În toamna anului 1822, portul Londrei a fost martorul îmbarcării unui contingent de coloniști britanici către un teritoriu din America Centrală.

Un ținut prezentat drept o oportunitate economică și socială ideală. Coloniștii dețineau titluri de proprietate, valută convertibilă și documente informative detaliate. Însă entitatea statală de destinație era complet fictivă.

Istoria economică și politică universală înregistrează numeroase episoade de speculație colectivă, de la Criza Lalelelor (tulipomania) din Provinciile Unite (secolul al XVII-lea) până la prăbușirea Companiei Mărilor Sudului (Marea Britanie, secolul al XVIII-lea).

Totuși, nicio fraudă nu se compară, prin complexitate structurală și consecințe umanitare, cu operațiunea coordonată de scoțianul Gregor MacGregor.

În deceniul 1820, acest fost combatant a realizat o acțiune fără precedent: a conceptualizat o națiune suverană artificială, numită Poyais.

MacGregor i-a proiectat o geografie, o constituție și un sistem economic, tranzacționând ulterior active și titluri financiare pe bursa din Londra.

Născut în Scoția în anul 1786, într-o familie cu un istoric militar semnificativ, MacGregor a demonstrat o abilitate remarcabilă de persuasiune și o personalitate egocentrică.

După o carieră modestă în armata britanică, unde a obținut gradul de căpitan prin intermediul sistemului de achiziție a brevetelor (o practică legală în epocă), MacGregor s-a orientat către conflictele din America de Sud.

Integrat în mișcările de emancipare din Venezuela, a activat sub comanda generalului Simón Bolívar. Deși performanțele sale pe câmpul de luptă au fost controversate, fiind marcate de retrageri premature în momente strategice, căsătoria sa cu nepoata lui Bolívar i-a asigurat o poziție influentă în rândul elitei revoluționare sud-americane.

În anul 1820, în cadrul unei expediții pe „Coasta Țânțarilor” (teritoriu situat astăzi în estul statelor Honduras și Nicaragua), MacGregor a obținut de la un lider indigen local, George Frederic Augustus, concesionarea unei vaste suprafețe de teren mlăștinos și forestier, în schimbul unor bunuri de consum și al unor podoabe. Acest teritoriu insalubru și inaccesibil a constituit baza materială utilizată ulterior pentru a legitima proiectul său fraudulos.

La revenirea sa în Marea Britanie, în anul 1821, MacGregor s-a prezentat sub titlul oficial de Cacique (Prinț Suveran) de Poyais. Contextul economic al Londrei din acea perioadă era caracterizat de o activitate speculativă intensă.

Proclamarea independenței statelor latino-americane generase un aflux masiv de obligațiuni guvernamentale pe piața financiară londoneză (Columbia, Chile, Peru), investitorii fiind atrași de randamentele ridicate din Lumea Nouă. MacGregor a exploatat acest climat prin intermediul unei campanii riguroase de relații publice:

Sub pseudonimul „Căpitanul Thomas Strangeways”, MacGregor a publicat un volum de 350 de pagini, intitulat “O schiță a Coastei Țânțarilor, inclusiv a Teritoriului Poyais”. Lucrarea descria o regiune cu resurse naturale excepționale, un climat temperat optim pentru europeni, soluri de o fertilitate înaltă, zăcăminte aurifere și masive forestiere de mahon destinate exportului.

Pentru a conferi credibilitate demersului, au fost înființate birouri diplomatice și oficii de colonizare în centre urbane majore precum Londra, Edinburgh și Glasgow.

Instituția emitea pașapoarte, deținea o stemă oficială, proiectase uniforme militare și comercializa titluri nobiliare sau funcții administrative în viitoarea structură de stat.

A fost instituită o monedă proprie, „Dolarul de Poyais”, emis de o bancă centrală ipotetică. Prin acest mecanism, numeroși cetățeni britanici au fost convinși să își convertească economiile în bancnote Poyais lipsite de valoare reală.

Apogeul operațiunii a fost atins atunci când MacGregor a contractat un împrumut guvernamental în valoare de 200.000 de lire sterline de la consorțiul bancar Perring & Co.

Împrumutul era garantat de veniturile fiscale viitoare ale statului Poyais, iar obligațiunile emise au fost subscrise rapid pe piața liberă.

Consecințele acestei manipulări financiare s-au materializat atunci când proiectul a implicat resurse umane.

Între septembrie 1822 și ianuarie 1823, navele Honduras Packet și Kennersley Castle au transportat aproximativ 250 de coloniști britanici.

Grupul includea profesioniști din diverse domenii (medici, juriști, meșteșugari, agricultori) care își lichidaseră activele din metropolă pentru a se stabili în capitala planificată, St. Joseph.

La sosirea pe coasta Americii Centrale, coloniștii au constatat absența oricărei infrastructuri. Regiunea era o zonă de junglă virgină, izolată și expusă intemperiilor tropicale.

Din cauza disonanței cognitive și a refuzului inițial de a accepta amploarea înșelăciunii, imigranții au încercat să organizeze o tabără temporară, sperând într-o eroare de navigație.

Resursele limitate, lipsa apei potabile și expunerea la patogeni endemici (malarie și febră galbenă) au decimat contingentul.

Moneda emisă de MacGregor s-a dovedit inutilă în interacțiunile cu populațiile locale. În mai 1823, când o navă de salvare din Hondurasul Britanic (Belize) a localizat tabăra, mai mult de jumătate dintre coloniști decedaseră, iar supraviețuitorii prezentau semne severe de malnutriție și traume psihice.

Returnarea supraviețuitorilor în Marea Britanie a declanșat o criză pe bursa din Londra și o reacție vehementă din partea presei vremii. Cu toate acestea, din cauza complexității cadrului legislativ și a reticenței unor victime de a depune mărturie (generată de stigmatul social al naivității), tragerea la răspundere a lui MacGregor a fost îngreunată.

Conștient de iminența acțiunilor judiciare, acesta s-a refugiat la Paris.

În Franța, MacGregor a reanalizat modelul de afaceri, inițiind demersuri pentru atragerea de capital și coloniști francezi spre Poyais. Vigilența autorităților administrative franceze privind regimul pașapoartelor a condus însă la arestarea sa.

În anul 1826, a avut loc un proces de anvergură la Paris. Beneficiind de o apărare juridică solidă, finanțată din fondurile acumulate anterior, MacGregor a fost achitat. Strategia sa de apărare s-a bazat pe transferul responsabilității către liderul indigen din America Centrală, susținând că el însuși fusese indus în eroare cu privire la caracteristicile teritoriului.

În absența unor mijloace rapide de verificare geografică la fața locului, instanța franceză nu a putut formula o condamnare fermă.

După tentative ulterioare de a lansa scheme investiționale similare, de mai mică amploare, în Marea Britanie, profitând de lacunele tratatelor de extrădare, MacGregor s-a retras definitiv în Venezuela în anul 1838.

În contextul distanței geografice față de scandalurile europene și datorită asocierilor sale istorice cu Simón Bolívar, el a fost reabilitat de autoritățile de la Caracas. I s-a recunoscut gradul militar și i s-a acordat o pensie de veteran de război.

Gregor MacGregor a decedat în anul 1845 la Caracas, beneficiind de funeralii de stat și fiind înhumat în Catedrala Națională.