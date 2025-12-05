Social

Temele pentru acasă devin mai scurte. Ordinul Ministerului Educației

Copil care scrie. Sursa foto: Freepik
Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri ordinul care reglementează temele pentru acasă și stabilește limite clare de timp, precum și noi tipuri de sarcini. „Cred sincer că această reglementare ajută atât copiii, cât și profesorii să beneficieze de un context educațional nu doar performant, ci și plăcut și sănătos”, a afirmat ministrul, potrivit unui comunicat.

Limită clară pentru timpul alocat temelor

Potrivit ordinului, tema pentru acasă trebuie stabilită diferențiat, astfel: o temă obligatorie, cu un nivel mediu de dificultate, destinată tuturor elevilor, și o temă suplimentară, facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiat, folosită pentru activități de recuperare sau pregătire spre performanță.

Timpul dedicat temelor obligatorii în învățământul primar va fi limitat la cel mult o oră, iar la nivelurile superioare din învățământul preuniversitar aceste teme nu vor putea depăși două ore. De asemenea, directorii și diriginții sunt responsabili să se asigure că aceste decizii sunt respectate.

„Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învățare (modul)”, se mai arată în ordin.

Alte prevederi ale ordinului

Potrivit documentului, în vacanțe, elevii din clasele primare și gimnaziale nu vor primi, de regulă, teme obligatorii pentru acasă, iar eventualele sarcini vor fi doar opționale.

La stabilirea temelor, profesorii trebuie să evite supraîncărcarea fizică și emoțională a elevilor, limitarea timpului liber pentru activități recreative și accentuarea diferențelor dintre cei cu rezultate bune și cei care întâmpină dificultăți. De asemenea, ordinul menționează explicit că tema nu poate fi folosită ca formă de pedeapsă.

Daniel David: Această reglementare ajută atât copiii, cât și profesorii

Ministrul Educației a afirmat că această reglementare ajută atât elevii, cât și profesorii, deoarece contribuie la un mediu educațional performant, dar și plăcut și echilibrat, „întărind încrederea în școală și între elevi-profesori-părinți”.

„Reglementarea permite flexibilizări ale temelor – obligatorii și suplimentar-facultative – în funcție de nevoile copiilor: de la recuperare și consolidare a competențelor, până la performanță și relevanță pentru viața cotidiană”, a declarat Daniel David.

