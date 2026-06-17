Premierul desemnat Adrian Veștea lucrează la formarea viitorului Executiv și are deja o listă de miniștri cu care intenționează să se prezinte în Parlament pentru votul de învestitură, deși rămân semne de întrebare privind existența unei majorități suficiente pentru aprobarea Guvernului, potrivit EuroNews.

Situația este cu atât mai importantă cu cât desemnarea lui Veștea de către președintele României, Nicușor Dan, a generat tensiuni politice inclusiv în interiorul Partidului Național Liberal, formațiunea din care provine premierul desemnat.

În paralel, negocierile pentru obținerea celor minimum 233 de voturi necesare învestirii continuă.

Potrivit informațiilor publicate de Euronews România, Adrian Veștea are conturată o primă variantă a Cabinetului, însă unele nume nu sunt considerate definitive, iar discuțiile politice sunt în desfășurare.

Printre persoanele vehiculate pentru viitorul Executiv se află:

Alexandru Nazare (PNL) - Ministerul Finanțelor;

(PNL) - Ministerul Finanțelor; Vlad Nistor (PNL) - Ministerul Culturii;

(PNL) - Ministerul Culturii; Lucian Bode (PNL)- Ministerul Economiei;

(PNL)- Ministerul Economiei; Alina Gorghiu (PNL)- Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene;

(PNL)- Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene; Cătălin Predoiu (PNL)- Ministerul Afacerilor Interne;

(PNL)- Ministerul Afacerilor Interne; Nicoleta Pauliuc (PNL)- Ministerul Apărării;

(PNL)- Ministerul Apărării; Luca Niculescu (tehnocrat)- Ministerul Afacerilor Externe ;

(tehnocrat)- Ministerul Afacerilor Externe ; Radu Marinescu (PSD) - Ministerul Justiției;

(PSD) - Ministerul Justiției; Cristian Pistol (tehnocrat) - Ministerul Transporturilor;

(tehnocrat) - Ministerul Transporturilor; Ministerul Energiei (PSD) – Bogdan Ivan;

(PSD) – Bogdan Ivan; Alexandru Rogobete (PSD) - Ministerul Sănătății;

(PSD) - Ministerul Sănătății; Florin Manole (PSD) - Ministerul Muncii;

(PSD) - Ministerul Muncii; Florin Barbu (PSD) - Ministerul Agriculturii

Componența completă a Guvernului urmează să fie finalizată înainte de prezentarea programului de guvernare și a echipei ministeriale în fața Parlamentului.

Una dintre cele mai mari provocări pentru premierul desemnat este lipsa sprijinului oficial din partea conducerii PNL.

În urma unei ședințe a Biroului Politic Național, liberalii au decis să nu susțină Guvernul propus de Adrian Veștea. Potrivit rezultatelor votului intern, majoritatea liderilor partidului s-au pronunțat împotriva susținerii acestuia și au cerut retragerea mandatului de premier desemnat.

Totodată, conducerea partidului a anunțat că parlamentarii PNL nu ar urma să voteze pentru învestirea Executivului și a avertizat asupra unor sancțiuni pentru membrii care ar accepta funcții într-un eventual Guvern Veștea fără acordul formațiunii.

În ciuda opoziției conducerii PNL, Adrian Veștea a declarat că este convins că poate obține sprijinul necesar în Parlament.

Într-un interviu acordat Euronews România, premierul desemnat a afirmat că are „asigurări că vom avea peste 240 de voturi”, ceea ce ar depăși pragul necesar pentru învestirea Guvernului. El a evitat însă să precizeze din ce formațiuni provin parlamentarii care și-ar fi exprimat susținerea.

Veștea a mai precizat că intenționează să păstreze programul de guvernare promovat anterior de Ilie Bolojan și că nu dorește modificări majore ale direcției executive. „Nu voi schimba nicio virgulă”, a declarat acesta referindu-se la programul de guvernare.

În perioada următoare, negocierile dintre partide și parlamentari independenți vor fi esențiale pentru stabilirea șanselor reale ale Guvernului Veștea.

Deși premierul desemnat afirmă că dispune de o majoritate suficientă pentru învestire, lipsa sprijinului oficial al PNL și fragmentarea actualei scene politice transformă votul din Parlament într-un test decisiv pentru viitorul Executiv.