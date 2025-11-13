China caută scandal cu SUA în Venezuela. Situație tot mai tensionată

Intr‑o dinamică intensificată pe scena americană a apăsării împotriva aşa‑numitelor „narco‑state” din zona de influenţă a Donald Trump, Statele Unite au dispus recent desfăşurarea unui grup de luptă al portavionului USS Gerald R. Ford în zona de responsabilitate a United States Southern Command (SAM), zona Caraibelor şi coasta nordică a Americii de Sud.

În paralel, Venezuela devine obiectul strategii economice şi politice a Chinei comuniste, prin acorduri de comerţ preferenţial şi sprijin financiar, ceea ce generează tensiuni evidente între Washington şi Beijing.

Pe fundalul acuzaţiilor de trafic de droguri, spălare de bani şi cooperare militară între Caracas şi actorii globali (inclusiv Rusia, Iran, Cuba), spectrul unei confruntări puţin convenţionale şi multistratificată — militară, economică, diplomatică — pare să se contureze.

Conform unei comunicări oficiale, Pentagonul a precizat că sosirea portavionului USS Gerald R. Ford, care transportă peste 4 000 de marinari şi zeci de aeronave tactice, va „consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza şi perturba actori şi activităţi ilicite”.

Un raport indică că grupul de luptă al portavionului a intrat în regiunea de responsabilitate a comenzii sud‑americane, ca parte a unei escaladări semnificative a prezenţei militare americane în Caraibe.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că:

„Prezența sporită a forțelor americane în zona de operațiuni USCOUTHCOM va consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și contracara actorii și activitățile ilicite care compromit siguranța și prosperitatea patriei Statelor Unite și securitatea noastră în emisfera vestică.”

Aceasta mişcare are loc într‑un context în care SUA acuză regimul de la Caracas de colaborare cu organizaţii transnaţionale de crimă organizată şi trafic de droguri.

Pe de altă parte, guvernul venezuelean a avertizat asupra posibilităţii unei intervenţii americane, ceea ce a dus la raportarea unor eforturi de mobilizare militară:

„Dacă noi, ca republică, ca popor, intrăm într-o luptă armată pentru a apăra moștenirea sacră a eliberatorilor, suntem gata să câștigăm.,” a declarat preşedintele venezuelean Nicolás Maduro.

Între timp, delegaţia venezueleană prezentă la expoziţia Expo Shanghai 2025 a anunţat negocieri pentru un acord „zero tarife” (zero­tari­fe) cu China, care ar acoperi aproximativ 400 de coduri tarifare, eliminând taxele vamale pentru bunuri chinezeşti şi vene­zue­liene, conform declaraţiei ministrului adjunct pentru comerţ exterior venezuelean Coromoto Godoy.

Godoy a explicat că acordul ar urma să fie implementat în primul trimestru al anului 2026.

Anterior, un ordin executiv al preşedintelui Trump a ameninţat că va aplica o taxă de 25 % asupra bunurilor importate din orice ţară care achiziţionează petrol venezuelean, începând cu 2 aprilie 2025. Conform unui raport Investing.com:

„Comerțul cu petrol venezuelean către China a stagnat după ce noul ordin al lui Trump... prevede că SUA pot impune tarife de 25% asupra mărfurilor din orice țară care importă petrol venezuelean.”

Reacţia oficială a Chinei a fost una de critică faţă de măsură:

„China se opune ferm abuzului pe termen lung de către SUA al sancțiunilor unilaterale ilegale și al așa-numitei jurisdicții de tip «arm lung».” a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de externe chinez, Guo Jiakun.

Aceste evoluţii indică că Beijingul caută să extindă influenţa sa economică şi comercială în Venezuela, într‑o perioadă în care Caracas se confruntă cu izolări financiare din partea Occidentului.

Pe termen lung, analişti şi foşti diplomaţi observă că relaţia China–Venezuela nu se limitează doar la comerţ preferenţial. De exemplu, conform declaraţiilor lui Isaias Medina III, fost diplomat venezuelean la ONU:

„China a apelat la împrumuturi de miliarde de dolari și la înființarea de facilități de poziționare și supraveghere prin satelit pentru a asigura controlul strategic asupra resurselor naturale și a infrastructurii critice a Venezuelei.”

