Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a murit marți, la vârsta de 43 de ani, prin eutanasie în Belgia, după ani de suferință severă și o degradare accentuată a stării sale de sănătate. Artistul fusese diagnosticat cu encefalomielită mialgică, cunoscută și sub denumirea de sindromul oboselii cronice, după ce problemele sale de sănătate s-au agravat în urma unei intervenții chirurgicale pentru hernie inghinală, potrivit Le Monde.

Arnaud Denis susținea că suferințele sale au început după operația din 17 iulie 2023, când i-a fost implantată o proteză din polipropilenă pentru tratarea unei hernii inghinale pe partea dreaptă. Ulterior, actorul a ajuns într-o stare de invaliditate severă și a susținut că medicii nu au mai găsit soluții pentru problemele cu care se confrunta.

„Este „o eliberare” după „trei ani interminabili” de suferințe „umilitoare”, a scris Arnaud Denis cu câteva ore înainte de a fi eutanasiat în Belgia.”

În ultimele luni, Arnaud Denis a vorbit în repetate rânduri despre deteriorarea stării sale și despre impactul pe care boala l-a avut asupra vieții sale. În ianuarie, când și-a făcut publică intenția de a recurge la eutanasie, actorul descria situația în termeni extrem de duri.

„Nu mai pot ieşi din casă. Nu mai am viaţă socială. Nu mai am nicio viaţă. Nu mai am nimic din ceea ce constituie demnitatea unui om. Şi situaţia se înrăutăţeşte pe zi ce trece. (…) Medicii nu mai au nimic să-mi propună”

Avocatul său, Philippe Courtois, a afirmat pentru AFP că decizia de a recurge la eutanasie a fost luată după consultarea a trei medici din Namur, Belgia.

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată de comun acord cu trei medici din Namur (în Belgia). Corpul nu-l mai susţinea. Îşi pierduse controlul asupra lui. Decesul lui Arnaud Denis este o consecinţă a durerilor intense pe care le îndura de mai multe luni”, a declarat pentru AFP avocatul său Philippe Courtois.

Avocatul a mai anunțat că va continua demersurile juridice începute de actor și va sprijini familia acestuia.

„M-a însărcinat să îi continui personal demersurile şi să îi sprijin familia”, a adăugat acesta, anunţând că „a contestat deja clasarea fără urmări” a unei plângeri făcute de Arnaud Denis.

Denis depusese, la 5 ianuarie 2026, o plângere pentru vătămare corporală din culpă. Dosarul a fost clasat la sfârșitul lunii august, motivul invocat fiind existența unei „infracţiuni insuficient caracterizate”.

Pe 18 septembrie, actorul a criticat public decizia autorităților.

„Într-o reacţie publicată pe 18 septembrie, Arnaud Denis s-a declarat „revoltat şi dezamăgit” de această clasare „Ce a mai rămas din mine este călcat în picioare””

Ulterior, Philippe Courtois a anunțat depunerea unei noi plângeri, de această dată cu constituirea ca parte civilă, pentru a solicita deschiderea unei anchete judiciare.

Arnaud Denis fusese diagnosticat cu encefalomielită mialgică, o afecțiune complexă și cronică, cunoscută și sub numele de sindromul oboselii cronice.

Boala nu trebuie confundată cu oboseala obișnuită. Persoanele afectate pot avea o reducere importantă și persistentă a capacității de a desfășura activități fizice și cognitive. Odihna nu duce, de regulă, la dispariția simptomelor, iar impactul asupra vieții de zi cu zi poate fi major.

Una dintre manifestările caracteristice ale bolii este starea de rău post-efort. După o activitate fizică sau intelectuală, iar uneori chiar după un efort emoțional, simptomele se pot intensifica semnificativ. Agravarea nu apare întotdeauna imediat, ci poate începe după câteva ore și poate persista zile întregi sau chiar mai mult.

Pacienții pot avea, de asemenea, tulburări de somn, probleme de concentrare și memorie, dureri și o serie de alte simptome. Manifestările și severitatea lor diferă considerabil de la o persoană la alta.

