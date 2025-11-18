Alibaba, acuzată de sprijin pentru spionajul militar al Chinei comuniste

Un memorandum clasificat al administraţiei de la Casa Albă, citat de cotidianul britanic Financial Times, acuză grupul chinez Alibaba Group că ar oferi sprijin tehnologic armatei Chinei comuniste, în contextul operaţiunilor ce vizează obiective din Statele Unite.

Concret, memorandumul susţine că Alibaba ar furniza infrastructură, date sau capabilităţi care ar putea fi utilizate de People’s Liberation Army (PLA) pentru ţinte americane.

Însă, atât Financial Times, cât şi alte surse au precizat că acuzaţiile nu au putut fi verificate independent.

Compania chineză a respins acuzaţiile, afirmând că sunt „complet false” şi că provin dintr‑o operaţiune de relaţii publice cu motivaţii politice.

Incidentul reaprinde tensiunile dintre Washington şi Beijing în domeniul tehnologiei, securităţii cibernetice şi supravegherii datelor.

Potrivit raportului Financial Times, memorandumul emis de Casa Albă conţine informaţii de nivel „top secret/declassificat” privind cum Alibaba ar fi furnizat capabilităţi tehnologice ­– inclusiv infrastructură de cloud, suport de date sau acces la informaţii – către PLA, cu potenţial impact asupra securităţii Statelor Unite.

Documentul, însă, nu indică precis ce tehnologii au fost puse la dispoziţie, care operaţiuni au fost vizate sau ce obiective americane au fost afectate.

De asemenea, cotidianul britanic menţionează că nu a putut verifica independent conţinutul memorandului, nor că multe dintre detalii rămân necunoscute.

Memorandumul a apărut după ce liderii americani şi chinezi, inclusiv Donald Trump şi Xi Jinping, s‑au întâlnit în Coreea de Sud, în contextul unei încetări temporare a tarifelor comerciale, ceea ce sugerează o legătură indirectă cu tensiunile comerciale şi de securitate.

Alibaba a emis un comunicat prin care a respins în totalitate acuzaţiile publicate în FT. Firma a declarat:

„Acuzaţiile şi insinuările din articol sunt complet false.”

De asemenea:

„Punem sub semnul întrebării motivaţia scurgerii anonime, pe care FT recunoaşte că nu o poate verifica … Această operaţiune maliţioasă de PR a venit clar din partea unei voci renegate care caută să submineze recentul acord comercial al preşedintelui Trump cu China.”

Compania a mai precizat că nu există colaborări directe cunoscute cu PLA în sensul indicat de memorandumul citat.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare China, Mao Ning, a declarat că guvernul chinez acordă o „mare importanţă protecţiei datelor şi securităţii conform legii” şi că „nu a cerut niciodată, şi nu va cere în viitor companiilor să colecteze sau să stocheze date în moduri care încalcă legea”.

De asemenea, ambasada Chinei de la Washington a declarat că acuzaţiile reprezintă o „distorsiune completă a faptelor”.

După apariţia ştirii, acţiunile Alibaba listate în SUA au înregistrat o scădere. Conform raportului Reuters, titlurile au coborât cu aproximativ 4,2%.

Analiştii au remarcat că, în contextul unei presiuni crescânde asupra industriei tehnologiei chineze – în special în domeniul inteligenţei artificiale, semiconductorilor şi infrastructurii cloud – această acuzaţie adaugă un strat de încă o sursă de incertitudine.

Mai mult, faptul că aceste acuzaţii apar în contextul rivalităţii tehnologice între SUA şi China – inclusiv restricţii americane privind exportul de semiconductori către China – sugerează că elementele de securitate cibernetică şi spionaj tehnologic devin din ce în ce mai proeminente.

Conform relatărilor, documentul include, printre altele:

afirmaţia că Alibaba a oferit acces la date de utilizatori – cum ar fi adrese IP, informaţii WiFi, istoricul plăţilor – către PLA sau autorităţi chineze.

că firma ar fi contribuit cu date despre vulnerabilităţi software de tip „zero‑day” (exploatări necunoscute dezvoltatorilor) care pot fi utilizate în operaţiuni cibernetice.

nu este clar ce ţinte americane au fost vizate, ce sisteme au fost compromise, sau dacă SUA intenţionează să reacţioneze sau să impună sancţiuni pe baza acestor date.

Până în acest moment, nici Casa Albă, nici alte agenţii federale americane nu au comentat direct valoarea sau autenticitatea memorandului.

