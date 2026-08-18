Economia chineză încetinește. Consumul și investițiile o trag în jos

Economia chineză a pierdut din ritmul de creștere în luna iulie, iar mai mulți indicatori importanți au venit sub așteptările analiștilor. Consumul populației a avansat foarte modest, investițiile urbane și-au adâncit declinul, iar rata șomajului a crescut, ceea ce sporește presiunea asupra regimului comunist de la Beijing pentru adoptarea unor noi măsuri de stimulare, potrivit CNBC.

Potrivit datelor publicate luni de Biroul Național de Statistică, vânzările cu amănuntul au fost cu doar 0,6% mai mari în iulie decât în aceeași lună a anului trecut. Rezultatul este sub estimarea de 1,5% formulată de economiștii consultați de Reuters și marchează o încetinire față de creșterea de 1% consemnată în iunie.

Și investițiile în active fixe din mediul urban au continuat să se reducă. În primele șapte luni ale anului, acestea au scăzut cu 6,7%, în condițiile în care estimările indicau un declin de 6%. În primul semestru, contracția fusese de 5,7%.

Activitatea industrială a încetinit, la rândul său. Producția industrială a crescut cu 4,5% în iulie, față de 5,3% în iunie și sub prognoza de 4,8%. În același timp, șomajul urban a urcat la 5,2%, de la 5% în luna precedentă.

Evoluțiile recente indică o problemă tot mai evidentă pentru economia chineză: oferta continuă să fie puternică, în timp ce cererea internă rămâne fragilă. Industria și exporturile, susținute inclusiv de cererea globală pentru tehnologii asociate dezvoltării inteligenței artificiale, au compensat până acum slăbiciunea consumului și a investițiilor private. Datele din iulie sugerează însă că și acest sprijin începe să își piardă din forță.

Biroul Național de Statistică a transmis că economia chineză trebuie să își accelereze transformarea și să identifice noi surse de creștere. Autoritățile au pus o parte din încetinirea activității din iulie pe seama tensiunilor geopolitice și a temperaturilor extreme.

Goldman Sachs estimează că ritmul nominal de creștere a vânzărilor cu amănuntul a coborât la doar 1,3% în primul semestru, comparativ cu 5% în aceeași perioadă a anului precedent. În plus, potrivit Barclays, creditele bancare noi au consemnat în iulie cea mai amplă scădere lunară de până acum, iar finanțarea acordată gospodăriilor, inclusiv prin credite ipotecare, s-a redus.

Piața muncii transmite, de asemenea, semnale îngrijorătoare. Un studiu privat realizat de o echipă coordonată de Li Daokui, profesor de economie la Universitatea Tsinghua, indică o rată extinsă a șomajului de 10,2%, mult peste indicatorul oficial de aproximativ 5%. Studiul estimează că peste jumătate dintre cei aproximativ 24 de milioane de șomeri de lungă durată au vârste cuprinse între 16 și 24 de ani.

Pe segmentul investițiilor, sectorul imobiliar continuă să fie o sursă majoră de slăbiciune. Investițiile în proprietăți au coborât cu 19,2% în primele șapte luni, cele în infrastructură s-au redus cu 3,6%, iar investițiile în industria prelucrătoare au scăzut cu 1,7%. În schimb, domeniile de înaltă tehnologie au atras mai multe fonduri, investițiile în sectoare precum serviciile informatice, industria aerospațială și producția de echipamente crescând cu 5%.

În acest context, economiștii anticipează că Beijingul ar putea recurge la noi măsuri de sprijin. Zhiwei Zhang, economist-șef al Pinpoint Asset Management, consideră că deteriorarea indicatorilor crește șansele unei reduceri a dobânzilor de către banca centrală.

Autoritățile comuniste chineze au promis luna trecută accelerarea cheltuielilor fiscale, însă impactul acestor măsuri ar putea fi vizibil abia după o anumită perioadă. Oxford Economics estimează o redresare modestă în a doua jumătate a anului și păstrează prognoza pentru creșterea economiei R.P. Chineze în 2026 la 4,8%.