizate într-un interval scurt, în ciuda procedurilor administrative și legislative care au trebuit parcurse.

„Cea mai provocare a fost timpul foarte scurt, dar și legislația, pentru că a fost nevoie să parcurgem proceduri care necesită mai mult timp. Investițiile făcute au fost de 1,5 milioane de lei, iar cele mai mari cheltuieli au fost cu sistemul automat de parcare cu plată, aproape a fost triplată capacitatea parcării”, a spus Moșneag, potrivit Agerpres.

Potrivit estimărilor conducerii aeroportului, aproximativ 50.000 de pasageri vor ateriza sau vor decola de la Arad pe durata celor trei săptămâni. Pentru gestionarea fluxului suplimentar de călători a fost necesară și suplimentarea personalului.

Celor 57 de angajați ai aeroportului arădean li s-au alăturat temporar 90 de angajați de la Timișoara. Totodată, au fost transferate anumite echipamente necesare desfășurării activității.

Aeroportul Arad, care nu mai operează curse regulate de pasageri din 2015, va găzdui în această perioadă între șapte și zece zboruri zilnic.

Printre destinațiile disponibile se numără Bruxelles-Charleroi, Barcelona, Milano-Bergamo și Roma.

Călătorii care aveau bilete pentru cursele operate inițial de pe aeroportul din Timișoara trebuie să țină cont de schimbarea aeroportului de plecare sau de sosire.

Transportul între cele două orașe nu va fi asigurat de autorități sau de aeroport, astfel că pasagerii vor trebui să își organizeze individual deplasarea.

Consiliul Județean Arad a aprobat încă din luna august fondurile necesare pregătirii aeroportului, după ce companiile aeriene care operau la Timișoara au anunțat intenția de a-și muta temporar activitatea la Arad, pe durata lucrărilor.

În ultimii zece ani, aeroportul arădean a găzduit doar curse turistice sezoniere, zboruri charter și transporturi cargo.