Reuters notează că „Casa Albă și CIA au refuzat să comenteze”.

În mediul politic american, analistul Andy Rothman din cadrul firmei de consultanţă Sinology a sugerat că lipsa de detalii ridică întrebarea dacă „unele dintre facţiunile dure anti‑China din administraţie încearcă să submineze acordul recent al preşedintelui cu Xi Jinping”.

Această situaţie vine după ce – în mai 2025 – legislatori americani au cerut Securities and Exchange Commission (SEC) să excludă 25 de companii chineze, inclusiv Alibaba, de la listarea pe bursele americane din motive de securitate naţională.

Alibaba este un grup tehnologic chinez major, activ în comerţ electronic, cloud computing, infrastructură şi inteligenţă artificială.

Compania concurează la nivel global şi investeşte în modele lingvistice mari de inteligenţă artificială. Conform unor analişti, evoluţia acestui tip de tehnologie în China reprezintă un factor de tensiune în competiţia cu firmele americane.

Astfel, acuzaţiile conform cărora Alibaba ar furniza capabilităţi militare sau de spionaj tehnologic către PLA intră într‑un cadru mai amplu al rivalităţii tehnologice între Washington şi Beijing.

Un aspect central al acuzaţiilor este strategia chineză denumită „military‑civil fusion” („fuziune militar‑civilă”), prin care companiile private pot furniza tehnologie, infrastructură sau date pentru uz militar.

În memorandumul citat se subliniază că Alibaba ar participa – potrivit Washingtonului – la acest tip de colaborare.

Experţi citaţi de Financial Times au menţionat că PLA desfăşoară „intruziuni răspândite şi zilnice împotriva infrastructurii critice americane, inclusiv aeroporturi, porturi maritime şi altele” — ceea ce sugerează că acuzaţiile nu sunt izolate, ci încadrează o preocupare mai largă privind securitatea SUA.

Dacă acuzaţiile sunt veridice, acestea ar putea indica o colaborare mai strânsă între Alibaba şi structurile de apărare chineze decât cea recunoscută public.

Dacă nu sunt, atunci ele sporesc suspiciunile şi costurile reputaţionale atât pentru companie, cât şi pentru relaţia sino‑americană.

Reacţia rapidă a pieţelor financiare a fost semnificativă: acţiunile Alibaba au înregistrat o scădere imediată după apariţia raportului.

Potrivit analiştilor, acest tip de speculaţie privind legături cu sistemul militar sau riscuri de sancţiuni poate afecta perspectivele de creştere pentru companiile chineze în domeniul tehnologiei şi poate induce prudenţă în rândul investitorilor.

De asemenea, Alibaba urmează să prezinte rezultatele trimestriale pe 25 noiembrie, ceea ce adaugă o componentă de incertitudine privind performanţa sa viitoare, în contextul acestor acuzaţii.

Pe baza informaţiilor publice, pot fi identificate câteva scenarii posibile:

Dacă memorandumul este autentic şi acuzaţiile se confirmă → pot exista repercusiuni pentru Alibaba (investigaţii americane, sancţiuni, restricţii de export) şi pentru relaţia comercială şi tehnologică între SUA şi China.

Dacă acuzaţiile sunt infirmate sau demonstrează lipsa de probe → compania chineză ar putea încerca să recupereze reputaţia, dar daunele de imagine şi incertitudinea vor persista.

Indiferent de validitatea concretă, efectul imediat este o sporire a presiunii asupra companiilor tehnologice chineze şi asupra fluxurilor de investiţii între cele două ţări.

Este de aşteptat că autorităţile americane de reglementare, agenţiile de securitate şi pieţele financiare vor monitoriza cu atenţie evoluţia acestei situaţii.

În China, reacţia oficială a fost de respingere, dar implicaţiile interne şi modul de gestionare al cazului pot avea efecte asupra modului în care firmele tehnologice chineze operează global.

Acuzaţia conform căreia Alibaba ar ajuta PLA să vizeze SUA vine într‑un moment delicat pentru relaţia bilaterală.

Tensiunile comerciale, disputele privind semiconductori, investiţii şi supravegherea datelor se află în centrul dialogului dintre Washington şi Beijing.

Din perspectiva americană, afirmaţiile adaugă la preocuparea că tehnologia chineză — inclusiv firmele private — poate deveni un vector de influenţă sau vulnerabilitate pentru securitatea SUA.

Din perspectiva chineză, astfel de acuzaţii pot fi percepute ca parte a unei strategii de presiune sau constrângere a industriei chineze de tehnologie.