„Dacă vreodată Nicuşor Dan sau clonele sale - fie că se numesc Tomac, Veştea sau oricum altfel - vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine şi să îşi înghită limba înainte de a ne cataloga drept „extremişti”, „anti-europeni”, „anti-occidentali” sau cu orice altă expresie din această clasă”, a scris pe Facebook senatorul AUR Petrişor Peiu.

Mesajul a venit după declaraţiile premierului desemnat Adrian Veştea privind obţinerea voturilor necesare pentru învestirea Guvernului, care a spus că „nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism”.

Președintele Consiliului Național al AUR a mai declarat că Nicuşor Dan, Eugen Tomac şi Adrian Veştea ar trebui să le ceară scuze celor aproape 2 milioane de alegători ai partidului, „pe care i-au batjocorit în fel şi chip în ultimii cinci ani”.

Reamintim că Adrian Veştea a declarat marţi seară că este dispus să discute cu orice parlamentar pentru a asigura susţinerea viitorului Executiv. El a spus că nu are „niciun fel de rezervă de a sta de vorbă cu absolut oricine” pentru a obţine voturi pentru susţinerea guvernului pe care îl va propune.

„Eu îi aştept pe toţi cei care sunt de bună credinţă, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism”, a susţinut el.

Ulterior, premierul desemnat și-a nuanţat declaraţia şi a precizat că nu a discutat cu liderul AUR, George Simion, despre o eventuală susţinere politică, însă a arătat că mizează pe voturile necesare din Parlament.

„Pe evaluările care sunt făcute, şi aceste evaluări nu le-am făcut neapărat eu, dar eu cred că vom avea cvorumul necesar pentru a trece guvernul şi guvernul va fi învestit”, spune Veştea.

El a mai afirmat că se aşteaptă ca PNL să susţină noul Cabinet şi a arătat că sprijinul ar putea veni şi din alte partide.

„Să ştiţi că vor fi chiar şi parlamentari din partea USR sau a altor partide, fiindcă nu trebuie să ne raportăm doar la partidele extremiste”, a mai spus Veștea.

În mesajul publicat miercuri, Petrişor Peiu a prezentat şi principalele propuneri susţinute de AUR:

TVA standard de 19%,

impozit pe dividende de 8%,

prag de 500.000 de euro pentru microîntreprinderi,

indexarea pensiilor,

plasarea educaţiei înaintea sprijinului pentru Ucraina şi

amânarea decarbonizării pentru cel puţin 10 ani.

„Valabil și pentru cei din tabăra Bolojan!”, și-a încheiat Petrișor Peiu mesajul.