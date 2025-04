China comunistă, noi provocări lângă Taiwan

Ministerul Apărării din Taiwan a precizat, miercuri, că a observat de ore 76 de avioane militare și 15 nave militare din China comunistă în jurul insulei, în ultimele 24 de ore.

Republica Populară Chineză a început, marți, ultima sa rundă de exerciții militare în jurul Taiwanului, iar miercuri a anunțat că aceste exerciții poartă numele de cod „Strait Thunder-2025” și sunt un „avertisment sever” împotriva „separatismului”, cum califică dictatura comunistă de la Beijing existența acestui stat democratic.

Republica Populară Chineză revendică Taiwan în baza politicii sale „o singură Chină”, adoptată după războiul civil chinez din 1949, câștigat de comuniști. RP Chineză a amenințat că va supune Taiwanul prin forță, dacă este necesar.

Începând de atunci, R.P Chineză și Taiwan au fost aproape de război de mai multe ori. Ultima confruntare majoră a avut loc în 1958, când forțele Chinei comuniste au bombardat insulele Kinmen și Matsu, controlate de Taiwan, timp de peste o lună, în paralel cu lupte navale și aeriene.

FIRST IMAGES: China’s Shandong carrier spotted in the distance by Taiwanese navy ships.

No further information on location or time, but these images were released by Taiwan’s defense ministry this morning. pic.twitter.com/Vs7IPpc535

— Jaime Ocon 歐海美 (@JaimeOcon1) April 1, 2025