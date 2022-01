Rugăciunea pe care orice creștin trebuie să o spună azi! Este aur curat: are o foarte mare putere

Rugăciunea Sfântului Vasile este una dintre cele mai puternice rugi, ne spun sfinții părinți și mulți preoți cu har. Este înzestrată cu o forță vindecătoare deosebită, iar cel care o citește din inimă va avea parte de liniște, sănătate și belșug în noul an.

Cel care o citește din inimă se va bucura de pace, sănătate și belșug în noul an

Este bine să o rostim chiar în prima zi de după Revelion pentru ca forța ei să fie potențată potrivit BZI. Credinciosul care o citește din inimă și cu multă convingere va avea parte de liniște sufletească. Pe lângă puterea de nebănuit a rugăciunii, preoții ne îndeamnă să o citim ținând cont de câteva rânduieli. Iată de ce este bine să o rostim în prima zi din an.

Rugăciunea Sfântului Vasile are nevoie de o perioadă de pregătire

Rugăciunea Sf. Vasile este bine să fie rostită în cele mai grele momente căci are o putere vindecătoare deosebită, fiind de mare ajutor pentru cei în suferință. Este știut faptul că moliftele și rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare dezleagă farmecele, înlătură conflictele și alungă spiritele rele.

Preoții precizează că ruga se rostește numai după o perioadă de pregătire. Credinciosul nu trebuie să fie certat cu cei din casă și nu trebuie să poarte mânie pe cei care i-au greșit. Mai mult, gândurile curate și dorința de a ierta îl vor ajuta pe creștin să rostească din inimă rugăciunea sfântului și să primească ajutorul divin.

„Știu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtășesc cu preacurat Trupul Tău, și cu scump Sângele Tău, și sunt vinovat, și osânda îmi mănânc și-mi beau, nesocotind Trupul și Sângele Tău, al Hristosului și Dumnezeului meu; ci întru îndurările Tale nădăjduind, mă apropii la Tine, Cel ce ai zis: Cel ce mănâncă Trupul meu și bea Sângele Meu, rămâne întru Mine și Eu întru el.

Îndură-Te deci spre mine, Doamne, și nu mă da spre batjocură pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta; și să-mi fie mie Sfintele acestea spre vindecare, și curățire, și luminare, și pază, și mântuire, și spre sfințirea sufletului și a trupului; spre depărtarea a toată nălucirea și fapta vicleană, și lucrarea diavolească ce se lucrează cu dinadinsul întru mădularele mele; spre îndrăznirea către Tine și spre iubirea Ta; spre îndreptarea vieții și spre întărire; spre adăugarea virtuții și a desăvârșirii; spre împlinirea poruncilor; spre împărtășirea cu Sfântul Duh; spre merindea vieții veșnice, și spre răspuns bine primit la înfricoșata judecată a Ta, iară nu spre judecată, sau spre osândă. Amin!”

După rostirea rugăciunii, preoții ne sfătuiesc să citim și o rugăciune pentru liniștea sufletului, vindecătoare și aducătoare de echilibru.

Dacă o rostim în prima zi din an, ne ocrotește familia

Rostită în prima zi din an, rugăciunea Sfântului Vasile ne va ajuta să depășim momentele grele prin care am trecut, să ne vindecăm de mânie și să privim cu smerenie și iubire tot ce ne înconjoară. Mai mult, preoții ne sfătuiesc să citim această rugăciune pe 1 ianuarie pentru a avea parte de sănătate și bucurie în noul an, dar și pentru a fi protejați de rele. Astfel, toți ai casei vor fi ocrotiți de primejdii și vor avea parte de belșug și armonie.

După rostirea acesteia, este bine să citim și această rugă către Sfântul Vasile.

„În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu Dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Veniţi popoare să cântăm cântare lui Hristos Dumnezeu, Celui Ce a despărţit marea şi a povăţuit pe poporul pe care l-a scos din robia egiptenilor, că S-a preaslăvit. Sfinte Vasile, glăsuitorule de Dumnezeu vino în ajutorul celor ce vor să înceapă a cânta laudele tale. Ci tu, părinte, îngăduitor fiind, că un părinte, ne dai har din belşug.”

După rostirea acestei rugi, preoții ne îndeamnă să citim la început de an și câteva rugăciuni de seară pentru familie. Acestea îi vor proteja pe toți ai casei și vor aduce echilibrul și bunăstarea.