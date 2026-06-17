Politica

Predoiu, chemat să dea explicații după demisia surpriză. Apel din fruntea PNL

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Predoiu, chemat să dea explicații după demisia surpriză. Apel din fruntea PNLPredoiu. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Decizia lui Cătălin Predoiu de a renunța la funcția de prim-vicepreședinte al PNL a generat discuții în interiorul partidului. Potrivit liderului PNL București, Sebastian Burduja, conducerea formațiunii a fost informată oficial despre demisie în ședința Biroului Politic Național, însă motivele acestei hotărâri nu au fost explicate.

Predoiu, așteptat să dea explicații legate de această decizie

Liderul liberal a adăugat că partidul așteaptă explicații din partea lui Cătălin Predoiu.

„Am fost anunţaţi în cadrul şedinţei Biroului Politic Naţional, prin domnul secretar general, că a fost primită această demisie. Înţeleg că domnul Predoiu va explica dânsul motivele, la un moment sau altul”, a declarat Sebastian Burduja.

Totodată, acesta a ținut să precizeze că demisia vizează strict poziția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal și nu presupune retragerea lui Cătălin Predoiu din partid.

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Sebastian Burduja

Sebastian Burduja. Sursă foto: Facebook

Poziția liderului liberal

Cătălin Predoiu se numără printre liderii liberali care nu împărtășesc poziția susținută de Ilie Bolojan și care și-au exprimat sprijinul pentru Adrian Veștea, desemnat duminică de președintele Nicușor Dan să formeze noul Executiv.

În primul său mesaj legat de anunțul președintelui, Predoiu a transmis că România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline.

Totodată, liderul liberal consideră că reluarea colaborării la nivelul actualei coaliții de guvernare reprezintă cea mai potrivită soluție pentru stabilizarea scenei politice. În opinia sa, această formulă ar trebui să funcționeze pe baza unui calendar clar, cu obiective asumate până în iunie 2027.

În paralel, conducerea PNL a demarat procedurile interne care vizează situația lui Adrian Veștea. Biroul Permanent Național s-a reunit pentru convocarea Consiliului Național, forul care urmează să analizeze propunerea de excludere a acestuia din partid.

Ce se întâmplă în partid după demisia lui Cătălin Predoiu

Potrivit regulilor interne ale PNL, sancțiunea excluderii unui membru ales într-o funcție de conducere la Congres poate fi decisă doar de un Congres Extraordinar.

Un astfel de eveniment este programat duminică, când liberalii ar urma să supună votului situația lui Adrian Veștea, după ce acesta a acceptat desemnarea pentru funcția de premier, în ciuda poziției oficiale a partidului. Pe agenda reuniunii s-ar putea afla și alți membri ai formațiunii care au ales să îl susțină pe Veștea și care sunt vehiculați pentru funcții într-un eventual guvern condus de acesta.

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