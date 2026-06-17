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S-a stabilit data Congresului PNL. Ilie Bolojan pregătește schimbări în conducerea partidului

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S-a stabilit data Congresului PNL. Ilie Bolojan pregătește schimbări în conducerea partiduluiSursa : Inquam photos/George Călin
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Liderii PNL  s-au reunit miercuri, de la ora 16:00, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), în cadrul căreia au fost stabilite etapele următoare pentru reorganizarea conducerii partidului.

Potrivit unor surse liberale, președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a propus convocarea Consiliului Național vineri, de la ora 17:00, iar Congresul Extraordinar al partidului să fie organizat duminică.

Conform acelorași surse, Congresul ar urma să se desfășoare la Romexpo, începând cu ora 12:00.

Soarta lui Veștea, la Congresul PNL

Veștea

Adrian Veștea. Sursa foto: INQUAM/George Călin

Reuniunea are loc în contextul discuțiilor privind restructurarea conducerii liberale. Surse din partid susțin că Ilie Bolojan intenționează să promoveze o nouă echipă de conducere și să reducă numărul funcțiilor de prim-vicepreședinte. De asemenea, va fi hotărâtă soarta lui Adrian Veștea.

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În cadrul ședinței BPN, președintele PNL București, Sebastian Burduja, a ridicat și tema alegerilor anticipate, susținând că această variantă ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea actualului blocaj politic.

Congresul de duminică este așteptat să clarifice atât noua structură de conducere a partidului, cât și direcția politică pe care liberalii o vor urma în perioada următoare.

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