Programa de română pentru clasa a IX-a, prea complicată pentru elevi: Pare gândită pentru studenți

Programa de română pentru clasa a IX-a, prea complicată pentru elevi: Pare gândită pentru studenți
Luciana Antoci, consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de Educație, a afirmat că programa de limba și literatura română pentru clasa a IX-a, lansată recent în dezbatere publică de Ministerul Educației, pare mai degrabă destinată studenților din primul an de la Facultatea de Litere decât adolescenților de liceu.

„Pare mai degrabă croită pe orizontul de nevoi al studenților din anul întâi de la Facultatea de Litere, care debutează pe o rută de specializare aprofundată, decât pe acela al adolescenților care, abia trecând pragul liceelor, vibrează în raport cu teme care sunt consonante cu preocupările și frământările specifice vârstei și nivelului lor de dezvoltare psiho-cognitivă și afectivă”, a explicat Lucian Antoci pe Facebook.

Luciana Antoci: Miza în clasa a IX-a, curiozitatea și cultura generală

Consiliera premierului a mai scris că principalul obiectiv al studiului limbii și literaturii române în clasa a IX-a trebuie să fie „pregătirea elevilor în spiritul curiozității de a descoperi lumea prin lectură și studiu temeinic, în spiritul unei culturi generale solide și al dorinței de a învăța continuu și cu sens”.

Ea a insistat pe necesitatea unei programe moderne, vii și flexibile, care să combine cultivarea gustului estetic și a plăcerii de a citi cu acumularea de cunoștințe relevante pentru vârsta elevilor.

Analfabetismul funcțional, un semnal de alarmă

Luciana Antoci a atras atenția că programa propusă pentru clasa a IX-a se adresează exact segmentului de vârstă evaluat prin testările internaționale PISA, care măsoară competențele formate în anii de gimnaziu. Rezultatele acestor evaluări arată că analfabetismul funcțional a ajuns la un nivel de alertă: „Școala trebuie să vină cu o reacție puternică și imediată de răspuns, care să diminueze și, în timp, să controleze fenomenul analfabetismului funcțional”.

Luciana Antoci a fost inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Iași și este profesoară de Limba și literatura română. În septembrie 2025, a fost numită consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educație.

