Din cuprinsul articolului Soarta lui Veștea, la Congresul PNL

Liderii PNL s-au reunit miercuri, de la ora 16:00, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), în cadrul căreia au fost stabilite etapele următoare pentru reorganizarea conducerii partidului.

Potrivit unor surse liberale, președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a propus convocarea Consiliului Național vineri, de la ora 17:00, iar Congresul Extraordinar al partidului să fie organizat duminică.

Conform acelorași surse, Congresul ar urma să se desfășoare la Romexpo, începând cu ora 12:00.

Reuniunea are loc în contextul discuțiilor privind restructurarea conducerii liberale. Surse din partid susțin că Ilie Bolojan intenționează să promoveze o nouă echipă de conducere și să reducă numărul funcțiilor de prim-vicepreședinte. De asemenea, va fi hotărâtă soarta lui Adrian Veștea.

În cadrul ședinței BPN, președintele PNL București, Sebastian Burduja, a ridicat și tema alegerilor anticipate, susținând că această variantă ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea actualului blocaj politic.

Congresul de duminică este așteptat să clarifice atât noua structură de conducere a partidului, cât și direcția politică pe care liberalii o vor urma în perioada următoare.