Primăria Capitalei a prezentat o evaluare detaliată a proiectelor destinate modernizării infrastructurii de tramvai din București. Întregul program trebuie finalizat complet până în luna decembrie a anului 2029. Respectarea acestui termen reprezintă o condiție esențială pentru a evita pierderea fondurilor europene nerambursabile, a căror valoare se ridică la 1,6 miliarde de lei.

Procesul de reabilitare a celor 50 de kilometri de cale de rulare a fost inițiat în februarie 2024. În primii doi ani, ritmul de execuție a întâmpinat blocaje majore, astfel că până în primăvara anului 2026 au fost realizați doar 5,5 kilometri de șină. Pentru a urgenta procesul, primarul general Ciprian Ciucu a solicitat intensificarea activității pe șantiere, conform precizărilor transmise de municipalitate.

Reprezentanții administrației locale explică fapul că intervențiile nu se limitează doar la înlocuirea șinelor de cale ferată urbană, ci presupun lucrări ample la infrastructura subterană.

"Lucrăm la modernizarea şinelor de tramvai pe 28 de străzi, plus schimbarea reţelelor de utilităţi, vechi de peste 50 de ani. Unele au 100 de ani! Pe alte 9 am finalizat şi pe 5 urmează să începem. Ce trebuie să ştiţi: nu schimbăm doar şine, ci şi conducte, ţevi de apă, gaze, stâlpi de electricitate. Lucrări care durează: de la avize, planuri revizuite, pentru că ce este pe hârtie nu este valabil şi în teren, până la stadiul de execuţie", se arată în mesajul publicat de instituție pe Facebook.

Segmentarea proiectului în 16 loturi distincte oferă o imagine clară asupra evoluției din teren. Până în prezent, patru segmente au fost deja finalizate:

Lotul 3 cuprinde linia tramvaiului 5, pe Bulevardul Barbu Văcărescu și Strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu.

Lotul 14 vizând calea de acces la Depoul Titan, pe Strada Nicolae Teclu, este complet refăcut.

Lotul 9 are infrastructura, stațiile și adăposturile de călători finalizate pe Bulevardul Chișinău. Recepția oficială va avea loc în martie 2027, după montarea semafoarelor și demontarea vechilor stâlpi de iluminat.

Lotul 11 a fost încheiat și acoperă Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet.

Un avans considerabil se înregistrează și pe alte tronsoane aflate în lucru:

Lotul 10 este realizat în proporție de 60%, având ca termen de finalizare luna iunie 2028 pentru Bulevardul Basarabia, între Bulevardul 1 Decembrie 1918 și terminalul Republica.

Lotul 6 atinge un stadiu de 34% și trebuie predat în aprilie 2027. Șantierul acoperă Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Bulevardul Lacul Tei, Strada Maica Domnului, Strada Reînvierii și Strada Turmelor.

Lotul 1 înregistrează un progres de 30%, cu termen în octombrie 2029. Acesta include Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Basarabia, Bulevardul Corneliu Coposu și Bucla Complex Titan Calea Călărașilor.

Lotul 15 este finalizat în proporție de 20%, cu termen în iulie 2028, vizând Strada Dristorului între Bulevardul Camil Ressu și Strada Baba Novac.

Pe restul tronsoanelor unde s-a început lucrul, stadiul fizic este în primele faze de execuție:

Lotul 2 a ajuns la 19%, iar recepțiile parțiale se vor desfășura din toamna anului 2027 până în octombrie 2028. Acesta acoperă Bulevardul Ferdinand I, Strada Traian, Strada Dristorului și Bulevardul Pache Protopopescu.

Lotul 13 are un progres de 19% și termen în august 2028 pentru tronsonul de pe Bulevardul Ferdinand I. În prezent, echipele Apa Nova efectuează înlocuiri de rețele în subteran.

Lotul 7 este realizat în proporție de 15%, având termen iulie 2028 pe traseul Bulevardul I. G. Duca, Strada A. I. Cuza, Calea Griviței și Bulevardul Dinicu Golescu.

Lotul 4 atinge 10% din volumul de lucrări, cu finalizare în aprilie 2027. Cuprinde străzile Sfântul Constantin, Ionel Perlea, Grigore Cobălcescu, Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței, Bulevardul Bucureștii Noi și Bulevardul Gloriei.

Lotul 5 înregistrează un avans de 10%, având termen în mai 2028 pentru arterele Paleologu, Armand Călinescu, Vasile Lascăr, Lizeanu și Intrarea Vagonului.

Lotul 8 urmează să fie finalizat în noiembrie 2029 și vizează Bulevardul Mărășești, între Bulevardul Dimitrie Cantemir și Strada 11 Iunie.

Lotul 12 are ca termen luna mai 2029 și presupune refacerea carosabilului de la Bucla Gara de Est, pe Bulevardul Gării Obor, Bulevardul Ferdinand, Șoseaua Pantelimon și Strada Baicului.

Lotul 16 urmează să fie predat în septembrie 2029, acoperind Bulevardul Timișoara, între Strada Valea Cascadelor și terminalul CET Vest.