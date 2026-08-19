Actorul din Oppenheimer se retrage din actorie pe termen nelimitat

Actorul american David Krumholtz, cunoscut pentru rolurile din Oppenheimer și Supergirl, a anunțat că își pune pe pauză, pe termen nelimitat, cariera de actor după aproximativ 30 de ani în industrie. Într-un mesaj publicat pe Threads, acesta a spus că decizia a venit după o perioadă în care s-a simțit frustrat și epuizat de profesie.

Krumholtz, în vârstă de 48 de ani, a spus că s-a gândit de mult timp la acest pas, însă teama de instabilitate financiară l-a făcut să amâne decizia. După ce și-a anunțat oficial retragerea temporară, actorul a spus că a resimțit o stare puternică de ușurare.

„Mi-am pus cariera de actor pe pauză zilele trecute”, a scris el pe Threads. „A fost ceva de care am fost îngrozit să fac ani de zile. Mai exact, teama era că voi da faliment și nu voi mai putea suporta să fiu în afara jocului. Dar am trimis e-mailul definitiv. Și trebuie să spun că m-a cuprins un val imens de ușurat”. „Nu sunt sigur ce voi face pentru bani în schimb sau cum voi reuși, dar tocmai am scăpat de o povară uriașă, una pe care nu am înțeles-o cu adevărat până nu a dispărut. Frustrat, sătul”, a adăugat el, potrivit The Independent.

Anunțul actorului a provocat numeroase reacții din partea colegilor săi, iar Krumholtz a revenit ulterior cu o explicație despre decizia luată. El a spus că nu intenționează să renunțe definitiv la actorie, însă are nevoie să se îndepărteze pentru o perioadă de ritmul și presiunea profesiei.

„Nu renunț complet. Doar fac un mic pas înapoi și o pauză pe termen nelimitat. Stresul momentului mă face să mă întreb dacă există o chemare mai înaltă pe care să o urmez. Mulțumesc pentru gândul atât de amabil. Cu adevărat”.

Actorul a vorbit și despre diferența dintre plăcerea de a juca și mecanismele industriei în care a lucrat timp de trei decenii.

„Actoria profesională este un concept foarte diferit de exercițiul actoricesc în sine. M-am bucurat de fiecare minut în care mi-am exersat mușchii. M-am bucurat de fanfară”.

Krumholtz a spus că, pentru o perioadă, competiția și implicarea permanentă în industrie au fost lucruri care l-au motivat, însă acest lucru s-a schimbat. „A fost o vreme când competitivitatea și implicarea în sine îmi serveau cu adevărat scopurilor. Acel timp a trecut. Spre marea mea surpriză. Va exista întotdeauna o mare bucurie în acest exercițiu. Dar pentru mine, profesia și-a pierdut strălucirea”.

David Krumholtz și-a început cariera la vârsta de 13 ani. În 1992, după ce și-a însoțit prietenii la o audiție deschisă pe Broadway, a obținut un rol în Conversations with My Father, alături de Judd Hirsch și Tony Shalhoub.

Doi ani mai târziu a început să apară constant în producții de film și televiziune. A jucat în franciza Santa Clause, unde l-a interpretat pe elful Barnard, apoi în The Ice Storm și în comedia romantică 10 Things I Hate About You, cu Julia Stiles și Heath Ledger.

Actorul a avut apariții și în serialele Freaks and Geeks și ER. În drama medicală a interpretat un pacient cu schizofrenie într-unul dintre episoadele importante ale serialului.

În anii următori, Krumholtz a apărut în producții precum Ray, Superbad, Hail, Caesar! și The Ballad of Buster Scruggs. A avut, de asemenea, roluri în serialele The Deuce și The Plot Against America.

În 2023, David Krumholtz a făcut parte din distribuția filmului Oppenheimer, regizat de Christopher Nolan, unde l-a interpretat pe fizicianul Isidor Isaac Rabi.

Ulterior, actorul a apărut și în Supergirl, în rolul lui Zor-El, tatăl personajului principal.

După trei decenii petrecute în film, televiziune și teatru, Krumholtz a decis să își suspende pentru o perioadă nedeterminată activitatea de actor, fără să excludă însă o eventuală revenire.

Actorul locuiește în New Jersey împreună cu soția sa, actrița Vanessa Bidding, și cei doi copii ai lor.