Cea mai mare navă de război din lume, deplasată de SUA în Caraibe

O forță de atac navală americană, centrată în jurul celei mai mari nave de război din lume, USS Gerald R. Ford, a sosit în Caraibe, a confirmat Marina SUA. Sosirea grupului de atac, care a fost trimis în regiune luna trecută de președintele Donald Trump, are loc pe fondul atacurilor continue împotriva navelor transportatoare de droguri și al tensiunilor cu Venezuela. Până acum, SUA au efectuat cel puțin 19 atacuri împotriva ambarcațiunilor din Caraibe și Pacificul de Est, soldate cu cel puțin 76 de morți.

Președintele comunist al Venezuelei, Nicolas Maduro, și alți oficiali din țară au acuzat SUA că „fabrică” o criză și că încearcă să răstoarne guvernul de extremă stânga al țării.

Mișcarea portavioanelor vine și pe fondul tensiunilor dintre administrația Trump și guvernul columbian al președintelui Gustavo Petro, pe care Trump l-a caracterizat drept „un bătăuș și un răufăcător”.

Marți, Petro a ordonat forțelor de securitate publică ale țării sale să suspende schimbul de informații cu agențiile americane până când atacurile cu nave din Caraibe se opresc.

El a scris pe X că lupta împotriva drogurilor „trebuie să fie subordonată drepturilor omului ale poporului din Caraibe”.

Într-un comunicat, Marina SUA a declarat că grupul de atac a intrat în zona de responsabilitate a Comandamentului Sudic al SUA - care supraveghează America Latină și Caraibele - pe 11 noiembrie.

Forța include portavionul USS Gerald R Ford, care include la rândul său peste 4.000 de marinari și zeci de aeronave. Forța de atac include, de asemenea, distrugătoare cu rachete ghidate și diverse alte nave.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că forța va „consolida capacitatea SUA de a detecta, monitoriza și perturba actorii și activitățile ilicite care perturbă siguranța și prosperitatea” SUA și va ajuta la „perturbarea traficului de narcotice” și a grupurilor criminale din regiune.

Grupul de portavioane se alătură unor forțe militare substanțiale deja desfășurate în regiune, inclusiv mii de soldați, un submarin cu propulsie nucleară și aeronave militare cu baza în Puerto Rico.

Împreună, acestea formează cea mai mare prezență americană desfășurată în America Latină și în jurul acesteia din ultimele decenii.

SUA a continuat să lanseze atacuri asupra navelor de traficanți de droguri din regiune. Administrația Trump afirmă că atacurile sunt necesare pentru a stopa fluxul de droguri către SUA. La începutul acestei săptămâni, SUA a anunțat că a efectuat două atacuri suplimentare în Pacific, ucigând șase persoane.

Pe lângă alimentarea tensiunilor cu guvernele comuniste ale Columbiei și Venezuelei, atacurile au dus la îngrijorări din partea unor observatori cu privire la presupuse încălcări ale drepturilor omului și ale garanțiilor procesuale.

Petro, președintele comunist al Columbiei, s-a confruntat, de asemenea, cu critici, precum și cu sancțiuni din partea SUA din cauza răspunsului său reticent față de grupările de trafic de droguri.

Marți, ofițerii militari columbieni au dezvăluit că au lansat propriile atacuri aeriene mortale împotriva unui grup de gherilă care face trafic de droguri în regiunea Amazonului, ucigând 19 persoane, a relatat AFP.

Într-un interviu acordat CBS, Donald Trump a declarat că „fiecare barcă pe care o vedeți distrusă ucide 25.000 de persoane din cauza drogurilor și distruge familii în toată țara noastră”.

Întrebat dacă SUA plănuiau vreun atac pe uscat, Trump a refuzat să excludă această posibilitate, spunând: „Nu aș fi înclinat să spun că aș face asta... Nu vă voi spune ce voi face cu Venezuela, dacă aș face-o sau dacă nu aș face-o”.