Schimbare în educație. Modul în care școlile performante vor sprijini unitățile defavorizate

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat vineri Ordinul care reglementează cadrul general pentru parteneriatele de sprijin instituţional între unităţile de învăţământ. Documentul introduce o nouă structură prin care şcolile cu rezultate bune pot oferi suport celor cu resurse limitate, în încercarea de a creşte calitatea actului educaţional la nivel naţional.

Potrivit MEC, sprijinul instituţional reuneşte activităţi, măsuri şi forme de cooperare între şcoli, astfel încât unităţile performante să transmită expertiză pedagogică, resurse educaţionale şi suport metodologic celor aflate în dificultate. Scopul final îl reprezintă reducerea decalajelor educaţionale şi sprijinirea şcolilor din zone defavorizate sau cu infrastructură şi personal insuficient.

Parteneriatele pot fi încheiate între două sau mai multe unităţi de învăţământ, la nivel judeţean sau interjudeţean, fie la iniţiativa şcolilor, fie la recomandarea inspectoratelor şcolare.

Modelul propus se bazează pe schimbul de bune practici și pe colaborarea directă dintre instituții. Inspectoratele pot recomanda astfel de parteneriate în funcție de performanțele elevilor la evaluările curente, examenele naționale și testările internaționale, dar și în funcție de riscul de abandon școlar sau de rezultatele inspecțiilor școlare.

În etapa de recomandare, inspectoratele trebuie să identifice cel puţin o unitate de învăţământ cu rezultate deosebite – confirmate prin examene și prin calificarea cadrelor didactice – și o unitate cu rezultate slabe, cu risc ridicat de abandon sau cu personal necalificat. Ordinul subliniază necesitatea includerii atât a mediului urban, cât şi a celui rural, în special a comunităţilor dezavantajate.

Parteneriatele pot fi extinse prin implicarea altor actori relevanți în domeniul educației, precum ONG-uri, autorități locale, mediul economic sau universități.

Activitățile din aceste parteneriate pot avea loc fizic sau online:

-lecții online sau demonstrative susținute de profesori cu experiență;

-ateliere tematice de formare pentru debutanți sau pentru cadre didactice necalificate;

-sprijin pentru managementul şcolar și dezvoltarea leadershipului educațional;

-consiliere privind utilizarea tehnologiei și partajarea resurselor digitale;

-proiecte interdisciplinare și activități comune între profesori și elevi din diferite școli;

-sesiuni de îndrumare în format hibrid, sincron sau asincron, prin platforme digitale acreditate.

Ministrul Educaţiei a declarat că măsurile sunt menite să reducă diferenţele puternice dintre unitățile de învățământ din România, diferențe care afectează șansele copiilor și generează tensiuni în sistem.

„Inegalitatea, mai ales pe linia rural-urban şi din zonele dezavantajate , este un factor de inechitate, scăzând şansa de reuşită în viaţă pentru copiii din unităţile mai puţin performante. Una dintre cauze este fragmentarea excesivă, care în multe zone împiedică organizarea unui proces educaţional de calitate”, a explicat Daniel David, amintind că în anul școlar 2025–2026 a redus cu aproximativ 8% nivelul de fragmentare.

O altă problemă majoră, a mai spus ministrul, ține de lipsa resurselor umane bine pregătite, în special în zonele rurale izolate. Ordinul oferă posibilitatea ca unele cursuri să fie preluate, chiar și online, de profesori calificați din alte zone ale țării, pentru a asigura un mediu educațional „stimulent și emancipativ”.

David a ținut să clarifice şi situația personalului didactic: „Numărul profesorilor titulari din sistem a crescut în anul şcolar 2025–2026 cu peste 2.200 de persoane faţă de anul şcolar anterior, ceea ce poate contribui la expunerea mai mare a copiilor la profesori calificaţi”. Ordinul privind parteneriatele pentru sprijin instituţional urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.