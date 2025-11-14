Economia chineză se clatină: rezultate foarte slabe în industrie și un nou declin al pieței imobiliare

Economia Chinei comuniste traversează un moment de încetinire după ce, în luna octombrie, indicatorii cheie precum producția industrială și vânzările retail au consemnat expansiuni la cele mai scăzute ritmuri din peste un an, aducând în prim-plan necesitatea unor reforme structurale.

Performanța modestă a sectoarelor industriale şi de consum vine într-un context în care tensiunile comerciale internaţionale persistă, iar piaţa imobiliară se confruntă cu probleme severe, fapt care ridică întrebări asupra sustenabilităţii modelului economic care a susţinut creşterea rapidă a ţării în ultimele decenii.

Datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică al R.P. Chineze relevă că producția industrială chineză a crescut cu doar 4,9 % în octombrie faţă de aceeaşi lună a anului anterior, marcând ritmul anual cel mai scăzut începând din august 2024.

Această creștere este semnificativ sub cele înregistrate în lunile anterioare (de exemplu 6,5 % în septembrie) şi sub estimările analiştilor, care anticipaseră în jur de 5,5 %.

Pe partea vânzărilor de retail — un indicator esențial pentru consumul intern — cifra a fost de 2,9 % în octombrie, de asemenea cea mai slabă lună din ultimul an, în scădere de la 3,0 % în septembrie.

Investițiile în active fixe au înregistrat o scădere de 1,7 % în primele zece luni ale anului comparativ cu anul precedent, depășind previziunile unui declin de 0,8 %.

Aceste rezultate susţin concluzia că economia chineză se confruntă în prezent cu presiuni semnificative, atât pe partea ofertei – în industrie –, cât și pe partea cererii – în consum şi investiții.

Sectorul imobiliar continuă să fie un punct major de tensiune. Datele oficiale indică pentru luna octombrie o scădere lunară de 0,5 % a prețurilor noilor locuințe, cea mai accentuată din ultimul an, după o cădere de 0,4 % în septembrie.

În termeni anuali, preţurile au scăzut cu 2,2 % în octombrie, aceeaşi rată de declin ca în luna precedentă.

Datele au demonstrat că, deși trimestrul al patrulea este de regulă perioada de vârf pentru vânzările de locuințe, cererea rămâne slabă, iar încrederea cumpărătorilor este în continuare afectată.

Analistul Zhang Dawei de la Centaline Property Agency remarcă provocările multiple: „amenințarea unei populaţii în scădere în orașele de nivel trei, un volum mare de oferte pe piaţa secundară şi slabă încredere a cumpărătorilor”.

Într-o declaraţie citată de surse oficiale, economistul Xu Tianchen de la Economist Intelligence Unit a apreciat că „se apropie o limită critică pentru declinul lunar al preţurilor locuinţelor second-hand”.

Investițiile în dezvoltarea imobiliară și vânzările de locuințe continuă să scadă în primele zece luni, ceea ce adaugă presiune pe guvern pentru a interveni.

Economia chineză, caracterizată de mult timp printr-un model orientat spre exporturi și investiții de infrastructură, simte acum presiunea combinată a cererii interne slabe și a mediului extern complicat.

De exemplu, războiul tarifar inițiat de Donald Trump împotriva Chinei a evidenţiat vulnerabilitatea lanțurilor de export către piața americană. Conform unei declaraţii citate, „economia Chinei se află sub presiuni din toate părţile”.

Analistul Fred Neumann, economist-şef pentru Asia la HSBC, a afirmat:

„Sprijinul puternic din partea exporturilor care a susţinut creşterea în ultimele trimestre va fi dificil de menţinut anul viitor, chiar dacă tarifele americane se vor dovedi mai mici decât se temea. Rămâne ca cererea internă să preia povara, însă fără un stimul semnificativ suplimentar va fi greu să se inverseze decelerarea recentă atât în investiţii, cât şi în consum”.

Exporturile Chinei au scăzut neaşteptat în octombrie, arătând că producătorii chinezi se luptă să realizeze profituri în pieţele externe după luni de acumulare a comenzilor înaintea ameninţării tarifare americane.

Această combinație – exporturi aflate sub presiune, consum intern slab, investiţii în declin – creează o provocare majoră pentru factorii de decizie: modelul economic care a alimentat creșterea rapidă trebuie să se adapteze la noile realități globale și interne.

Factorii de decizie de la Beijing au recunoscut necesitatea unei schimbări de direcţie în politicile economice, însă au avertizat că reformele structurale implică riscuri politice și economice.

Pur-tătoarea de cuvânt a NBS, Fu Linghui, a declarat:

„Mediul extern rămâne marcat de instabilitate şi incertitudine, în timp ce ajustările structurale interne se confruntă cu o presiune considerabilă”.

Guvernul chinez şi-a fixat drept obiectiv pentru perioada de planificare 2026-2030 o dezvoltare „de înaltă calitate” a sectorului imobiliar, inclusiv prin îmbunătăţirea sistemului de finanţare, vânzare şi dezvoltare a locuinţelor, precum şi prin rezolvarea riscurilor în piaţa imobiliară.

Însă, potrivit estimărilor economiştilor, există o reticenţă semnificativă în a lansa măsuri majore de stimulare fiscală până după 2025.

Xu Tianchen a remarcat:

„Rămâne loc pentru stimulare, dar oficialii ar prefera s-o rezerveze pentru 2026. China are nevoie doar de o creştere de 4,5-4,6 % în trimestrul al patrulea pentru a atinge ţinta de 5 % anual, aşa că voinţa de a introduce mai mult stimul nu este puternică”.

Astfel, provocarea cheie este: cum să se treacă de la un model bazat pe exporturi şi infrastructură către unul axat pe consum intern şi inovare, fără a destabiliza economia sau a crea vulnerabilităţi politice.

Datele recente sugerează că economia chineză a intrat într-o fază de decelerare mai profundă decât era estimat anterior, cu implicaţii care pot atinge atât mediul de afaceri global cât şi lanţurile internaţionale de aprovizionare.

Pe plan intern, slăbiciunea investiţiilor şi a consumului ridică semne de întrebare privind capacitatea Chinei de a menţine creşterea la nivelul la care a fost obişnuită în ultimele decenii.

Sectorul imobiliar, care a fost un motor de creştere major, rămâne vulnerabil, iar scăderea preţurilor locuinţelor afectează atât bunăstarea gospodăriilor, cât şi veniturile autorităţilor locale.

Pe plan extern, vulnerabilitatea exporturilor în faţa tensiunilor comerciale şi a încetinirii cererii globale riscă să reducă spaţiul de manevră pentru decidenţii chinezi.

Dacă cererea externă continuă să fie slabă, provocarea pentru China este să crească cererea internă – lucru care necesită reforme structurale, stimulente şi probabil timp.

Pe termen mediu, succesul Chinei va depinde de capacitatea sa de a transforma modelul economic: să stimuleze consumul, să dezvolte sectoare de înaltă tehnologie, să gestioneze datoria locală şi să stabilizeze piaţa imobiliară.

Dacă aceste transformări vor fi implementate eficient, China ar putea asigura o creștere mai durabilă. Dacă nu, riscul este ca şi ritmul de creştere să rămână modest sau să se accelereze declinul.

Factorii de decizie trebuie să cântărească rapid între intervenţii imediate şi reforme structurale de amploare, având în vedere contextul local şi global, dar şi costurile sociale şi politice ale unor ajustări majore.