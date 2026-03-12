Cum vor comuniștii chinezi să rezolve preblemele din economie

Cea mai mare adunare politică din China - Congresul Național al Poporului (CNP) - se va încheia joi, scrie BBC. Autoritatea sa extinsă include elaborarea de legi, modificarea constituției și aprobarea bugetelor de stat. Și, deși funcționează ca un parlament aprobat prin vot direct, CNP aprobă decizii luate cu ușile închise de eșaloanele de vârf ale Partidului Comunist Chinez.

Totuși, reuniunile CNP și ale Conferinței Consultative Politice a Poporului Chinez (CPPCC) - cunoscute și sub numele de „cele două sesiuni” - sunt urmărite îndeaproape, deoarece semnalează prioritățile celei de-a doua economii ca mărime din lume.

Efortul regimului comunist de la Beijing de a deveni superputerea principală a lumii depinde în mare măsură de un lucru cheie - capacitatea președintelui Xi Jinping de a-și gestiona economia. Pentru a realiza acest lucru, Xi pare să caute mai multă certitudine, în timp ce încearcă să echilibreze conturile într-o lume foarte incertă, dominată de un președinte american imprevizibil și de un război în Orientul Mijlociu.

Politicile sale de a încerca să încurajeze poporul chinez să cheltuiască mai mulți bani vizează stabilizarea unei economii interne instabile. Efortul său pentru supremația tehnologică este o încercare de a câștiga viitorul și de a-i determina pe alții să vină la ușa Chinei pentru cei mai noi roboți de fabrică sau modele de inteligență artificială.

Efortul său continuu de a crește producția de energie regenerabilă a Chinei va permite țării să fie mai autonomă. Nu ar mai avea nevoie de atât de mult petrol și gaze din alte țări, inclusiv Iranul.

Și apoi, bineînțeles, există coregrafia unui eveniment politic major, de la ton până la comportamentul delegaților, care stau și ascultă discursurile și chiar întorc paginile la unison perfect. Partidul Comunist Chinez încearcă să arate că este un „far de stabilitate”, dedicat redresării economiei și viitorului său.

Xi poate crede că țara sa s-ar află deja într-o poziție economică puternică, după riposta contra tarifelor americane, într-un război comercial încheiat cu un armistițiu. De asemenea, e încântat de recentele vizite ale liderilor de stânga din Marea Britanie și Canada. Xi ar putea vedea o oportunitate pentru regimul său în faptul că rivalul său de la Washington este distras de războiul din Orientul Mijlociu.

Dar știe, de asemenea, că multe depind de modul în care țara sa va gestiona criza economică. Beijingul pariază pe tehnologie și inovație pentru a impulsiona următoarea fază de creștere economică a Chinei.

Cel de-al 15-lea Plan cincinal al țării stabilește o foaie de parcurs pentru accelerarea descoperirilor științifice și integrarea AI în întreaga economie. Tehnologia este acum văzută nu doar ca o prioritate economică, ci și ca una strategică, pe măsură ce tensiunile cu SUA se intensifică. Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiei vor crește cu aproximativ 7%. Oficialii au lansat un plan „AI+” pentru a integra inteligența artificială în producție, logistică, asistență medicală și educație.

China investește, de asemenea, masiv în semiconductori, robotică, biotehnologie, calcul cuantic și domenii emergente, cum ar fi comunicațiile 6G și interfețele creier-computer.

Timp de decenii, creșterea economiei chineze a fost alimentată de proiecte imobiliare și de infrastructură. Acum, factorii de decizie politică își mută atenția către tehnologie și modernizarea industrială. Liderii au stabilit o țintă de creștere a PIB-ului de 4,5 până la 5% - cea mai mică din 1991 - semnalând așteptările unei expansiuni mai lente.

Analiștii spun că planul ar putea avea dificultăți dacă cheltuielile gospodăriilor nu se intensifică. Cererea de consum din China este scăzută în comparație cu alte economii majore, iar criza imobiliară a erodat bogăția și încrederea.

Pentru a ajuta, guvernul intenționează să extindă serviciile de îngrijire a copiilor și a persoanelor vârstnice și să impună concediu plătit, măsuri care vizează reducerea presiunilor financiare și încurajarea cheltuielilor.

Liderii comuniști au semnalat, de asemenea, disponibilitatea de a împrumuta mai mult pentru a finanța infrastructura, asistența socială și proiectele industriale - o abatere de la prudența anterioară privind creșterea nivelului datoriei.

Există însă riscuri. Investițiile susținute de stat au dus deja la numeroase critici și la supracapacitate în industrii precum vehiculele electrice. De asemenea, au declanșat războaie de prețuri pe plan intern și tensiuni comerciale în străinătate.

Experții avertizează că tehnologia singură s-ar putea să nu ofere creșterea de înaltă calitate la care speră Beijingul dacă consumatorii rămân ezitanți în privința cheltuielilor. Deocamdată, Beijingul pare să fie încrezător că AI, industriile emergente și inovația pot alimenta următoarea fază a economiei.

Dar succesul ar putea depinde în cele din urmă de faptul dacă gospodăriile chineze obișnuite se simt suficient de sigure pentru a cheltui.

De ani de zile, economiștii au cerut Chinei să îmbunătățească sănătatea generală și sustenabilitatea pe termen lung a economiei sale prin creșterea consumului intern și prin renunțarea la dependența excesivă de exportul de bunuri fabricate.

Așadar, retorica liderilor din cadrul acestui Consiliu Național de Comerț (NPC) care s-au angajat să „stimulaze energic cererea consumatorilor” va fi binevenită. Însă mulți analiști se întreabă dacă măsurile propuse sunt suficiente pentru a face cu adevărat o diferență.

În mod tradițional, chinezii preferă să economisească pentru zile negre decât să cheltuiască. Și acum, odată cu scăderea valorii locuințelor de familie și cu nivelurile ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, sunt și mai reticenți în a face acest lucru.

O modalitate ar putea fi creșterea veniturilor. Purtătorul de cuvânt al NPC, Lou Qinjian, a declarat că există planuri care urmează să fie implementate pentru a realiza acest lucru în viitor. Dar nu a oferit detalii.

O măsură specifică anunțată a fost creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru îngrijirea copiilor. Acest tip de sprijin poate oferi oamenilor un venit disponibil mai mare, ceea ce, în teorie, i-ar putea elibera pentru a cumpăra bunurile de uz casnic de care au nevoie.

Beneficiile minime de pensie pentru locuitorii din mediul rural și urban care nu lucrează au fost majorate, dar doar cu echivalentul a 3 dolari (2,24 lire sterline) pe lună, o sumă ridiculizată pe rețelele de socializare chineze ca fiind practic zero.

Majoritatea măsurilor anunțate, de exemplu, pentru a spori sprijinul pentru locuințe pentru cuplurile căsătorite pentru prima dată, pentru a rafina concediul parental sau pentru a continua programele de schimb de echipamente de uz casnic vechi cu articole noi, nu au oferit detalii.

Oficialii ar putea argumenta că NPC are ca scop stabilirea tonului, iar detaliile specifice privind sprijinul bugetar al gospodăriilor vor urma. Însă, fără detalii, este greu de știut dacă vreunul dintre aceste planuri va îmbunătăți consumul într-un mod semnificativ.