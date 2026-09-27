Prețurile benzinei și motorinei nu s-au modificat duminică, 27 septembrie 2026, după majorările înregistrate în zilele precedente. În București, marile rețele au păstrat aceleași tarife ca sâmbătă, iar cele mai mici prețuri din marile orașe au rămas, de asemenea, neschimbate, potrivit datelor Peco-Online.

În Capitală, benzina standard se vinde duminică la prețuri cuprinse între 9,99 și 10,13 lei pe litru.

Cel mai mic tarif, de 9,99 lei pe litru, este întâlnit la Petrom și Socar. La aceste două rețele, prețurile sunt identice cu cele de sâmbătă.

La MOL, OMV și Lukoil, un litru de benzină standard costă 10,05 lei. Rompetrol are cel mai mare preț dintre marile rețele analizate, de 10,13 lei pe litru.

Astfel, benzina cu cel mai mic preț din București este disponibilă la Petrom și Socar, la 9,99 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, tarifele din București sunt cuprinse între 10,91 și 10,99 lei pe litru, fără schimbări față de ziua precedentă.

La Petrom, motorina costă 10,91 lei pe litru. Același preț minim este afișat și la una dintre stațiile Socar. În celelalte stații Socar, litrul de motorină este vândut cu 10,94 lei.

MOL, OMV și Rompetrol au un tarif de 10,97 lei pe litru. Lukoil are cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate, respectiv 10,99 lei pe litru.

Cel mai mic preț al motorinei din București rămâne, astfel, 10,91 lei pe litru, la Petrom și Socar.

În România, cel mai mic preț al benzinei este duminică de 9,87 lei pe litru. Tariful este disponibil la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, aflată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, E60.

Prețul minim național este același ca sâmbătă, însă stația la care este afișat s-a schimbat. Cu o zi înainte, benzina la 9,87 lei pe litru era disponibilă la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița.

În cazul motorinei, cel mai mic tarif din țară este de 10,75 lei pe litru. Acesta este practicat de stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, situată pe strada Principală, DN7, nr. 172.

Atât prețul de 10,75 lei pe litru, cât și stația care îl afișează sunt aceleași ca sâmbătă.

În București, benzina pornește de la 9,99 lei pe litru, iar motorina de la 10,91 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, cel mai mic preț al benzinei este de 9,93 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi găsită de la 10,89 lei pe litru.

În Timișoara, benzina are un preț minim de 9,97 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10,88 lei pe litru.

La Iași și Constanța, benzina poate fi cumpărată de la 9,99 lei pe litru, iar cel mai mic preț al motorinei este de 10,91 lei pe litru.