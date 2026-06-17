Politica

Jocurile politice din România se fac la Berlin și Budapesta. Cum sună telefoanele în criza politică românească

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Jocurile politice din România se fac la Berlin și Budapesta. Cum sună telefoanele în criza politică româneascăBucureștiul, în plină criză politică. sursa: colaj EVZ/AI
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Din cuprinsul articolului

România este pe marginea prăpastiei economice, dar jocurile politice arată că au un cu totul alt scenariu. Pare că principalii actori politici interpretează o partitură externă, scrisă în altă parte.

O să încerc să vă explic, folosind date publice și informații obținute recent. Recitiți și dezvăluirea privind creierul nemțesc al lui Ilie Bolojan: Hans Martin Sieg.

O sursă din politică îmi povestea cum Siegfried Mureșan (europarlamentar PNL) suna acum două seri la Budapesta ca să-l convingă pe Peter Magyar să transmită UDMR să nu susțină Guvernul Veștea. Ceea ce s-a întâmplat, cel puțin până azi.

Un caz simptomatic pentru eforturile depuse de a-l păstra la Palatul Victoria pe Ilie Bolojan. Și România în “cămara” Germaniei, aș îndrăzni să adaug eu...

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Cine este Siegfried Mureșan

Un exemplu de politician român ocrotit și promovat de nemți. Un exemplu mai vechi într-o galerie din ce în ce mai bogată în mandatul lui Ilie Bolojan.

Este una din cele mai cunoscute glume în Parlamentul European când vine vorba de delegația României: Voi, când vă numărați, aveți un membru în minus și Germania unul în plus. Este vorba despre Sigfried.

Formarea sa este economică și germanofonă. Mai jos găsiți parcursul complet.

În 2006 a beneficiat de o bursă a Parlamentului Germaniei, în cadrul programului internațional de stagii al Bundestagului, apoi a lucrat trei ani ca adviser/consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum.

În 2009 s-a mutat la Bruxelles. A lucrat inițial în Parlamentul European, iar din 2011 a intrat în aparatul Partidului Popular European, ca responsabil pe politici economice și sociale; în ianuarie 2014 a devenit consilier politic principal al PPE.

Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan. Sursa foto: Facebook

Telefonul care îl lansează în politică

În 2014 apare pe listele PMP de nicăieri, loc eligibil. Nimeni nu știa cine l-a adus, se vorbea de un telefon primit de la Manfred Weber, liderul PPE.

În 2018, când PMP nu mai avea nici o șansă, trece de la PMP la PNL. Nu contează partidul, ci salariul de europarlamentar. Sau poziția, cum ar spune cunoscătorii. Acolo, așa cum mi-a spus un lider marcant al PNL, care acum este foarte anti-Nicușor, se primește din nou un telefon de la Bruxelles. Și Siegfried primește un nou loc eligibil. Are încă un mandat 2019-2024.

Alianța PSD-PNL îl trimite din nou la Bruxelles, că doar nu era să zică ca Agamemnon Dandanache în Actul IV, Scena XI din „O scrisoare pierdută”: „Să rămâi eu fără coledjiu, eu, vechi luptător de la ’48”

Alți germanofili, pe lângă Ilie Bolojan

Mihai Jurcă, șef al Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru. Omul care a gestionat alocarea banilor din programul SAFE.

Legătura sa cu Germania este în primul rând educațională și administrativă: a urmat un Master Executiv în Administrație Publică la Hertie School din Berlin, iar în actuala funcție participă la contacte guvernamentale și economice româno-germane, inclusiv întâlniri cu ambasadoarea Germaniei și evenimente legate de investiții germane în România.

Pe scurt, Jurcă nu are profil politic germanofon ca Siegfried Mureșan, dar are o formare administrativă germană relevantă și un rol practic în relația Guvernului Bolojan cu mediul instituțional și economic german.

Mihai Jurca

Sursa foto: Mihai Jurca/ facebook

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor.

Este probabil cel mai clar caz din actuala zonă PNL guvernamentală, după Siegfried Mureșan. CV-ul său oficial indică două episoade de formare la Berlin: a studiat la Bard College / European College of Liberal Arts în perioada 2002–2004 și a urmat un Master of Public Administration la Hertie School of Governance, Berlin, între 2015 și 2017.

Acestea sunt legături educaționale directe cu Germania, nu doar contacte politice de circumstanță.

Dragoș Anastasiu, fost vicepremier independent în Guvernul Bolojan.

Nu este membru PNL. Legătura sa cu Germania este economic-instituțională: a condus Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, AHK România, organizație care se prezintă ca reprezentanță oficială a economiei germane în România și platformă de colaborare pentru companii din Germania și România.

Dominic Fritz, președinte USR

Conduce un partid aflat în coaliția care susține Guvernul Bolojan. Legătura cu Germania este cea mai directă posibilă: este născut și crescut în Germania, germana este limba sa maternă, a studiat la Universitatea din Konstanz, a lucrat în cadrul GIZ și a fost șef de cabinet al fostului președinte german Horst Köhler, potrivit biografiei sale oficiale.

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Dominic Fritz și Ilie Bolojan. Sursă foto: Facebook

Siegfried, parcurs în educație

A absolvit Academia de Studii Economice din București, la programul de Administrarea Afacerilor în limba germană, apoi a urmat un master în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin, între 2004 și 2006.

După studii, a intrat pe o rută instituțională germană și europeană: în 2006 a beneficiat de o bursă a Parlamentului Germaniei, în cadrul programului internațional de stagii al Bundestagului, apoi a lucrat trei ani ca adviser/consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum.

În 2009 s-a mutat la Bruxelles. A lucrat inițial în Parlamentul European, iar din 2011 a intrat în aparatul Partidului Popular European, ca responsabil pe politici economice și sociale; în ianuarie 2014 a devenit consilier politic principal al PPE.

Intrarea lui în politica electorală românească s-a produs în 2014.

Parcurs în politică

La alegerile europarlamentare din 25 mai 2014 a fost ales în Parlamentul European pe lista Partidului Mișcarea Populară. În 2018 a trecut de la PMP la PNL, iar în 2019 a obținut un nou mandat de eurodeputat pe listele PNL.

În Parlamentul European, a rămas în aceeași familie politică, PPE. În primul mandat, 2014–2019, datele oficiale ale Parlamentului European îl arată ca membru PPE, inițial din partea PMP, apoi din 7 mai 2018 din partea PNL. A fost vicepreședinte al Comisiei pentru bugete și membru în delegațiile pentru Republica Moldova și Euronest.

În legislatura 2019–2024 a fost eurodeputat PNL, vicepreședinte al Grupului PPE, președinte al Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE–Moldova, membru în Comisia pentru bugete și în Comisia pentru afaceri economice și monetare.

În actuala legislatură 2024–2029, Parlamentul European îl listează din nou ca eurodeputat PNL, vicepreședinte al Grupului PPE, președinte al Delegației UE–Moldova, membru în Comisia pentru bugete și în Comisia pentru afaceri economice și monetare.

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