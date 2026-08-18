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Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului pregătește săbătorirea a două milenii de la Botezul Domnului Iisus Hristos

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Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului pregătește săbătorirea a două milenii de la Botezul Domnului Iisus HristosBotezul Domnului - Sursa Foto - Dreamstime
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Din cuprinsul articolului

Sfântul Sinod al Patriarhiei Ierusalimului a analizat, în cadrul unei ședințe prezidate de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, stadiul pregătirilor pentru evenimentele care vor marca, în anul 2030, împlinirea a două milenii de la Botezul Domnului Iisus Hristos, informează Basilica.

Pregătiri pentru sărbătoare la Patriarhia Ierusalimului

Reuniunea ierarhilor din Patriarhia Ierusalimului a avut în centrul atenției organizarea unor manifestări comemorative la râul Iordan, loc strâns legat de momentul Botezului Mântuitorului Iisus Hristos.

Patriarhul Teofil al III-lea a evidențiat importanța pregătirilor și a proiectelor menite să pună în valoare dimensiunea istorică, teologică și spirituală a acestui eveniment.

Universitate Ortodoxă în locul în care a avut loc Botezul Domnului

Un accent deosebit a fost pus pe dezvoltarea Universității Ortodoxe Internaționale de la Locul Botezului Domnului. Instituția este concepută ca un centru academic și teologic destinat promovării dialogului dintre Biserici, popoare și culturi.

Prin activitatea sa educațională și de cercetare, Universitatea Ortodoxă Internațională urmărește să devină un spațiu de întâlnire și colaborare între diferite comunități creștine.

În cadrul discuțiilor, Patriarhul Ierusalimului, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, a apreciat sprijinul oferit de autoritățile iordaniene pentru realizarea proiectului și a subliniat necesitatea continuării dezvoltării sale pe plan academic, teologic și cultural.

Universitatea Ortodoxă Internațională este văzută și ca un element important pentru consolidarea identității spirituale a Iordaniei, țară asociată în mod direct cu Botezul Domnului și cu tradiția conviețuirii dintre comunități.

Sprijin din Iordania pentru sărbătorirea a 2.000 de ani de la Botezul Domnului

Sfântul Sinod al Patriarhiei Iersualimului și-a exprimat recunoștința față de Regele Abdullah al II-lea și față de instituțiile statului iordanian pentru sprijinul acordat pregătirilor dedicate anului 2030, precum și pentru protejarea și promovarea Locurilor Sfinte.

Ierarhii au discutat, de asemenea, situația administrativă, eclezială și pastorală a Patriarhiei Ierusalimului, acordând o atenție specială provocărilor cu care se confruntă parohiile aflate în jurisdicția acesteia.

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