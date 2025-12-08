Parcursul profesional al lui Ciprian Ciucu. Ce studii are noul primar al Capitalei

Ciprian Ciucu, ales duminică primar al Municipiului București, are în CV un traseu profesional care reunește aproape 25 de ani de activitate în organizații neguvernamentale și în administrația publică.

Documentul publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 6, instituție pe care a condus-o în ultimii cinci ani, indică faptul că formarea sa academică a fost la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, unde a finalizat atât studiile de licență, cât și un program de studii aprofundate.

Potrivit CV-ului, Ciucu a absolvit SNSPA în 2000, cu diplomă în științe politice, iar în anul următor a încheiat un program de studii aprofundate în politici publice și integrare europeană, după care a urmat mai multe programe de formare continuă.

În 2007, a obținut un certificat de competențe profesionale în managementul marketingului la Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor, iar ulterior a obținut o calificare de formator la Schultz Consulting.

Un an mai târziu, a obținut un certificat de competențe profesionale pentru management de proiect, după un program desfășurat la Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administrația Publică Locală București.

CV-ul menționează și activitatea sa în educație. Între 2007 și 2013 a fost lector la Universitatea din București, la Departamentul de Studii Europene, unde a predat un curs de management de proiect. În această perioadă s-a ocupat de structurarea cursului, de predare, de evaluare și de actualizarea curriculumului.

În perioada 2008-2009 a fost formator la Centrul Educația 2000+, în proiecte finanțate prin programul PHARE, unde a elaborat materialele de curs și a instruit participanții. În anii anteriori a lucrat în comunicare și marketing pentru activitățile educaționale ale aceleiași organizații.

Secțiunea dedicată publicațiilor cuprinde studii și analize de politici publice, strategii și programe, multe realizate în perioada în care a condus Centrul Român de Politici Europene, între 2009 și 2016.