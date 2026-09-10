Calendar Ortodox, 10 septembrie. Sfânta Muceniță Minodora, făcătoare de mari minuni

Din cuprinsul articolului Calendar Ortodox. Rugăciune făcută către Sfânta Muceniţă Minodora

Calendar Ortodox. Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi, 10 septembrie, pe Sfânta Muceniță Minodora, făcătoarea de minuni.

Calendar Ortodox. Sâmbătă, 10 septembrie, Biserica Ortodoxă o pomenește pe Sfânta Muceniță Minodora. Tot pe 10 septembrie mai sunt prăznuite și Sfintele Mucenițe Mitrodora și Nimfodora, surorile Sfintei Mucenițe Minodora.

Cele trei Sfinte Mucenițe au trăit în vremea Împăratului Galeriu Maximian, în Bitinia. Datorită faptului că s-au dedicat credinței în Mântuitorul Iisus Hristos, au primit darul facerii de minuni. Ele au sărit în ajutorul oamenilor chinuiți de diverse boli și probleme.

Când conducătorul cetății a auzit despre faptele Sfintelor Mucenițe, le-a chemat la judecată. În momentul în care a văzut cât sunt de frumoase, a hotărât să le ducă la curtea imperială pentru a le mărita cu nobili, însă Sfintele Mucenițe au refuzat. Ele au fost supuse unor chinuri groaznice.

Din acest motiv, Sfânta Minodora a fost ucisă. Iar surorile ei au fost închise, apoi ele au fost omorâte pentru că nu au renunțat la credința în Mântuitorul Iisus Hristos și la rugăciune.

Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Faceţi Milostivă pe Treimea Cea Nezidită, pe Care cu dreaptă credinţă aţi propovăduit-o, Măritelor Muceniţe, nouă celor ce cinstim acum Dumnezeieştile voastre nevoinţe, de Dumnezeu fericitelor.

Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cuvintele vrăjmaşului nu le-au băgat în seamă tinerele, fiind îngrădite cu arma credinţei celei Dumnezeieşti, ci au răbdat întreitele valuri ale chinurilor şi moarte fără dreptate pentru Hristos, Viaţa tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Întărindu-se cu puterea cea preaputernică a Ziditorului, au luat vitejie bărbătească preacinstitele şi au surpat pe balaurul cel mare şi viclean, călcându-l cu picioarele. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Cămară Însufleţită şi Locaş Nepieritor, ca pe o Uşă Cerească şi ca pe o Masă Dumnezeiască, ca pe un Palat şi Scaun al Stăpânului, pe Maria cea Preacurată cu laude să o cinstim.

Sfântă Muceniţă Minodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiind cu cugetul mort, din pricina lipsei de cunoştinţă, tiranul cel fără de lege silea pe Muceniţa Minodora, chinuind-o cumplit, să se lepede de Hristos, Viaţa noastră a tuturor.

Sfântă Muceniţă Minodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Judecătorul cel cumplit cu toiege îţi sfărâma mădularele, nedându-şi seama că-ţi împleteşte ţie cunună neveştejită, muceniţa, ceea ce nu ţi-ai clipit ochii de la privirea către Dumnezeu, potrivit crestinortodox.