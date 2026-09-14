dreaptaAlegerile din Suedia, pe muche de cuțit. Părea că totul se decide la un mandat parlamentar diferență, dar ultimele date indică o conslidare a opoziției.

Opoziția condusă de social-democrata Magdalena Andersson și-a mărit avantajul la 176 de mandate, față de 173 pentru blocul premierului Ulf Kristersson, potrivit actualizării publicate de radioul public suedez, Sveriges Radio, luni, la ora 04:45. Repartizarea celor 349 de locuri este provizorie.

În tabăra opoziției se află Social-Democrații, Partidul de Centru, Partidul de Stânga și Verzii. De cealaltă parte sunt Moderații, Creștin-Democrații, Liberalii și Democrații Suedezi. Aceștia din urmă au susținut parlamentar guvernul Kristersson, fără să participe la cabinet.

Sveriges Radio oferă și rezultate parțiale pe partide, ultimeler date fiind dela 00:56, după numărarea a peste șase milioane de voturi.

Social-Democrații aveau 28%, Moderații 19,9%, iar Democrații Suedezi 17,6%. Partidul de Stânga înregistra 8,2%, Centrul 7,1%, Creștin-Democrații 6,2%, Verzii 6,1%, iar Liberalii 5,4%. Alte formațiuni însumau 1,6%.

Autoritatea electorală suedeză precizează că numărătoarea preliminară continuă miercuri, 16 septembrie, cu voturile anticipate sosite târziu. Verificarea finală începe separat, luni, iar rezultatul parlamentar definitiv este așteptat la sfârșitul săptămânii următoare scrutinului.

Miercuri poate veni o clarificare politică decisivă, de aceea această etapă nu trebuie confundată cu stabilirea oficială a rezultatului final.

Aceeași prudență apare în intervenția lui Jan Teorell, profesor de științe politice la Universitatea din Stockholm, pentru radioul public. Teorell subliniază că este dificil de anticipat cum se vor distribui voturile din străinătate și cele anticipate sosite târziu, tocmai când marjele dintre tabere sunt foarte mici.

Avantajul opoziției ascunde însă un rezultat slab pentru principalul său partid. Financial Times descrie o performanță social-democrată în jurul pragului de 28%, pe fondul unei competiții mult mai strânse decât promiteau sondajele anterioare. Andersson poate ajunge astfel în situația de a revendica guvernarea cu un partid slăbit electoral.

Și Democrații Suedezi, formațiunea de extremă dreapta condusă de Jimmie Åkesson, pierd teren. Associated Press relatează un recul de aproape trei puncte procentuale față de 2022 și coborârea pe locul al treilea. Rezultatul contrazice perspectiva unei ascensiuni electorale neîntrerupte a partidului.

Miza rămâne totuși mare: Kristersson promisese înaintea alegerilor că va accepta miniștri ai Democraților Suedezi într-un viitor guvern. Prin urmare, declinul lor electoral nu elimină automat posibilitatea accesului direct la puterea executivă; aceasta depinde de majoritatea care se va putea construi. Reuters.

Radioul public evidențiază și surpriza produsă de Liberali. Helena Gissén, comentatoarea de politică internă a redacției Ekot, apreciază: „Cea mai mare surpriză este că Liberalii rămân în parlament”. Observația mută atenția și spre partidele mici: supraviețuirea lor electorală poate cântări decisiv în echilibrul dintre blocuri.

Presa suedeză insistă asupra dificultăților care încep după numărarea voturilor. Mats Knutson, comentatorul de politică internă al televiziunii publice SVT, își intitulează analiza: „Rezultatul alegerilor pregătește o toamnă lungă”. În comentariul, el observa că opoziția părea să atingă majoritatea absolută, dar modul în care partidele sale ar putea conveni asupra unei formule de guvernare rămânea profund neclar.

O interpretare diferită apare în editorialul lui Peter Wennblad din Svenska Dagbladet, intitulat „Alegătorii au respins categoric virajul la stânga”. Autorul susține că, privite prin opțiunile economice, partidele de dreapta și de centru reunesc un sprijin mult mai larg decât sugerează împărțirea în cele două blocuri. El cere Partidului de Centru să țină cont de această orientare în negocieri.

În aceeași publicație, comentatorul Henrik Torehammar identifică doi perdanți electorali, Social-Democrații și Democrații Suedezi, și remarcă revenirea Moderaților pe locul al doilea. Observația explică paradoxul serii: Andersson poate avea prima șansă la guvernare, în timp ce partidul premierului își îmbunătățește poziția în propria tabără. O schimbare de guvern și un succes individual de partid pot merge în direcții diferite.

Slăbiciunile campaniei social-democrate fuseseră semnalate înainte de vot. Nicholas Aylott, specialist în științe politice la Universitatea Södertörn, declara pentru Financial Times: „Caracterul ultradefensiv al campaniei i-a costat”.

Pentru moment, întrebarea decisivă este dacă avantajul opoziției va rezista numărătorii și va putea susține un acord de guvernare. Până la clarificarea ambelor aspecte, actualul premier, Andersson are un avantaj electoral provizoriu și o negociere politică încă deschisă.