Se semnalează că imprimarea acestei influenţe include proiecte de infrastructură, staţii satelitare (ex. staţia terestră atunci în provincia Guárico) şi control al resurselor petroliere şi miniere.

În acest context, experţii precum Gordon Chang afirmă că:

„Chiar pare că China va prelua complet economia Venezuelei... Va decima industria locală a Venezuelei.”

Astfel, acordul „zero tarife” apare într‑o viziune mai largă de consolidare a prezenţei chineze în America Latină, într‑o perioadă în care Statele Unite intensifică eforturile de control al traficului de droguri şi al influenţei în regiune.

Guvernul de la Washington susţine că regimul de la Caracas facilitează sau protejează organizaţii transnaţionale de crimă, trafic de droguri și spalare de bani.

În paralel, Venezuela cooperează cu actori precum Wagner Group (Rusia), Cuba și Iranul, potrivit unor analiști.

Un articol notează:

„La doar trei ore de țărmurile SUA, acest regim narcoterorist a devenit convergența operațională a crimei organizate, traficului de droguri, spălării de bani și atrocităților împotriva drepturilor omului”.

De asemenea, SUA au început să aplice măsuri de sancţionare, inclusiv ameninţarea introducerii de tarife pentru ţările ce cumpără petrol venezuelean, într‑un efort de izolare economică a regimului de la Caracas.

Pe plan militar, conform rapoartelor, Venezuela a început mobilizări şi antrenamente cu scopul aparentei apărări cu stil guerrilla în faţa unei potenţiale intervenţii americane.

Din perspectiva SUA, prezenţa militară extinsă în Caraibe are trei scopuri principale declarate: contracararea traficului de droguri, degradarea organizaţiilor transnaţionale de crimă și protejarea securităţii zonei de influenţă americană.

Cu toate acestea, analiştii notează câteva provocări majore:

Capabilităţile americane de a interveni militar pot duce la o escaladare regională, inclusiv reacţii din partea aliatilor Venezuelei.

China, deşi implicată economic, nu dispune de capacitatea militară sau alianţe locale pentru a contrabalansa direct forţa americană în zonă.

Cum a afirmat Chang:

„China... nu poate proiecta forță militară în regiune. Depinde cu adevărat de ce face președintele Trump.”

Implementarea practică a acordului „zero tarife” între China şi Venezuela rămâne încă nefinalizată în detalii, ceea ce ridică întrebări privind sustenabilitatea sa. telesurenglish.

La nivel diplomatic, ţările din America Latină au criticat sancţiunile americane, considerând că acestea afectează întreaga populaţie, nu doar guvernele. chinadailyhk

Pe termen mediu, această confruntare economic‑militară ar putea genera câteva efecte relevante:

Consolidarea economică a Venezuelei în sfera de influenţă chineză, ceea ce ar putea modifica fluxurile comerciale şi relaţiile diplomatice în America Latină.

Creşterea riscului de incidente militare neintenţionate sau chiar combat‑style între forţele americane şi cele susţinute de Venezuela sau de aliaţii săi strategici.

Intensificarea presiunii asupra economiei venezuelene, deja fragilizată de sancțiuni, scăderi de producţie petrolieră și exod de populaţie.

Potenţialul pentru reconfigurări în alianţele regionale – de exemplu, mai multă cooperare între Venezuela, China, Rusia şi Iran, dar şi reacţii ale altor state latino‑americane.

Scenarii posibile:

Escaladarea militară: o intervenţie americană directă sau prin proxy, ca parte a operaţiunilor antinarcotice extinse.

Consolidarea economică a Venezuelei în sfera Chinei, dar cu consecinţe de dependenţă a Caracas-ului faţă de Beijing.

Negocieri diplomatico‑economice regionale, în care alte state latino‑americane se aliniază fie cu Washington, fie cu Beijing, în funcţie de interese.

Evenimentul recent – deplasarea grupului de luptă al portavionului USS Gerald R. Ford în zona Caraibelor şi coasta de nord a Americii de Sud, concomitent cu intensificarea cooperării economice între China şi Venezuela – marchează o fereastră de tensiune geostrategică majoră.

Fără a formula evaluări normative, putem observa că atât Washingtonul, cât şi Beijingul, se poziţionează în mod explicit în jurul unei ţări-cheie în America Latină, Venezuela, care devine centrul unei interferenţe complexe între economie, securitate şi influenţă globală.