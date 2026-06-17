Din cuprinsul articolului Ce a declarat Cătălin Predoiu după desemnarea lui Veștea

Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, chiar înainte de ședința liberalilor, care a început la ora 16.00. Predoiu este și ministru interimar al Ministerului Afacerilor Interne.

Cătălin Predoiu a declarat, la începutul săptămânii, că, în opinia sa, soluţia ieşirii din impasul politic este un compromis politic rezonabil, prin instalarea unui Guvern Veştea şi refacerea Coaliţiei cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care iniţial PNL şi-a asumat conducerea guvernului. El explică că nu ar fi o abdicare de la deciziile luate, ci o adaptare la contextul prezent, care reclamă cu urgenţă un guvern politic, în care e nevoie urgentă de un guvern, iar în opoziţie pot merge şi peste un an, după ce redresează situaţia.

Potrivit lui Predoiu, cooperările externe esenţiale sunt blocate, nu poţi reprezenta interesele ţării la nivelul JAI, al parteneriatelor guvernamentale şi ministeriale şi al diverselor formate de lucru cu un ministru demis sau interimar, investitorii locali sau străini au oprit planurile de investiţii pentru că vor să vadă cât mai rapid un guvern şi un program de guvernare aprobate de Parlament, avem nevoie de fluxuri de capital care să intre în ţară, nu să iasă, nu se poate continua cu situaţia de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă.

"Fiecare crede în argumentele şi soluţiile lui. Un compromis politic rezonabil este cel în care nu compromiţi principiul, aşa cum spunea Corneliu Coposu, fiecare "lasă de la el" şi toată lumea câştigă câte puţin. Eu cred că soluţia ieşirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veştea şi refacerea Coaliţiei cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care iniţial PNL şi-a asumat conducerea guvernului, cu un program clar şi ferm şi cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al Coaliţiei va fi sancţionată cu plecarea imediată a PNL în opoziţie", a mai spus Predoiu.