Cauzele encefalomielitei mialgice nu sunt pe deplin cunoscute. În numeroase situații, debutul bolii este asociat cu o infecție anterioară, inclusiv mononucleoză, gripă sau COVID-19.

În cazul lui Arnaud Denis, acesta afirma că problemele au apărut după un episod infecțios și ulterior s-au agravat.

Nu există în prezent un singur test biologic care să confirme diagnosticul. Medicii se bazează pe evaluarea simptomelor și pe excluderea altor afecțiuni care pot produce manifestări asemănătoare.

Severitatea bolii poate varia foarte mult. În formele grave, persoanele afectate pot ajunge să aibă nevoie de îngrijire permanentă și să își reducă drastic activitățile zilnice.

În ultima sa postare pe Facebook, Arnaud Denis a descris experiența sa și a cerut ca suferința persoanelor cu forme severe ale bolii să fie înțeleasă.

„Refuz oricui dreptul de a mă judeca. Doar dacă nu trăieşte 6 luni în corpul unui bolnav de encefalomielită mialgică în stadiu sever, pentru a înţelege ce înseamnă groaza absolută”.

În prezent, nu există un tratament curativ specific pentru encefalomielita mialgică. Îngrijirea este adaptată fiecărui pacient și urmărește controlul simptomelor și evitarea activităților care pot duce la agravarea acestora.

Gestionarea efortului reprezintă un aspect important pentru persoanele care suferă de această afecțiune. Depășirea capacității individuale de efort poate declanșa sau intensifica starea de rău post-efort.

Evoluția bolii poate fi fluctuantă, iar în cazurile severe impactul asupra autonomiei și calității vieții poate fi considerabil.

Arnaud Denis susținea că pacienții cu forme grave ale bolii sunt insuficient înțeleși și tratați și cerea o mai mare atenție din partea sistemului medical.

„Această boală neurologică invalidantă postinfecțioasă afectează milioane de persoane în întreaga lume. Milioane, printre care tineri şi copii, care supravieţuiesc imobilizaţi la pat, în întuneric, în condiţii deplorabile”

Actorul atrăgea atenția și asupra unor complicații despre care afirma că pot apărea la pacienții grav afectați.

„Unii ajung să moară de malnutriţie acasă, atât de inadecvate sunt îngrijirile. Nu există nicio monitorizare a complicaţiilor fiziologice grave pe care le poate provoca, printre care instabilitatea cervico-craniană, fixarea anormală, greu de depistat, a măduvei spinării, scurgerile de lichid cefalorahidian dificil de evidenţiat şi compresiile vasculare care provoacă o reducere a fluxului sanguin către creier”

Actorul a acuzat în repetate rânduri lipsa de cunoștințe și de recunoaștere a gravității encefalomielitei mialgice în rândul unor profesioniști din domeniul medical.

„Cât despre medicii care nu cred în această boală, deşi este recunoscută de OMS încă din 1969, ruşine să le fie. Ruşine celor care îi tratează pe bolnavi ca pe nişte pacienţi psihiatrici, în loc să fie la curent cu cercetările internaţionale”.

În mesajele sale publice, Denis vorbea despre propria experiență și despre dificultățile întâmpinate după operația pentru hernie. El înființase și grupul „Victimele franceze ale protezelor pentru hernie”, unde persoane care susțin că au avut probleme după implanturi pentru tratarea herniei își împărtășeau experiențele.

Arnaud Denis a început activitatea teatrală la vârsta de 20 de ani, când a fondat trupa „Compagnons de la chimère”. A condus această companie timp de aproximativ 15 ani, înainte de a-și continua cariera independent.

Una dintre producțiile sale a primit patru nominalizări la Premiile Molière din 2025, inclusiv pentru regie.

În ultima sa postare, actorul a încercat să explice motivele care l-au determinat să aleagă eutanasia și a însoțit mesajul de un citat din „Mizerabilii”, romanul lui Victor Hugo:

„Să mori nu-i mare lucru. E cumplit e să nu trăieşti”.