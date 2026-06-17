Europarlamentarul liberal Gheorghe Falcă a declarat miercuri că Congresul PNL, convocat pentru duminică, ar trebui să fie centrat pe direcția politică a formațiunii, și nu pe împărțirea funcțiilor de conducere.

Gheorghe Falcă a susținut că dezbaterile din cadrul Congresului ar trebui să readucă partidul în legătură cu activul său din teritoriu.

„Congresul PNL nu trebuie să fie despre funcții, ci despre direcția partidului. Ne întoarcem către activul de partid, către oamenii care au ținut PNL în picioare în fiecare localitate, în fiecare campanie și în fiecare moment greu”, a scris Falcă pr Facebook..

Europarlamentarul liberal a afirmat că membrii de partid ar trebui să își exprime poziția privind deciziile recente ale conducerii, inclusiv cea referitoare la ieșirea de la guvernare alături de PSD.

Potrivit acestuia, Congresul ar trebui să transmită un mesaj clar privind identitatea politică a formațiunii.

„Mesajul Congresului trebuie să fie clar: PNL aparține membrilor săi și electoratului său, nu înțelegerilor de culise”, a precizat Gheorghe Falcă.

În același mesaj, Gheorghe Falcă a susținut necesitatea redeschiderii partidului către societate și formării unei noi generații de lideri politici.

Acesta a afirmat că direcția viitoare a PNL trebuie să fie construită pe baza încrederii electoratului și nu pe compromisuri politice.

„Avem obligația să redeschidem partidul către societate, să reconstruim legătura cu cetățenii și să formăm o nouă generație de lideri care să creadă în valorile liberale, în muncă, merit și responsabilitate”, a transmis europarlamentarul liberal.

Reuniunea de duminică a fost decisă miercuri de Biroul Politic Național al PNL, în cadrul unei ședințe în care a fost stabilită convocarea Congresului extraordinar al partidului.

Potrivit unor decizii interne, Congresul este convocat în contextul unor tensiuni legate de poziționarea formațiunii în raport cu PSD și de respectarea hotărârilor conducerii centrale.

În paralel, conducerea PNL a decis convocarea Congresului și în contextul unor tensiuni interne generate de desemnarea lui Adrian Veștea ca premier.

Potrivit unor surse politice, Biroul Politic Național a considerat că această desemnare a fost făcută fără respectarea procedurilor interne ale partidului.

PNL a transmis că decizia contravine hotărârilor adoptate anterior de conducerea formațiunii, care ar fi respins participarea într-o formulă guvernamentală alături de PSD și susținerea unui executiv condus de Adrian Veștea.

În acest context, formațiunea a solicitat retragerea mandatului de premier desemnat, iar ulterior a comunicat că demersul ar plasa persoana vizată în afara partidului.

În cadrul ședințelor Biroului Politic Național, liberalii ar fi votat cu majoritate împotriva participării la un guvern alături de PSD și împotriva susținerii unei formule conduse de Adrian Veștea. De asemenea, conducerea partidului ar fi decis solicitarea retragerii mandatului de premier desemnat.