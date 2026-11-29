Activitatea aeronautică de pe principalele porți aeriene ale Capitalei nu este afectată de condițiile meteorologice nefavorabile înregistrate în cursul zilei de duminică. Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), operațiunile de zbor se derulează conform programului stabilit atât pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, cât și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu, chiar dacă în zonă suflă un vânt intens, cu rafale ce ajung la viteze de 65-70 de kilometri pe oră.

Oficialii companiei care administrează cele două aeroporturi bucureștene au dat asigurări că infrastructura aeroportuară este pe deplin pregătită să facă față acestor condiții de vânt, iar pasagerii nu au motive de îngrijorare în ceea ce privește siguranța călătoriilor.

"Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară normal, conform planurilor de zbor. Se înregistrează vânt puternic, în rafale care ating 65-70 km/h. Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă şi sunt asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene", au anunţat, duminică, reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Totodată, reprezentanții instituției au subliniat că prognoza și manifestările meteo actuale din București nu au generat perturbări în orarul curselor aeriene. Conform datelor comunicate de CNAB, până la acest moment nu a fost decisă anularea vreunui zbor și nici nu au fost raportate întârzieri cauzate de vântul puternic pe cele două aeroporturi din Capitală.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ger, valabilă începând de duminică, 29 noiembrie, ora 10:00, până miercuri, 2 decembrie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor coborî considerabil în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și în zona continentală a Dobrogei.

Primele temperaturi geroase vor fi înregistrate local în noaptea de duminică spre luni. Ulterior, fenomenul se va extinde, iar minimele nocturne vor ajunge, în general, la valori cuprinse între -18 și -10 grade Celsius.

Nici în timpul zilei temperaturile nu vor crește semnificativ. În regiunile sudice, estice și, pe alocuri, în centrul țării, maximele vor fi cuprinse între -7 și 1 grad Celsius.