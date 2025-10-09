Regatul Unit, incapabil să-i urmărească în justiție pe spionii chinezi

Scandal în Regatul Unit, după ce în septembrie cazul celor doi bărbați acuzați de spionaj în favoarea Chinei comuniste a fost abandonat de Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS), potrivit The Telegraph. Motivul invocat a fost lipsa dovezilor care să confirme că Republica Populară Chineză reprezenta o amenințare la securitatea națională a Regatului Unit în perioada în care presupusele infracțiuni au avut loc.

Această decizie a stârnit controverse politice și întrebări despre influența relațiilor diplomatice asupra securității naționale.

Keir Starmer, prim-ministru al Marii Britanii, a declarat că procesul a fost abandonat pentru că China nu era considerată o amenințare la securitatea națională în momentul presupuselor infracțiuni.

Cu toate acestea, fostul secretar al cabinetului, Simon Case, a contestat această explicație, indicând că agențiile de informații britanice au considerat China o amenințare de mai mulți ani.

Această dispută ridică întrebări despre influențele politice asupra deciziilor judiciare și despre protejarea relațiilor economice cu Republica Populară Chineză în detrimentul securității naționale.

Christopher Cash și Christopher Berry sunt două persoane care au devenit centrul unui caz de spionaj extrem de mediatizat în Marea Britanie.

Christopher Cash, fost cercetător parlamentar, a lucrat anterior ca asistent al unui membru al Parlamentului, având acces la informații sensibile și la documente care ar putea fi considerate confidențiale la nivel național.

Prietenul său, Christopher Berry, este un cadru didactic implicat în educație, fără legături directe cu politica, dar suspectat că ar fi colaborat cu Cash în colectarea informațiilor. Ambii au fost acuzați că ar fi transmis date Chinei, acuzații pe care le neagă.

Acuzațiile împotriva lui Christopher Cash și Christopher Berry au fost formulate sub incidența Legii Secretelor Oficiale din 1911, care interzice colectarea și transmiterea de informații ce ar putea fi „utile unui inamic”.

Cei doi erau suspectați că ar fi transmis informații sensibile unui înalt oficial al Partidului Comunist Chinez, inclusiv detalii despre activități parlamentare și politici guvernamentale.

În acest context, procesul legal depindea de demonstrarea faptului că China comunistă reprezenta o amenințare la securitatea națională în perioada infracțiunilor.

Fără dovezi guvernamentale care să ateste această stare de fapt, CPS

nu putea susține cazul în instanță, ceea ce a contribuit la prăbușirea procesului.

Simon Case, fostul secretar al cabinetului, a contestat public explicațiile Guvernului, afirmând că agențiile de informații britanice au considerat China o amenințare de mai mulți ani. El a declarat pentru The Telegraph:

„De-a lungul anilor, șefii agențiilor noastre de informații au descris public amenințarea pe care o reprezintă China pentru interesele noastre naționale și economice."

Această intervenție rară ridică întrebări despre transparența și coerența pozițiilor Guvernului britanic față de China.

În perioada anterioră anului 2025, guvernul britanic a emis numeroase declarații care plasau China comunistă într-o poziție de provocare strategică pentru Regatul Unit.

În martie 2021, prin revizuirea Integrată a politicii externe și de securitate, Republica Populară China a fost definită ca o „provocare sistemică” la adresa securității, prosperității și valorilor britanice.

Guvernul a subliniat riscurile legate de spionaj cibernetic, achiziția de active sensibile de către entități chineze și influența Beijingului asupra tehnologiilor critice.

Totuși, aceste declarații nu au echivalat cu o desemnare oficială a Chinei ca “inamic” în sens legal, ceea ce a avut implicații majore în cazul Cash și Berry.

MI5 a monitorizat activitățile Chinei în Marea Britanie, descoperind că Beijingul desfășura spionaj masiv atât împotriva instituțiilor guvernamentale, cât și a firmelor strategice.

Sir Ken McCallum a declarat că agenția deschidea un nou dosar de spionaj chinezesc aproape la fiecare 12 ore și că aproximativ 10.000 de firme britanice erau vizate.

Printre țintele principale se numărau sectoarele de AI, biotehnologie și computere cuantice. În ciuda acestor dovezi concrete, lipsa unei recunoașteri oficiale a Chinei comuniste drept amenințare națională a împiedicat CPS să continue procesul împotriva lui Cash și Berry, demonstrând lacune în coordonarea între securitate și lege.

CPS a afirmat că nu putea continua procesul fără dovezi oficiale care să confirme că China reprezenta un inamic în sens legal.

Deși existau multiple indicii de spionaj, oficialii guvernamentali au refuzat să furnizeze astfel de dovezi. Directorul de procuare, Stephen Parkinson, a explicat că CPS depinde de declarațiile guvernului pentru a stabili elementele esențiale ale infracțiunii de spionaj.

În absența lor, riscul de eșec în instanță era prea mare. Această decizie a stârnit critici din partea opoziției, care a acuzat guvernul că prioritizează relațiile diplomatice în detrimentul aplicării legii și protecției securității naționale.

Decizia CPS a generat reacții intense din partea liderilor politici. Sir Keir Starmer a acuzat guvernul conservator anterior că nu a desemnat China drept amenințare, ceea ce ar fi facilitat procesul.

Conservatorii, la rândul lor, au criticat guvernul laburist pentru că nu a furnizat dovezile necesare continuării cazului. Dezbaterea reflectă o dispută politică amplă privind modul în care securitatea națională trebuie echilibrată cu obiectivele diplomatice și economice.

În plus, opoziția a sugerat că procesul abandonat ar fi fost folosit ca instrument de imagine politică în relațiile cu Beijingul, subliniind complexitatea acestei chestiuni.

Unii analiști susțin că guvernul laburist a influențat indirect CPS pentru a evita denunțarea Chinei drept inamic. Motivația ar fi fost menținerea relațiilor diplomatice și încurajarea investițiilor chineze, având în vedere vizita planificată a lui Starmer în China.

Această presupusă intervenție politică ridică întrebări etice și juridice despre independența CPS.

Experții spun că, deși CPS este oficial independent, dependența de declarațiile guvernului pentru stabilirea elementelor legale ale spionajului creează un punct vulnerabil, unde politica poate influența desfășurarea justiției în cazuri sensibile de securitate națională.

Abandonarea cazului ridică semne de întrebare cu privire la protecția securității naționale. Lipsa unui precedent clar privind China ca inamic legal poate slăbi capacitatea autorităților de a sancționa spionajul și alte activități ostile.

În plus, acest caz a afectat încrederea publicului și a firmelor în eficiența instituțiilor de securitate. Experții avertizează că ambiguitatea politică și legală în definirea amenințărilor externe poate permite actorilor statali străini să exploateze lacunele legislative și să desfășoare activități de spionaj, punând în pericol economia și infrastructura critică a Regatului Unit.

Cazul Cash și Berry se aseamănă cu alte procese de spionaj, cum ar fi cazul spionilor ruși din 2024, unde definirea clară a unui „inamic” a fost crucială.

Lipsa unei clarificări similare pentru China a condus la prăbușirea procesului. Experții subliniază importanța coordonării între guvern, CPS și agențiile de securitate.

Lecțiile includ necesitatea unei politici consistente, a recunoașterii clare a amenințărilor și a unei documentații oficiale solide pentru a permite aplicarea legii în cazuri de spionaj și protecție a intereselor naționale fără interferențe politice.