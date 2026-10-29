Un incendiu a izbucnit joi, 29 octombrie 2026, în jurul orei 01:15, pe culoarul de legătură dintre terminalele „Sosiri” și „Plecări” ale Aeroportului Internațional Henri Coandă, din Otopeni. Polițiștii au identificat o femeie de cetățenie română, bănuită că ar fi provocat incendiul, iar aceasta a fost transportată sub escortă la mai multe unități medicale pentru îngrijiri și evaluări de specialitate.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), la locul incidentului au fost observate degajări de fum. Pompierii civili ai serviciului de salvare și stingere a incendiilor din cadrul aeroportului au intervenit pentru lichidarea focului. Femeia suspectată a fost identificată la fața locului și a primit îngrijiri medicale.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au fost sesizați în jurul orei 01:15, în noaptea de miercuri spre joi, cu privire la izbucnirea incendiului.

Echipajele s-au deplasat la fața locului, unde au constatat prezența fumului. Intervenția pentru stingerea focului a fost asigurată de personalul specializat al aeroportului.

Incidentul s-a produs într-o zonă de legătură între cele două terminale ale aeroportului, un punct important pentru deplasarea pasagerilor între spațiile destinate sosirilor și plecărilor.

În informațiile comunicate de IGPR nu sunt precizate cauza exactă a incendiului, valoarea eventualelor pagube materiale sau existența unor persoane rănite în afara femeii identificate la fața locului.

Potrivit IGPR, femeia identificată în zona incendiului este cetățean român și este bănuită de săvârșirea faptei. Autoritățile nu au anunțat, în informațiile citate, că aceasta ar fi fost condamnată sau că responsabilitatea sa ar fi fost stabilită definitiv.

Femeia a primit îngrijiri medicale din partea echipajului aeroportului. Ulterior, polițiștii au dispus transportarea sa, sub escortă, la mai multe unități spitalicești, pentru acordarea îngrijirilor necesare și efectuarea consulturilor de specialitate.

Conform comunicatului poliției, aceasta a rămas internată după evaluările medicale efectuate.

După finalizarea evaluărilor medicale, femeia urmează să fie condusă la sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi București, pentru dispunerea măsurilor legale.

Ancheta trebuie să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul și dacă există probe care să confirme implicarea persoanei suspectate. Până la clarificarea faptelor de către autorități, aceasta beneficiază de prezumția de nevinovăție.