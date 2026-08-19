Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a fost suspendat pentru două meciuri după eliminarea din partida cu Dinamo, pierdută de giuleșteni cu 0-1 în etapa a 5-a din Superligă. Comisia de Disciplină a FRF a anunțat miercuri și o penalitate sportivă de 360 de lei pentru tehnician.

Decizia vine după incidentul din minutul 53 al derby-ului, când Pancu a intrat pe teren și a protestat după ce Alexandru Musi a căzut pe gazon.

„FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA - Eliminare Pancu Daniel Gabriel (antrenor gazde), incidente - În temeiul art. 53.2 din RD, se sancţionează antrenorul Pancu Daniel Gabriel cu suspendare pentru două jocuri şi penalitate sportivă de 360 lei. Termen 26.08.2026", este hotărârea comisiei.

Dinamo s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, cu scorul de 1-0 în fața Rapidului. În minutul 53, arbitrul Horațiu Feșnic a întrerupt partida după ce Alexandru Musi a rămas căzut pe teren. Daniel Pancu a pătruns pe gazon și a protestat, iar centralul i-a arătat cartonașul roșu.

Tehnicianul giuleștenilor a urmărit restul întâlnirii din tribună.

Comisia de Disciplină a FRF a anunțat și sancțiunea aplicată clubului Dinamo în urma incidentelor de la partida cu FC Voluntari. SC Dinamo 1948 SA vs. FC Voluntari - Incidente - În temeiul art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

Bogdan Bălănescu a fost sancționat cu avertisment. În temeiul art. 52.1.b, cu aplicarea art. 12, 14bis şi art. 15 din RD, se sancţionează dl. Bogdan Bălănescu cu Avertisment.

În urma partidei dintre Oțelul Galați și Universitatea Craiova, Alexandru Crețu a primit o suspendare de un meci și o penalitate sportivă de 740 de lei. ACS SC Oţelul Galaţi vs. Universitatea Craiova - Eliminări Creţu Alexandru (oaspeţi), Tudor Cătălin (preparator fizic oaspeţi) - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancţionează jucătorul Creţu Alexandru (Universitatea Craiova) cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

Preparatorul fizic Cătălin Tudor a fost suspendat pentru două meciuri și a primit o penalitate de 4.500 de lei. În temeiul art. 65.a din RD, se sancţionează preparatorul fizic Tudor Cătălin cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 4.500 lei.

Comisia a luat o decizie și în cazul partidei Universitatea Cluj - UTA Arad. Andrei Cosmin Gheorghiță a fost suspendat pentru două etape și sancționat cu 3.000 de lei. AS FC Universitatea Cluj vs. AFC UTA Arad - Eliminare Gheorghiţă Andrei Cosmin (gazde) - În baza art. 63.1.a, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancţionează jucătorul Gheorghiţă Andrei Cosmin cu suspendare pentru două meciuri şi penalitate sportivă de 3.000 lei.

UTA Arad a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei. În temeiul art. 11.4 din ROAF, cu aplicarea art. 83.18 din RD, se sancţionează clubul AFC UTA Arad cu penalitate sportivă de 5.000 lei.