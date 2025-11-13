Bruxelles taxează coletele ieftine din China. Clienții Shein și Temu sunt cei mai afectați

Comisia Europeană a eliminat pragul„de minimis” pentru colete sub 150 de euro. Măsaura afectează platforme precum Shein și Temu. Demersul vine în contextul exploziei importurilor ieftine din China și al presiunilor tot mai mari din partea companiilor europene.

UPDATE. A fost luată măsura despre care s-a vorbit în ultima perioadă. Uniunea Europeană a a anunțat că a decis să intervină ferm în fața fenomenului care, de ani buni, distorsionează piața internă: valul masiv de colete mici care intră în UE fără plata taxelor vamale. Problema, aparent tehnică, are implicații economice, comerciale și ecologice majore.

Potrivit Consiliului, actuala regulă ce permite intrarea fără taxe a bunurilor cu valoarea sub 150 de euro a creat condiții de concurență neloială pentru comercianții europeni și a stimulat un model de business care răspunde mai degrabă avantajului fiscal decât unor criterii economice reale.

Peste 65% dintre coletele mici care ajung în UE sunt subevaluate intenționat pentru a evita taxele, iar tendința a devenit atât de extinsă încât autoritățile europene au stabilit că afectează nu doar piața internă, ci și mediul. Acest sistem permite companiilor din afara Uniunii, în special celor din China – de unde provin 91% dintre livrările sub 150 de euro – să fragmenteze transporturile în pachete cât mai mici, practic reducând costurile fiscale prin multiplicarea numărului de colete. Miniștrii de finanțe din statele membre au decis, în unanimitate, că această situație nu mai poate continua.

Eliminarea plafonului de 150 de euro, anunțată oficial, înseamnă că pe viitor se va plăti taxă vamală „de la primul euro”, o formulare folosită chiar de ministrul danez al afacerilor economice, Stephanie Lose, pentru a sublinia schimbarea radicală. Aceasta a vorbit despre necesitatea de a crea un teren de joc echitabil pentru afacerile europene, afectate de concurența importurilor ieftine care profită de sistemul actual. Tot ea a precizat că există acord politic inclusiv pentru implementarea rapidă a unei soluții tranzitorii, începând cu 2026.

Eliminarea efectivă a plafonului vamal nu se va putea face însă înainte ca EU Customs Data Hub – viitoarea platformă centrală a sistemului vamal european – să devină operațional. Proiectul, aflat în negocieri între Consiliu și Parlamentul European, este parte a unei reforme ample a întregului cadru vamal. Hub-ul va calcula taxele vamale pentru fiecare articol în parte și va permite autorităților să aplice regimul complet, inclusiv pentru coletele mici, lucru imposibil în prezent din cauza limitărilor tehnice. Data estimată pentru funcționarea platformei este anul 2028.

Tocmai de aceea, Consiliul dorește o soluție provizorie până atunci, una simplă, dar eficientă, care să permită impozitarea acestor colete încă din 2026. În acest fel, Uniunea ar reduce atât pierderile bugetare, cât și avantajul injust de care beneficiază companiile din afara UE. Reforma anunțată reprezintă una dintre cele mai importante decizii comerciale din ultimii ani, într-un context în care comerțul online internațional crește accelerat, iar autoritățile europene caută să întărească autonomia economică și echitatea fiscală a pieței interne.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Bruxelles-ul vrea să devanseze cu doi ani introducerea taxelor vamale pentru produsele cu valoare redusă achiziționate online din afara Uniunii Europene. Comisarul european pentru Comerț, Maros Sefcovic, a transmis statelor membre că eliminarea pragului de 150 de euro ar trebui aplicată în primul trimestru al anului 2026, nu în 2028, cum prevedea planul inițial.

Propunerea vine într-un moment în care piața europeană se confruntă cu un flux record de colete ieftine, în special din China, care intră în Uniune fără taxe și impozite.

Sefcovic a trimis joi o scrisoare miniștrilor de finanțe reuniți la Bruxelles, în care avertizează că situația nu mai permite amânări. Volumul de colete de mică valoare a ajuns la 4,6 miliarde în 2024, dublu față de anul precedent, iar peste 90% dintre acestea provin din China.

În scrisoare, comisarul afirmă că eliminarea pragului de taxare abia în 2028 contrazice „urgența situației”, mai ales în condițiile în care tot mai multe firme europene reclamă concurența neloială creată de platformele asiatice.

Măsura ar lovi direct platformele de comerț online precum Shein și Temu, care au câștigat o cotă semnificativă în piețele europene prin volume mari de produse ieftine.

Shein a refuzat să comenteze propunerea Comisiei, iar Temu nu a răspuns solicitărilor presei. Shein se confruntă deja cu un proces în Franța, unde este acuzată că a comercializat păpuși sexuale cu înfățișare infantilă.

Oficialii europeni spun explicit că accelerarea noilor reguli ar demonstra că Uniunea este hotărâtă să își protejeze industria și să limiteze distorsiunile din piața internă.

Statele Unite au eliminat deja propriul prag „de minimis”, care permitea intrarea fără taxe a coletelor sub 800 de dolari. Această schimbare a provocat temeri la Bruxelles că un volum și mai mare de produse din China se va orienta către Europa, profitând de lacunele fiscale existente.

În același timp, unele state membre pregătesc taxe la nivel național. România a propus o taxă de manipulare de 25 de lei pentru coletele de valoare mică, iar Italia lucrează la o taxă similară pentru a proteja sectorul modei.

Asociația europeană EuroCommerce avertizează că dacă fiecare stat introduce taxe proprii, piața unică va fi afectată. Comisia Europeană a sugerat un tarif unic de doi euro pentru astfel de colete, dar nu este clar când ar putea intra în vigoare.

În lipsa unei decizii comune, țările membre riscă să creeze un sistem haotic, în care costurile suplimentare diferă de la un stat la altul.

În mesajul transmis miniștrilor, Sefcovic afirmă că o schimbare rapidă este fezabilă „dacă există voință politică”. Eliminarea pragului de taxare încă din primul trimestru din 2026 ar necesita un acord între Consiliu și Parlamentul European.

Miniștrii de finanțe urmează să stabilească joi o poziție comună, care va deschide negocierile cu Parlamentul.

Înaintea reuniunii de la Bruxelles, ministrul de finanțe al Olandei, Eelco Heinen, a declarat că este momentul ca Uniunea să „preia controlul” asupra fluxului masiv de colete chinezești care inundă piața europeană.

Declarația reflectă o preocupare tot mai puternică în rândul statelor membre privind impactul acestor importuri asupra producătorilor locali, asupra veniturilor bugetare și asupra standardelor comerciale.