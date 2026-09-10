Un critic vocal al Kremlinului, Ilia Iașin, aflat de mai mulți ani în exil, se adresează tuturor cetățenilor ruși care se opun conflictului din Ucraina. El le cere să își exprime dezacordul la urne și să voteze împotriva formațiunii Rusia Unită, partidul care sprijină regimul condus de Vladimir Putin, la viitoarele alegeri legislative, conform informațiilor transmise de AFP.

Inițiativa propusă de opozantul rus poartă denumirea Prânzul Păcii. Scopul acesteia este de a-i mobiliza pe alegători, atât pe cei aflați pe teritoriul Rusiei, cât și pe cei din diaspora, să se prezinte la secțiile de votare la 20 septembrie, la ora prânzului.

Dacă oamenii se duc toți să voteze împotriva Rusia Unită în același moment și fac coadă, atunci lumea va vedea câți suntem cu adevărat, a declarat Ilia Iașin, din Berlin, în cadrul unui interviu oferit la Helsinki.

Demersul amintește de o acțiune similară desfășurată în anul 2024, în timpul scrutinului prezidențial din Rusia.

Rezultatul alegerilor legislative este privit de mulți ca fiind previzibil, victoria partidului de guvernământ fiind aproape sigură. De mai mulți ani, autoritățile de la Moscova controlează îndeaproape desfășurarea alegerilor, în timp ce organizațiile pentru apărarea drepturilor omului semnalează frecvent nereguli și fraude organizate.

Nivelul represiunii politice a crescut semnificativ după declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, atingând cote nemaiîntâlnite din perioada sovietică. Mii de cetățeni au fost condamnați la închisoare sau au primit amenzi pentru că s-au exprimat împotriva războiului. Figura centrale ale opoziției se află în detenție, au părăsit țara sau au decedat, iar demonstrațiile publice au devenit aproape imposibile.

În plus, Curtea Supremă din Rusia a blocat recent participarea la scrutin a singurului partid cu o platformă anti-război, Iabloko.

Noi nici măcar nu considerăm asta alegeri, declară Ilia Iașin. Politicianul în vârstă de 40 de ani, fost apropiat al lui Aleksei Navalnîi, a fondat în iunie o nouă organizație în capitala Germaniei. Misiunea acesteia este unificarea diverselor grupuri din opoziție, afectate de-a lungul timpului de neînțelegeri interne, pentru a cere oprirea ostilităților și protejarea drepturilor fundamentale. El estimează că mii de oameni vor participa la protestul programat la finalul lunii septembrie.

Vrem să le dăm oamenilor posibilitatea de a-și exprima opoziția față de ceea ce se întâmplă, opoziția lor față de război și față de dictatura lui Vladimir Putin, declară opozantul.

Cunoscut ca activist în mișcarea liberală din Rusia încă din anii 2000, Iașin a fost condamnat la sfârșitul anului 2022 la opt ani de închisoare după ce a denunțat uciderea civililor în orașul Bucea. După doi ani de detenție, a fost eliberat în cadrul unui schimb istoric de deținuți între Rusia și statele occidentale.

Formațiunea sa politică, Rusia Pașnică, își propune obiective pe termen lung, vizând preluarea puterii atunci când contextul o va permite.

Există numeroase precedente în lume în care disidenți au înființat partide politice în exil, s-au întors apoi în țara lor de origine după o vreme și au preluat puterea, declară Ilia Iașin.

El își exprimă dorința fermă de a reveni în țară imediat ce contextul politic se va schimba. El promite că, atunci când va exista ocazia, voi fi primul care se va întoarce în Rusia. Politicianul subliniază că această perspectivă depinde direct de evoluția și de modul în care se va încheia războiul din Ucraina.

Ilia Iașin consideră că după încheierea alegerilor ar putea urma o intensificare a acțiunilor militare. În viziunea sa, este posibilă o mobilizare masivă a sute de mii de ruși pentru pregătirea unei ofensive majore în primăvara sau vara anului 2027.

Nimic nu arată că Putin ar fi pregătit să înceapă negocieri serioase cu Ucraina. Însă multe semnale arată că pregătește o escaladare, subliniază el.

Liderul de la Kremlin a respins astfel de ipoteze, încadrându-le drept tentative de dezinformare derulate înaintea alegerilor.

În septembrie 2022, Rusia a pus în aplicare o mobilizare parțială ce a vizat circa 300.000 de rezerviști, ca reacție la avansul trupelor ucrainene. Această măsură a provocat plecarea din țară a numeroși cetățeni, motive pentru care autoritățile au evitat ulterior valuri similare, în ciuda pierderilor mari înregistrate pe front.

Totodată, opozantul rus nu exclude scenariul unor acțiuni îndreptate împotriva alianței occidentale, menționând o provocare împotriva NATO, cum ar fi o tentativă de cucerire a unuia dintre orașele baltice sau o provocare a Poloniei. Moscova respinge categoric astfel de ipoteze.