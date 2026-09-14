Creștinii ortodocși prăznuiesc în ziua de 14 septembrie sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Biserica amintește în această zi de descoperirea pe care a făcut-o Împărăteasa Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, la Ierusalim. Pe când se afla în Orașul Sfânt, în pelerinaj, împărăteasa a cerut să fi căutată crucea Mântuitorului. Iar în pământul de pe Golgota slujitorii săi au descopeit cele trei cruci pe care au fost crucificați Mântuitorul nostru și cei doi tâlhari.

Biserica sărbătorește în această zi descoperirea sfintei cruci pe care a fost rătignit Iisus Hristos de către Sfânta Împărăteasă Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Aflat în pelerinaj la Ierusalim, Orașul Sfânt, Împărăteasa Elena a cerut să fie căutată crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, în pământul de pe dealul Golgota.

Pentru a afla care dintre cele trei cruci este cea pe care a fost răstignit Domnul Iisus, patriarhul Macarie a atins cu cele trei cruci o femeie moartă. Atunci când după atingere femeia a înviat, s-a dovedit fără de tăgadă care este crucea cea dătătoare de viață, crucea pe care a fost răstignit Domnul.

Patriarhul a înălțat Sfânta Cruce înaintea întregului popor și, mai apoi depus-o în biserica Sfintei Învieri unde a rămas până în anul 614. Atunci Ierusalimul a căzut în robia perșilor, iar aceștia au dărâmat biserica și au furat prețiosul odor.

Crucea a fost recuperată după 10 ani, când împăratul Heraclie l-a învins pe Hosroe, regele perșilor și a readus Sfântul Lemn la Ierusalim. Câțiva ani mai târziu, în 633 Lemnul Sfânt a fost mutat la Constantinopol, iar crucea a fost împărțită în părticele mici și împrăștiată în întreaga creștinătate.

Chiar și așa, Crucea Domnului își păstrează toată puterea, iar taina și lucrarea ei rămân vii și nedespărțite de lucrarea Duhului Sfânt.

În această zi de sărbătoare, pe 14 septembrie, creștinii ortodocși țin post, conform tradiției. În toate bisericile se cântă „Crucii tale ne închinăm Stăpâne și Sfântă Învierea ta o lăudăm și o mărim”. De asemenea, creștinilor li se recomandă să rostească o rugăciune specială pentru această zi, de Înălțarea Crucii.

„Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletului meu, mărturisesc înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit şi ai luat moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe şi cu fărădelegile mele cele rele.

De aceea mă rog bunătăţii Tale celei nemărginite, ca să mă faci şi pe mine părtaş sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni şi morţii Tale celei de viaţă făcătoare, pentru ca să mă învrednicesc, prin darul Tău, să câştig şi eu asemenea Ţie, pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai răbdat pentru mântuirea mea, întărindu-mă pururea cu aceeaşi putere şi răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulţumitorii evrei.

Dă-mi, Doamne şi mie, tâlharului celui rău, darul Tău, precum ai dat atunci aceluia şi iartă păcatele mele pentru sfintele Tale Patimi şi mă primeşte prin pocăinţă împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi ziditor ce-mi eşti.

Asemenea fă cu toţi creştinii, vii şi morţi, precum se roagă Ţie în toate zilele Sfânta Biserică şi le lasă lor toate păcatele şi-i învredniceşte pe ei de împărăţia Ta şi să vadă lumina Ta şi să mărească slava Ta.

Bucură-te, prea cinstită Cruce a lui Hristos, căci prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus ţintuit.

Bucură-te, pom prea mărit, pentru că Tu ai ţinut rodul vieţii ce ne-a mântuit din moartea păcatului.

Bucură-te, toiagul cel tare ce ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheia împărătească ce ai deschis uşa Raiului.

O, Hristoase, Răstignitul meu, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri şi ce necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevărată răbdare! De aceea cum pot eu să fug de Cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să-mi pară grele chinurile văzând pe Stăpânul meu că le iubeşte, le cere şi le socoteşte Lui de mare cinste?

Ruşine-mi este, cu adevărat, de mă voi întrista de relele ce-mi pricinuiesc oamenii sau de ispitele ce-mi aduc diavolii sau de trupul şi gândurile mele cele rele sau pentru sărăcia şi bolile ce-mi vin din voia lui Dumnezeu pentru păcatele mele, deoarece acestea toate mi le trimite pentru ca să mă apropie mai mult de El, pentru ca să-L slăvesc şi să mă pedepsesc în această viaţă pentru binele meu, pentru ca să mă odihnesc cu mai multă mărire întru Împărăţia Lui cea veşnică.

Şi de vreme ce este aşa, înmulţeşte-mi Doamne ostenelile, ispitele şi durerile, dar să-mi înmulţeşti împreună şi să-mi prisoseşti şi răbdarea şi puterea, ca să pot răbda toate câte mi s-ar întâmpla. Pentru că recunosc că sunt neputincios de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneţ, rău de nu mă vei preface în bun, pierdut de nu mă vei ierta, rob de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi dumnezeiasca Ta putere şi cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin”.