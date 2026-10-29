Oficialii din SUA au declarat situație de urgență nucleară la un amplasament al Departamentului Energiei din Carolina de Sud, după ce un incendiu în laborator a lăsat un angajat cu răni minore, potrivit Fox News.

Savannah River Site a declarat o situație de urgență în zona amplasamentului miercuri, la ora 17:39, după ce un incendiu a izbucnit la Laboratorul Național Savannah River, lângă Aiken, Carolina de Sud, potrivit Departamentului Energiei.

Starea de urgență a fost încheiată la ora 21:45, după ce incendiul a fost stins, iar studiile radiologice nu au găsit niveluri detectabile de contaminare, conform unei notificări actualizate de la Savannah River Site.

Un angajat a fost transportat la spital cu răni minore, a declarat un purtător de cuvânt al DoE.

„Nu a fost raportată nicio contaminare radiologică”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Toate măsurile de protecție au fost ridicate, iar barierele de la fața locului au fost redeschise, au declarat oficialii.

„În prezent, nu există urgențe operaționale sau întârzieri programate pentru amplasamentul Savannah River”, se arată într-o actualizare a notificării SRS.

Lucrătorii în ture care urmau să se prezinte ca de obicei, în timp ce toți ceilalți angajați au fost rugați să se întoarcă la muncă conform programului, joi, 29 octombrie.

Lucrătorii în ture care fuseseră îndrumați să se adăpostească la locul de muncă au fost, de asemenea, autorizați să se întoarcă la muncă ca de obicei.

Autostrada 125 a rămas deschisă în urma incidentului, iar traficul la intrările la fața locului a fost reluat după ce oficialii i-au baricadat temporar ca măsură de precauție, potrivit Savannah River Site.

Instituția a anunțat anterior restricții asupra întregului trafic feroviar, fluvial și aerian în apropierea amplasamentului.

Oficialii Savannah River Site au continuat să dirijeze eforturile de intervenție și au notificat agențiile guvernamentale statale și locale corespunzătoare.

Locuitorii locali au fost sfătuiți anterior să monitorizeze posturile locale de radio și televiziune pentru actualizări și orice instrucțiuni din partea oficialilor statului.

Savannah River Site este o instalație majoră din complexul de armament al națiunii, care a sprijinit misiunea strategică de descurajare a armatei americane timp de peste 75 de ani, potrivit site-ului web.

Instalația gestionează materiale nucleare și deșeuri radioactive, iar operațiunile de curățare au ca scop protejarea mediului înconjurător, potrivit Departamentului Energiei.

„Deși servește drept una dintre cele mai importante componente ale complexului de armament al națiunii, situl este, de asemenea, unul dintre cele mai sigure situri industriale majore din lume. Asigurarea securității naționale, protejarea lucrătorilor, a publicului și a mediului înconjurător sunt obiectivele noastre principale”, se arată pe site-ul Savannah River Site.

Instalația a fost construită în anii 1950, când au fost construite cinci reactoare pentru a produce materiale utilizate în armele nucleare, în principal tritiu și plutoniu-239. De asemenea, au fost construite mai multe instalații de sprijin, inclusiv două uzine de separare chimică.