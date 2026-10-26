Anchetă la Aeroportul Otopeni. Aproape 700.000 de euro au dispărut

Autoritatea Vamală Română a sesizat Poliția și a început un control intern, după ce aproape 700.000 de euro, confiscați temporar în ianuarie 2026 de la un pasager sosit din Dubai, au dispărut dintr-un spațiu de depozitare al Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători. Lipsa banilor a fost descoperită în timpul procedurilor de restituire, după clasarea dosarului.

Autoritatea Vamală Română (AVR) a anunțat luni că a fost declanșată o verificare internă și că Poliția a fost sesizată pentru a stabili împrejurările dispariției.

Suma a fost descoperită pe 9 ianuarie 2026, în timpul unui control efectuat asupra unei persoane care sosise din Dubai pe Aeroportul Otopeni.

Lucrătorii vamali au reținut banii, care au fost ulterior transferați într-un spațiu special destinat păstrării bunurilor, până la clarificarea situației juridice. Potrivit procedurilor aplicabile în astfel de situații, angajații responsabili trebuiau să întocmească un monetar și să consemneze seriile bancnotelor.

Dispariția a fost observată abia în momentul în care au început demersurile pentru returnarea sumei, după ce în dosarul respectiv fusese emisă o ordonanță de clasare.

Autoritatea Vamală Română a prezentat împrejurările în care banii au fost reținuți și modul în care a fost descoperită lipsa acestora.

„Banii fuseseră reţinuţi la 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai, în cadrul unei acţiuni de control vamal. Bunurile au fost ulterior depozitate în spaţiul destinat păstrării acestora, în aşteptarea clarificării situaţiei juridice. În momentul reţinerii bunurilor, cei responsabili erau obligaţi să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar şi notarea seriilor bancnotelor.

Dispariţia a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanţe de clasare în cazul respectiv. La verificarea sacului în care erau păstraţi banii, s-a constatat că acesta conţinea doar o bancnotă şi coli de hârtie. Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat”, se arată în comunicatul instituției.

În urma descoperirii, Autoritatea Vamală Română a sesizat organele de Poliție, care desfășoară cercetări pentru a afla în ce condiții a dispărut suma.

În paralel, conducerea instituției a dispus un control intern asupra modului în care au fost respectate procedurile de reținere, înregistrare și depozitare a banilor.

Verificările vizează și responsabilitățile angajaților care aveau acces la încăperea în care fusese păstrată suma. Potrivit AVR, spațiul de depozitare nu dispune de camere video, însă culoarul prin care se ajunge în încăpere este supravegheat.

Deocamdată, instituția nu a anunțat în ce împrejurări au dispărut banii și nici cine ar putea fi responsabil.