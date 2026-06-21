Culisele politicii dâmbovițene se mută la Bruxelles, într-un scandal diplomatic fără precedent care riscă să afecteze grav interesele financiare ale României.

Potrivit unor informații din surse politice credibile, lideri marcanți ai Partidului Național Liberal (PNL), adică Ilie Bolojan și europarlamentarul Siegfried Mureșan, ar fi orchestrat o campanie de dezinformare în rândul oficialilor Uniunii Europene și al popularilor europeni (PPE) cu privire la dinamica crizei politice actuale de la București. O fraudă a încrederii politice.

Conform acestor informații, cei doi politicieni români ar fi încercat să convingă partenerii occidentali că actualul președinte al României, Nicușor Dan, dorește aducerea AUR la putere prin intermediul Guvernului Adrian Veștea, deși acesta este prim-vicepreședinte al PNL.

Tot Nicușor Dan era denunțat ca fiind în spatele problemelor juridice și al dosarului penal care îl vizează pe primarul general Ciprian Ciucu, solicitând măsuri punitive extreme împotriva propriei țări: oprirea fondurilor europene după modelul aplicat Ungariei.

Tensiunile politice de la București au atins cote alarmante după deschiderea unei anchete a DNA ce îl vizează direct pe Ciprian Ciucu. În loc să mențină disputa în limitele pe care le afișa de fiecare dată (Justiția e independentă!), liderul PNL a ales calea internaționalizării conflictului. Folosindu-se de pârghiile de comunicare deținute la Bruxelles de Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PPE.

Sursele de încredere indică faptul că mesajul transmis liderilor europeni a fost unul distorsionat, menit să creeze panică instituțională. Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan ar fi susținut că la București se pregătește aducerea extremiștilor la putere, după modelul Ungariei lui Orban.

În aceeași abordare falsă, dosarul lui Ciucu este o „comandă politică” venită direct de la Cotroceni, din partea președintelui Nicușor Dan, pentru a slăbi opoziția sau facțiunile adverse din partide.

Prin această dezinformare, cei doi au încercat să portretizeze România ca pe un stat în care instituțiile de forță sunt folosite pentru eliminarea adversarilor politici, denaturând realitatea procedurilor judiciare. Pe care le considerau independente când era vorba despre adversari politici.

Partea cea mai gravă a acestor demersuri culise, conform informațiilor scurse din mediul diplomatic, o reprezintă solicitarea explicită de sancționare a României.

Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan ar fi cerut activ activarea mecanismului de condiționalitate privind statul de drept, o procedură prin care Comisia Europeană poate suspenda plățile din fonduri structurale și din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Acest model de penalizare a fost aplicat în trecut doar în cazuri extreme de derapaje democratice sistematice, precum cele din Ungaria lui Viktor Orbán.

Faptul că politicieni români de rang înalt ar fi cerut blocarea banilor europeni pentru propria țară, pe baza unei speculații politice interne, este privit de orice om normal drept o formă de sabotaj economic și o strategie politică de tip „pământ pârjolit”.

Din punct de vedere al credibilității și al impactului pe termen lung, analizat prin standardele de încredere politică și instituțională, demersul atribuit lui Bolojan și Mureșan prezintă riscuri majore.

Subminarea credibilității externe este cea mai periculoasă consecință. Liderii europeni și oficialii Comisiei dispun de propriile canale de monitorizare și servicii de informații diplomatice. O dezinformare grosieră privind rolul președintelui Nicușor Dan în actul de justiție riscă să fie rapid deconspirată, izolându-i pe cei doi lideri PNL în cadrul PPE.

Într-o perioadă în care economia României depinde masiv de infuziile de capital de la Bruxelles, simpla asociere a numelor lui Bolojan și Mureșan cu o tentativă de blocare a fondurilor europene poate produce daune politice ireparabile pe plan intern.

Din postura de șef al statului, Nicușor Dan a promovat constant independența justiției și transparența fondurilor, ceea ce face ca acuzațiile aduse la Bruxelles să fie greu de susținut cu probe concrete în fața partenerilor euroatlantici.

Potrivit informațiilor obținute, acțiunea coordonată de Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan arată disperarea unei facțiuni politice care a pierdut controlul narațiunii interne și încearcă să obțină arbitraj de la Bruxelles prin metode neortodoxe.

Tentativa de a folosi „sperietoarea” ungară și de a pune în pericol miliardele de euro destinate infrastructurii și dezvoltării României. Doar pentru a păstra puterea. Pentru a-l proteja pe Ciprian Ciucu. Sau pentru a-l discredita pe președintele Nicușor Dan.

Indiferent de motivație reprezintă un precedent periculos în politica externă a Bucureștiului. Pe care l-am întâlnit, culmea, la o listă lungă de lideri extremiști, de la Corneliu Vadim Tudor, la Diana Șoșoacă. Și cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă: Ilie Bolojan.