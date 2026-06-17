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Război total în PNL. Adrian Veștea îl va contracandida pe Ilie Bolojan la șefia partidului! Mișcări-fulger în ambele tabere

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Război total în PNL. Adrian Veștea îl va contracandida pe Ilie Bolojan la șefia partidului! Mișcări-fulger în ambele tabereIlie Bolojan, Adrian Veștea și Ciprian Ciucu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ziua de 17 iunie 2026 aduce un seism politic de proporții devastatoare în Partidul Național Liberal. Ceea ce părea o dispută de culise a explodat într-un război deschis, pe viață și pe moarte, între președintele partidului, Ilie Bolojan, și premierul desemnat, Adrian Veștea. Ilie Bolojan convoacă de urgență BPN la ora 16:00 pentru excluderea „taberei pro-Nicușor” în frunte cu premierul desemnat

Surse politice din PNL ne-au dezvăluit că Adrian Veștea se pregătește să-l contracandideze direct pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al PNL în cadrul viitorului Congres, mutare ce va fi declanșată imediat după învestirea sa la Palatul Victoria.

Argumentul taberei Veștea este unul pragmatic: „Nu este ok să ai un lider la Palatul Victoria și unul la Modrogan, după cum s-a dovedit clar în trecut. Premierul trebuie să aibă și puterea politică pentru a asigura stabilitatea României”.

Contraatacul fulger al lui Bolojan

Replica actualului președinte al PNL, premierul demis Ilie Bolojan, a fost instantanee și radicală. Potrivit surselor politice citate de G4Media, Bolojan a propus deja convocarea de urgență a Biroului Politic Național (BPN) al PNL pentru astăzi, la ora 16:00, în format online.

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Acest for este primul pas dintr-o strategie rapidă de epurare internă: BPN urmează să convoace oficial Consiliul Național și Congresul PNL.

Miza ascunsă a acestor foruri succesive este una fără precedent: discutarea excluderii din partid a tuturor liberalilor care susțin o guvernare alături de PSD, o grupare masivă strânsă în jurul lui Adrian Veștea, premierul desemnat recent de președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan, Ilie Bolojan

Nicușor Dan, Ilie Bolojan / sursa foto: colaj EVZ

Cele două tabere

Tabăra Ilie Bolojan (Modrogan), are ca obiectiv blocarea oricărei alianțe de guvernare și epurarea elementelor considerate „trădătoare”. Acțiunea este rapidă: convocarea BPN (ora 16:00) și declanșarea procedurilor de excludere.

Tabăra Adrian Veștea (Palatul Victoria) vizează preluarea puterii executive la Guvern și, ulterior, a controlului politic asupra PNL. Are de partea sa promisiunea stabilității guvernamentale și controlul resurselor pentru primari.

PNL, în fața unei rupturi istorice

Situația a devenit critică după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru formarea noului Cabinet. În timp ce Veștea a strâns în jurul său o majoritate parlamentară bazată pe sprijin parlamentar din toate direcțiile, linia dură a partidului, condusă de Ilie Bolojan, refuză categoric formarea unui nou guvern. Ca să împiedice refacerea fostei coaliții este dispusă să meargă până la decapitarea politică a propriului premier desemnat.

Războiul dintre Bihor (Bolojan) și Brașov (Veștea) nu mai este doar o competiție de viziuni, ci a devenit o cursă contra cronometru.

Rămâne de văzut dacă la ora 16:00, în ședința online a BPN, Bolojan va reuși să strângă majoritatea necesară pentru a izola tabăra pro-PSD sau dacă Veștea, folosind iminența preluării puterii de la Palatul Victoria, va bloca execuția politică pregătită de actuala conducere.

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