Avertismentul lui Cătălin Predoiu: PNL are de ales între orgoliul distructiv al lui Bolojan și salvarea României

România nu se mai află în fața unei simple crize de guvern, ci în buza unui colaps strategic pe care liderii de la București par incapabili să-l gestioneze.

Ședința de luni a conducerii PNL a scos la iveală fractura majoră dintre realismul politic brutal și orgoliile oarbe de partid. Încă de aseară mi-a atras atenția intervenția lui Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte al PNL, preluată de știripesurse.

De ce? Nu a fost doar o analiză de conjunctură. A fost, în esență, un ultimatum moral adresat unui partid care riscă să confunde guvernarea unei țări cu propria neputință și schizofrenie internă.

Realitatea: Ilie Bolojan a subordonat PNL în totalitate și joacă după un scenariu în care România se prăbușește din punct de vedere economic. Fie ca urmare a îndemnurilor primite din afara României, fie dintr-un sadism, dublat de măreția propriei persoane.

Consecința: Dacă Adrian Veștea merge înainte, liberalii vor avea de ales între Orgoliu și Datorie. Aparent, nu e greu de ales. Dar să revin la intervenția ministrului de Interne.

Daca ar fi să o rezum, aș spune că PNL are astăzi în față o alegere necruțătoare: fie continuă să se scalde în orgoliul distructiv și calculele meschine din jurul taberei lui Ilie Bolojan, fie înțelege momentul istoric și alege salvarea României.

„Intuiesc că ar putea fi ultima dată când iau cuvântul în această formulă a conducerii PNL. Tocmai de aceea vreau să vorbesc deschis, responsabil și fără echivoc.”. Așa a sunat debutul dramatic al discursului lui Cătălin Predoiu, conform surselor participante la reuniune.

Atunci când un lider politic de calibrul său își începe intervenția ca pe un avertiemnt final, este clar că dincolo de ușile închise nu se mai discută despre funcții, ci despre supraviețuirea statului.

Cea mai importantă cheie de boltă a discursului lui Predoiu rezidă în decodificarea semnalului politic transmis de la Cotroceni. Într-un PNL paranoizat de scenariul unor „negocieri paralele” și trădări imaginate, Predoiu a pus degetul pe o realitate factuală: desemnarea lui Adrian Veștea este o victorie de etapă și o oportunitate uriașă pentru liberalismul românesc.

Argumentul lui Predoiu desființează complet narativul radicalilor din partid: președintele Nicușor Dan nu a oferit mandatul social-democraților. Dacă șeful statului ar fi dorit să predea total frâiele puterii către PSD sau dacă ar fi avut încredere oarbă în ei, ar fi putut nominaliza fără ezitare un premier de la stânga eșichierului politic.

Faptul că nu a făcut-o demonstrează că președintele vede în PNL, în ciuda slăbiciunilor sale evidente, o garanție superioară de responsabilitate și stabilitate. Nicușor Dan a preferat o soluție liberală, iar refuzul PNL de a îmbrățișa această realitate politic-strategică denotă o orbire greu de scuzat.

De fapt, asistăm la un exercițiu de sadism politic orchestrat de Ilie Bolojan. Acesta vrea să-l chinuie cât poate de mult pe președintele României, Nicușor Dan. Se consideră jignit personal de acesta și vrea să i-o plătească. Numai că nota de plată o achităm noi, nu ei...

În timp ce unii lideri liberali par mai degrabă blocați în resentimentul față de comportamentul PSD de la moțiunea de cenzură, lumea din jurul nostru se reconfigurează cu o viteză uluitoare.

Predoiu a avertizat că PNL nu își poate construi întreaga strategie națională pe baza unui singur episod tensionat, oricât de reprobabilă a fost atitudinea social-democraților. Întrebarea fundamentală a zilei este ce soluție are PNL astăzi pentru a pune capăt unui interimat guvernamental distrugător.

România este paralizată, iar prețul acestei stagnări se măsoară în dosare strategice de o greutate colosală, care nu mai pot aștepta nicio secundă. Sunt proiecte de infrastructură globală, precum coridorul transversal, un proiect cu un potențial estimat la sute de miliarde de dolari în următorii 10-20 de ani, ce riscă să fie pierdute din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline.

Într-un context regional extrem de volatil, discuțiile privind poziționările de trupe ale Statelor Unite ale Americii și arhitectura de securitate aliată necesită un partener de dialog ferm la București. România nu poate sta la masa deciziilor NATO cu un executiv lipsit de autoritate politică deplină.

Poate cel mai sever avertisment lansat de Predoiu a vizat lipsa de consecvență și duplicitatea morală a unor lideri din partid. Culmea este că, în loc să fie apreciat pentru o astfel de poziție rațională care oferea o ieșire onorabilă atât pentru țară, cât și pentru PNL, lăsând partidului opțiunea de a trece în opoziție după finalizarea rotativei, Predoiu a devenit ținta unui atac virulent din partea lui Alexandru Muraru, pe considerente de moralitate.

Reacția lui Predoiu a fost însă una tăioasă și fulgerătoare: i-a dat o replică scurtă, amintindu-i liderului de la Iași de un episod de acum un deceniu, când însuși Muraru, alături de un coleg (aș spune eu, cel mai probabil fratele său geamăn), îi propunea planuri de puci împotriva conducerii de atunci a partidului, Blaga și Gorghiu. Pentru a închide definitiv disputa, Predoiu a taxat dur derapajul așa-zisului coleg, concluzionând sec că „jignirile sunt doar un semn de neputință și disperare”.

Este inadmisibil ca în interiorul aceleiași formațiuni politice coordonarea cu un partid să fie considerată legitimă de către o facțiune, dar când o altă tabără practică exact aceeași coordonare, actul să fie înfierat ca o trădare. PNL nu poate funcționa ghidat de o dublă măsură.

Judecata politică trebuie făcută exclusiv după efecte și rezultate concrete pentru țară, nu după simpatii sau antipatii conjuncturale.

Mai mult, criza actuală a scos la suprafață o realitate dureroasă pe care partidul a încercat constant să o ascundă sub preșul disputelor interne.

PNL s-a rupt de propria sa bază politică și electorală. Se duce spre neomarxism cu entuziasmul șoarecilor ghidați de Flautul Fermecat al lui Bolojan.

Soluția propusă de Cătălin Predoiu este una a curajului: reconstrucția viitorului guvern în jurul unor oameni noi, capabili să recâștige credibilitatea pierdută și să reconecteze partidul de electoratul său tradițional.

Mizele de orgoliu, izolarea și calculele egoiste asociate curentului Bolojan nu oferă nicio soluție practică pentru ziua de mâine, ci doar garanția unui blocaj prelungit. Care va însemna trimiterea României într-un dezastru economic.

Prin Adrian Veștea, liberalii au primit o șansă nesperată din partea președintelui Nicușor Dan. Vom vedea cum joacă.

Dacă ar fi rațional, PNL trebuie să înceteze să mai caute dușmani imaginari în interior, să își asume guvernarea și să înțeleagă că orgoliile de partid pălesc în fața obligației de a salva stabilitatea economică și strategică a României.