S-a stabilit data Congresului PNL. Ilie Bolojan pregătește schimbări în conducerea partidului
- Maria Dima
- 17 iunie 2026, 17:02
Liderii PNL s-au reunit miercuri, de la ora 16:00, într-o ședință a Biroului Politic Național (BPN), în cadrul căreia au fost stabilite etapele următoare pentru reorganizarea conducerii partidului.
Potrivit unor surse liberale, președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, a propus convocarea Consiliului Național vineri, de la ora 17:00, iar Congresul Extraordinar al partidului să fie organizat duminică.
Conform acelorași surse, Congresul ar urma să se desfășoare la Romexpo, începând cu ora 12:00.
Soarta lui Veștea, la Congresul PNL
Reuniunea are loc în contextul discuțiilor privind restructurarea conducerii liberale. Surse din partid susțin că Ilie Bolojan intenționează să promoveze o nouă echipă de conducere și să reducă numărul funcțiilor de prim-vicepreședinte. De asemenea, va fi hotărâtă soarta lui Adrian Veștea.
În cadrul ședinței BPN, președintele PNL București, Sebastian Burduja, a ridicat și tema alegerilor anticipate, susținând că această variantă ar putea reprezenta o soluție pentru depășirea actualului blocaj politic.
Congresul de duminică este așteptat să clarifice atât noua structură de conducere a partidului, cât și direcția politică pe care liberalii o vor urma în perioada următoare.