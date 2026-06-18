România riscă să piardă o oportunitate importantă de a se poziționa pe noile rute comerciale și energetice care se conturează între Europa și Asia, avertizează Cătălin Predoiu pe pagina sa.

Potrivit liderului liberal, actuala perioadă de incertitudine politică reduce capacitatea țării de a se implica în negocierile și proiectele strategice care ar putea redefini fluxurile de transport, energie și investiții din regiune.

„Ca urmare a lipsei unui guvern cu mandat deplin, România pierde șansa de a deveni un jucător esențial pe ruta marilor coridoare de conectivitate. În contextul competiției globale pentru dezvoltarea rutelor comerciale, energetice și logistice, România se află într-un moment critic. Poziția sa geografică – la intersecția dintre Marea Neagră, Europa Centrală, Orientul Mijlociu, Caucazul de Sud și Asia Centrală – îi oferă oportunitatea de a deveni unul dintre principalele noduri de conectivitate ale continentului”, arată acesta.

Potrivit liderului liberal, unul dintre cele mai importante proiecte este „Middle Corridor”, ruta care leagă Asia Centrală și China de Europa prin Marea Caspică, Caucaz și Marea Neagră, oferind o alternativă la traseele comerciale care traversează Rusia.

„Absența unui guvern stabil și cu legitimitate politică deplină reduce capacitatea României de a negocia, promova și implementa proiecte strategice exact într-un moment în care, la Bruxelles și Washington, se redesenează harta coridoarelor eurasiatice. România riscă astfel, dacă nu poate fi ocolită, să rămână doar o țară de tranzit periferică.

În acest context, Portul Constanța ar putea juca un rol important în transportul mărfurilor către și dinspre Uniunea Europeană. Predoiu a evidențiat și importanța dezvoltării infrastructurii și a conexiunilor de transport dintre România și Bulgaria pentru consolidarea poziției țării în cadrul acestui coridor.

De asemenea, oficialul a amintit proiectele energetice din regiunea Mării Negre, inclusiv cablul submarin care ar urma să conecteze Georgia și România, prin intermediul căruia energie produsă în zona Caucazului și a Asiei Centrale ar putea ajunge pe piața europeană.

În analiza sa, Cătălin Predoiu face referire și la alte inițiative de conectivitate aflate în dezvoltare, precum coridorul TRIPP, care urmărește să conecteze Azerbaidjanul, Armenia și regiunea Nahicevan, proiectul New Development Road dintre Golful Persic și Europa, precum și IMEC – coridorul economic care ar urma să lege India de Europa prin Orientul Mijlociu.

Totodată, acesta menționează Coridorul Vertical, susținut de Uniunea Europeană și Statele Unite, care vizează conectarea regiunii mediteraneene cu Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina.

Potrivit liberalului, toate aceste inițiative au un punct comun: regiunea Mării Negre, care ar putea deveni unul dintre principalele centre de tranzit pentru mărfuri, energie și infrastructură în următoarele decenii.

În viziunea sa, România dispune de mai multe avantaje strategice, printre care accesul la Marea Neagră, Portul Constanța, Canalul Dunăre–Marea Neagră și legătura directă cu piața unică europeană. În opinia liderului liberal, valorificarea acestor atuuri necesită investiții accelerate, dezvoltarea infrastructurii și o prezență activă în procesele de decizie internaționale.

„Dincolo de particularitățile fiecărui proiect, există un element comun esențial: toate aceste coridoare comerciale, energetice și logistice converg în bazinul Mării Negre. România este singurul stat membru al Uniunii Europene care combină o poziție strategică la Marea Neagră, un port de mare capacitate precum Constanța, are Canalul Dunăre-Marea Neagră și acces la Dunăre (cea mai ieftină autostradă trans-europeană), acces direct la piața unică europeană și posibilitatea de a conecta fluxurile de mărfuri, energie și date către Europa Centrală și de Vest”, mai spune acesta.

Cătălin Predoiu susține că, pe măsură ce aceste proiecte de conectivitate avansează, statele europene încearcă să își consolideze poziția pe viitoarele rute comerciale și logistice. Potrivit acestuia, unele țări au început deja să își coordoneze eforturile în acest sens, menționând că Italia și Franța au desemnat emisari speciali pentru proiectul IMEC.

Liderul liberal avertizează că România riscă să piardă oportunități strategice dacă nu reușește să se implice activ în aceste inițiative.

„România nu pierde doar timp până la formarea unui nou guvern. Ea riscă să piardă poziționarea într-o generație de proiecte care vor defini circulația mărfurilor, energiei și capitalului între Asia, Orientul Mijlociu și Europa pentru multe decenii de aici înainte”, a mai spus Cătălin Predoiu.