Economia chineză, lovită de o inflație fără precedent. Cele mai mari scumpiri din ultimii trei ani

Economia chineză se confruntă de câțiva ani cu o contracție economică provocată de cererea internă slabă, de surplusurile de producție, de criza severă din sectorul imobiliar și de nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor, potrivit Le Figaro.

În acest context economic, datele oficiale arată o creștere a prețurilor de consum în luna februarie.

Indicele prețurilor de consum, indicatorul principal al inflației, a crescut în China cu 1,3% în ritm anual în februarie, potrivit datelor publicate luni de Biroul Național de Statistică al Chinei.

Este cea mai mare creștere înregistrată din ianuarie 2023, când indicatorul ajunsese la 2,1%.

Luna februarie coincide cu perioada concediilor asociate Anului Nou Lunar, moment pe care autoritățile chineze îl consideră important pentru stimularea consumului intern.

Nivelul de 1,3% al inflației este mai mare decât estimările economiștilor consultați de agenția Bloomberg, care anticipau o creștere de aproximativ 0,9%. În același timp, datele arată că aceasta este a cincea lună consecutivă în care indicele prețurilor de consum crește.

Economia chineză se confruntă însă în continuare cu presiuni deflaționiste. Cererea internă modestă, capacitatea de producție ridicată și dificultățile din sectorul imobiliar au afectat evoluția prețurilor în ultimii ani. În plus, rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor reprezintă o altă provocare pentru economia țării.

În acest context, numeroși producători au redus prețurile pentru a stimula vânzările și pentru a diminua stocurile excedentare, ceea ce a intensificat concurența în mai multe sectoare economice.

Economistul Zichuan Huang, de la Capital Economics, a precizat într-o analiză că evoluția recentă a inflației este influențată în principal de factori temporari. Potrivit acesteia, creșterea este legată de „factori temporari precum atenuarea deflației petrolului și volatilitatea prețurilor produselor alimentare și ale turismului în jurul Anului Nou”.

Analiza arată că evoluțiile geopolitice pot avea, de asemenea, un impact asupra inflației. „Tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua să alimenteze inflația atât timp cât prețurile globale ale energiei vor rămâne ridicate”, a declarat Huang.

În același timp, economistul avertizează că ritmul de creștere al prețurilor ar putea încetini. Potrivit acesteia, rezultatele considerate „dezamăgitoare” ale reuniunii politice majore cunoscute sub numele de „Două Sesiuni”, care are loc la Beijing, în ceea ce privește cererea internă, „ar trebui să încetinească orice accelerare a inflației odată ce tensiunile se vor diminua”.

Economia Chinei încearcă în prezent să revină la dinamica de creștere de dinaintea pandemiei de COVID-19 din perioada 2019–2020. În ciuda exporturilor puternice și a unui excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025, economia se confruntă în continuare cu mai multe dezechilibre structurale.

În plus, China se confruntă și cu presiuni comerciale din partea Statelor Unite, ceea ce complică perspectivele economice pe termen mediu.

Autoritățile încearcă să reducă dependența economiei de exporturi și să stimuleze cererea internă, considerată esențială pentru o creștere economică mai echilibrată.

Guvernul chinez a anunțat recent că vizează o creștere economică de aproximativ 4,5%–5% în 2026, cel mai modest obiectiv de creștere stabilit din 1991. Creșterea cererii interne și reducerea dependenței de exporturi reprezintă obiective importante ale strategiei economice.

Aceste priorități sunt incluse în planul cincinal pentru perioada 2026–2030, analizat în prezent în cadrul reuniunii politice anuale cunoscute sub numele de „Două Sesiuni”, la care participă mii de reprezentanți ai autorităților chineze.

În ultimele luni, guvernul a introdus mai multe măsuri pentru stimularea consumului. Printre acestea se numără programe de subvenții pentru produse electronice, electrocasnice și mobilier.

Autoritățile au încercat să stimuleze cheltuielile și prin extinderea perioadei de vacanță de Anul Nou Lunar la nouă zile. De asemenea, au fost introduse măsuri menite să încurajeze consumul, inclusiv vouchere de cumpărături pentru gospodării.

Guvernul chinez și-a stabilit în același timp un obiectiv de inflație de aproximativ 2% pentru anul 2026.